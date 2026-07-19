Ilyet még nem láttunk, bejutottunk az új kecskeméti Mercedes-gyárba: 1200 robotot találtunk, most már világos, miért fáj annyira a németeknek – fotók

Átadták hétfőn a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyárát, ahol ezzel párhuzamosan megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása is. A Világgazdaság az ünnepséget követően bejárhatta az új üzemegységeket, ahol Patrick Walz, a Mercedes-Benz AG vezető projektmenedzsere, a kecskeméti gyárbővítési projekt vezetője mutatta be a beruházás legfontosabb műszaki, logisztikai és fenntarthatósági fejlesztéseit.

A telephely a Mercedes globális gyártási hálózatának egyik legkorszerűbb létesítményévé vált / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A helyszínen látottak jól érzékeltetik a fejlesztés valódi léptékét: a gyár területe több mint kétszeresére nőtt, új prés-, karosszéria-, fényező-, összeszerelő és akkumulátor-üzem épült, miközben a telephely a Mercedes globális gyártási hálózatának egyik legkorszerűbb létesítményévé vált. A gyárbejáráson elhangzott műszaki részletek és adatok alapján mutatjuk be, mi épült fel az elmúlt négy évben Kecskeméten.

Európa legnagyobb autógyára lett a kecskeméti Mercedes-üzem

A 2022-ben indult fejlesztés eredményeként a kecskeméti üzem területe 200 hektárról 440 hektárra bővült, vagyis több mint kétszeresére nőtt. Ez nagyjából 620 futballpályának megfelelő területet jelent. Az új gyáregységek hivatalos átadásával a kecskeméti Mercedes Magyarország és Európa legnagyobb autógyárává, valamint a vállalat globális termelési hálózatának egyik legnagyobb üzemévé vált. A beruházás részeként

új présüzem,

karosszériaüzem,

felületkezelő (fényező) üzem,

összeszerelő csarnok

és akkumulátor-összeszerelő

épült. A telephely infrastruktúráját is teljesen átalakították:

10,5 kilométer új út készült, a gyárat 8500 méter hosszú kerítés veszi körül, a logisztikát pedig közvetlen vasúti kapcsolat segíti.

A sajtóanyag szerint a 2022–2026-os üzleti terv részeként megvalósított beruházás elsősorban a digitalizációt, a rugalmasságot és a termelés hatékonyságát szolgálja. A több mint ötezer embert foglalkoztató kecskeméti üzem egyben a régió egyik legnagyobb munkáltatója.

Az elektoromos akkumulátorok behelyezése is itt zajlik / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A présüzemben szinte semmi sem vész kárba

A bővítés elsőként elkészült épülete a 23 ezer négyzetméteres présüzem volt. Itt több nagy teljesítményű préssor működik, emellett külön szerszámpróba- és optimalizáló részleg is helyet kapott, ahol az új vagy módosított gyártószerszámokat tesztelik.