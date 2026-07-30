Sokkoló számok: kiderült, mennyit keres a kecskeméti Mercedes-gyárban egy magyar munkás, elképedtek a fizetésen a németek – „Ez nem a két ország ellentétéről szól”

A Mercedes számításai szerint hetven százalékkal olcsóbb Magyarországon autót gyártani, mint Németországban. A német iparban egy munkaóra költsége 49,50 euró, azaz 56,60 dollár, míg Magyarországon csupán 15,60 euró, vagyis 17,80 dollár.

A kecskeméti Mercedes-gyár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jelenlegi árfolyamon ez megközelítőleg 5600 forintos magyarországi óránkénti munkaerőköltséget jelent, szemben a németországi csaknem 18 ezer forinttal. Fontos azonban, hogy ez nem az az összeg, amelyet egy kecskeméti munkás kézhez kap: a munkaerőköltség a fizetés mellett a munkáltató által viselt járulékokat és más kapcsolódó kiadásokat is tartalmazza.

A különbség még így is óriási, és jelentős szerepet játszik abban, hogy a Mercedes egyre több modellt és gyártási kapacitást irányít Magyarországra. A Carscoops cikke arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar alkalmazottak éves szinten többet dolgoznak: Magyarországon negyvenórás munkahét az általános, míg a német autóipari dolgozók már az 1990-es évek közepe óta jellemzően heti harmincöt órát dolgoznak.

Kecskemét nyer, Németországban tiltakoznak

A folyamat Németországban komoly feszültséget okoz. Mintegy 18 ezer Mercedes-dolgozó tiltakozott a vállalat szigorított költségcsökkentési tervei miatt, miközben a vezetés a munkaerőköltségek visszafogását szeretné elérni. A tervek között a különjuttatások felülvizsgálata, valamint az azonos fizetésért elvárt nagyobb teljesítmény is felmerült.

Ezzel párhuzamosan Kecskeméten megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása, miközben a kompakt G-osztály kizárólag Magyarországon készülhet majd. A tervek szerint az elektromos GLC gyártásából is részesedhet a magyar telephely.

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz gyártásért felelős igazgatósági tagja szerint azonban a kecskeméti fejlesztést nem a németországi munkahelyek elleni támadásként kell értelmezni. Úgy fogalmazott, hogy a magyarországi bővítés a németországi állások biztosításához is hozzájárul. Hangsúlyozta, hogy

ez nem Magyarország és Németország ellentétéről szól

Európa legnagyobb Mercedes-gyára épült fel Kecskeméten

A Mercedes júliusban hivatalosan is átadta a mintegy egymilliárd euróból kibővített kecskeméti üzemét. A gyár területe kétszáz hektárról 440 hektárra nőtt, éves kapacitása pedig elérheti a négyszázezer járművet. Ezzel Kecskemét a Mercedes legnagyobb európai és a pekingi után második legnagyobb globális termelőhelyévé vált.