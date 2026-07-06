Az 50 millió csak az első számla: az egész államigazgatást érinti a megye-visszatérés – aprópénz az egészhez képest egy vármegye-tábla
A vármegye–megye vita azután kapott új lendületet, hogy a Tisza Párt bejelentette: kormányra kerülése esetén ismét a megye és kormánymegbízott elnevezést használná a jelenlegi vármegye és főispán helyett. A kérdés gyorsan politikai vitává vált, majd a költségek is reflektorfénybe kerültek.
Országszerte 589 megyehatárt jelző táblát kellene lecserélni. A társaság becslése alapján ez közel 50 millió forintos kiadást jelentene, ami átlagosan 84 889 forintot, vagyis a kerekítés szabályai szerint csaknem 85 ezer forintot jelent egyetlen tábla esetében.
A régi megyetáblák már nincsenek meg
A vita egyik központi kérdése az volt, hogy felhasználhatók lennének-e a 2023-ban leszerelt megyetáblák. Magyar Péter korábban azt vetette fel, hogy ezek visszakerülhetnének a helyükre.
A Magyar Közút azonban közölte, hogy erre nincs lehetőség. Tájékoztatásuk szerint a korábban leszerelt táblákat időközben átfóliázták, és ideiglenes forgalomtereléseknél, útlezárásoknál használják fel, ezért új táblák gyártására lenne szükség.
A táblák csak a leglátványosabb elemei az átállásnak
A közúti táblák cseréje ugyanakkor csak az egyik látható eleme lehet a névváltoztatásnak.
A vármegye elnevezés az elmúlt években az államigazgatás szinte minden területén megjelent. Ennek megfelelően a jogszabály elfogadása után számos helyen szükség lehet a megnevezések módosítására. Érintheti például:
- a vármegyei kormányhivatalok hivatalos megnevezését;
- a kormányablakok tájékoztató feliratait;
- az állami intézmények homlokzati feliratait;
- a vármegyei rendőr-főkapitányságok megnevezését;
- a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok feliratait;
- a bélyegzőket és hivatalos nyomtatványokat;
- az elektronikus ügyintézési felületeket;
- a központi informatikai rendszereket és nyilvántartásokat;
- az állami honlapokat és adatbázisokat;
- a térképeket, tájékoztató anyagokat és kiadványokat.
Ezeknek az átvezetése jellemzően nem egyszerre történik, ugyanakkor minden módosítás adminisztratív és informatikai munkát igényelhet.
Az informatikai átállás lehet a legnagyobb feladat
A névváltoztatás nem csupán a közterületeken jelenik meg:
az elmúlt években a vármegye elnevezést számos elektronikus rendszerbe, adatbázisba és ügyintézési felületbe is beépítették.
Több állami nyilvántartásban, a kormányhivatali rendszerekben, valamint különböző elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban is szerepel a vármegye megnevezés.
Ezek módosítása első pillantásra egyszerűnek tűnhet, ugyanakkor egy országos közigazgatási rendszer esetében minden változtatást meg kell tervezni, fejleszteni, tesztelni és bevezetni, ami jelentős informatikai és szervezési feladatot jelenthet.
Zseniális ötlet: így lehet nulla forintból lecserélni a vármegye táblákat megint megyésre, rajonganak érte a magyarok
A Magyar Közút szerint csaknem 50 millió forintba kerülhet a vármegyehatár-jelző táblák ismételt cseréje, miután a kormány bejelentette: a vármegyék ismét megyék lesznek. Miközben a közútkezelő új táblák gyártásáról beszél, a közösségi médiában néhány nap alatt futótűzként terjedt el egy jóval egyszerűbb megoldási javaslat, amelyért ezrek lelkesednek. Azt még nem tudni, hogy a vármegyehatár-táblák átmatricázása ilyen módon engedélyezhető lenne.
Egyelőre nincs átfogó költségbecslés
Jelenleg kizárólag a megyehatárt jelző táblák cseréjére ismert hivatalos becslés, amely közel 50 millió forintról szól. Arról ugyanakkor egyelőre nem közöltek adatot, hogy a teljes közigazgatási átállás – az épületfeliratok, nyomtatványok, informatikai rendszerek és egyéb módosítások együtt – mekkora többletkiadással járhat.
Így könnyen elképzelhető, hogy a közúti táblák cseréje csak az első és leglátványosabb költsége lesz annak a folyamatnak, amelyet a megye elnevezés visszaállítása indíthat el.
A Világgazdaság a témában kérdéseket küldött a Miniszterelnökségnek, a Magyar Közútnak és a Magyar Államkincstár is. Arra keressük a választ, hogy a megyehatárt jelző táblák cseréjén túl készült-e becslés a teljes átállás költségeiről, illetve az államigazgatás mely területeit érintheti még a vármegye elnevezés megye névre történő visszaállítása. Amint válaszokat kapunk, cikkünket frissítjük.