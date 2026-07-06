Az 50 millió csak az első számla: az egész államigazgatást érinti a megye-visszatérés – aprópénz az egészhez képest egy vármegye-tábla

A vármegye–megye vita azután kapott új lendületet, hogy a Tisza Párt bejelentette: kormányra kerülése esetén ismét a megye és kormánymegbízott elnevezést használná a jelenlegi vármegye és főispán helyett. A kérdés gyorsan politikai vitává vált, majd a költségek is reflektorfénybe kerültek.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Országszerte 589 megyehatárt jelző táblát kellene lecserélni. A társaság becslése alapján ez közel 50 millió forintos kiadást jelentene, ami átlagosan 84 889 forintot, vagyis a kerekítés szabályai szerint csaknem 85 ezer forintot jelent egyetlen tábla esetében.

A régi megyetáblák már nincsenek meg

A vita egyik központi kérdése az volt, hogy felhasználhatók lennének-e a 2023-ban leszerelt megyetáblák. Magyar Péter korábban azt vetette fel, hogy ezek visszakerülhetnének a helyükre.

A Magyar Közút azonban közölte, hogy erre nincs lehetőség. Tájékoztatásuk szerint a korábban leszerelt táblákat időközben átfóliázták, és ideiglenes forgalomtereléseknél, útlezárásoknál használják fel, ezért új táblák gyártására lenne szükség.

A táblák csak a leglátványosabb elemei az átállásnak

A közúti táblák cseréje ugyanakkor csak az egyik látható eleme lehet a névváltoztatásnak.

A vármegye elnevezés az elmúlt években az államigazgatás szinte minden területén megjelent. Ennek megfelelően a jogszabály elfogadása után számos helyen szükség lehet a megnevezések módosítására. Érintheti például:

a vármegyei kormányhivatalok hivatalos megnevezését;

a kormányablakok tájékoztató feliratait;

az állami intézmények homlokzati feliratait;

a vármegyei rendőr-főkapitányságok megnevezését;

a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok feliratait;

a bélyegzőket és hivatalos nyomtatványokat;

az elektronikus ügyintézési felületeket;

a központi informatikai rendszereket és nyilvántartásokat;

az állami honlapokat és adatbázisokat;

a térképeket, tájékoztató anyagokat és kiadványokat.

Ezeknek az átvezetése jellemzően nem egyszerre történik, ugyanakkor minden módosítás adminisztratív és informatikai munkát igényelhet.

Az informatikai átállás lehet a legnagyobb feladat

A névváltoztatás nem csupán a közterületeken jelenik meg:

az elmúlt években a vármegye elnevezést számos elektronikus rendszerbe, adatbázisba és ügyintézési felületbe is beépítették.

Több állami nyilvántartásban, a kormányhivatali rendszerekben, valamint különböző elektronikus közigazgatási szolgáltatásokban is szerepel a vármegye megnevezés.