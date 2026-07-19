Ilyet még nem láttunk, bejutottunk az új kecskeméti Mercedes-gyárba: 1200 robotot találtunk, most már világos, miért fáj annyira a németeknek – fotók
Átadták hétfőn a Mercedes-Benz kibővített kecskeméti gyárát, ahol ezzel párhuzamosan megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása is. A Világgazdaság az ünnepséget követően bejárhatta az új üzemegységeket, ahol Patrick Walz, a Mercedes-Benz AG vezető projektmenedzsere, a kecskeméti gyárbővítési projekt vezetője mutatta be a beruházás legfontosabb műszaki, logisztikai és fenntarthatósági fejlesztéseit.
A helyszínen látottak jól érzékeltetik a fejlesztés valódi léptékét: a gyár területe több mint kétszeresére nőtt, új prés-, karosszéria-, fényező-, összeszerelő és akkumulátor-üzem épült, miközben a telephely a Mercedes globális gyártási hálózatának egyik legkorszerűbb létesítményévé vált. A gyárbejáráson elhangzott műszaki részletek és adatok alapján mutatjuk be, mi épült fel az elmúlt négy évben Kecskeméten.
Európa legnagyobb autógyára lett a kecskeméti Mercedes-üzem
A 2022-ben indult fejlesztés eredményeként a kecskeméti üzem területe 200 hektárról 440 hektárra bővült, vagyis több mint kétszeresére nőtt. Ez nagyjából 620 futballpályának megfelelő területet jelent. Az új gyáregységek hivatalos átadásával a kecskeméti Mercedes Magyarország és Európa legnagyobb autógyárává, valamint a vállalat globális termelési hálózatának egyik legnagyobb üzemévé vált. A beruházás részeként
- új présüzem,
- karosszériaüzem,
- felületkezelő (fényező) üzem,
- összeszerelő csarnok
- és akkumulátor-összeszerelő
épült. A telephely infrastruktúráját is teljesen átalakították:
10,5 kilométer új út készült, a gyárat 8500 méter hosszú kerítés veszi körül, a logisztikát pedig közvetlen vasúti kapcsolat segíti.
A sajtóanyag szerint a 2022–2026-os üzleti terv részeként megvalósított beruházás elsősorban a digitalizációt, a rugalmasságot és a termelés hatékonyságát szolgálja. A több mint ötezer embert foglalkoztató kecskeméti üzem egyben a régió egyik legnagyobb munkáltatója.
A présüzemben szinte semmi sem vész kárba
A bővítés elsőként elkészült épülete a 23 ezer négyzetméteres présüzem volt. Itt több nagy teljesítményű préssor működik, emellett külön szerszámpróba- és optimalizáló részleg is helyet kapott, ahol az új vagy módosított gyártószerszámokat tesztelik.
A Mercedes külön kiemelte, hogy a préselési folyamat során keletkező alumíniumhulladék közel száz százalékát újrahasznosítják, így az alapanyag szinte teljes egészében visszakerül a gyártásba.
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A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának jelenleg nincs szüksége harmadik országból érkező munkavállalókra, a vállalat a létszámigényét szinte teljes egészében magyar dolgozókkal fedezi. A cég magyar üzemének ügyvezető igazgatója azt is elárulta a Világgazdaságnak, hogy a külföldi munkavállalókra vonatkozó új szabályozás a beszállítóknál már nehézségeket okozhat. Az is kiderült, hogy újabb ezres nagyságrendű létszámbővítés jöhet a Mercedesnél, és a beszállítók is növekedhetnek.
Tizenöt futballpályányi karosszériaüzemben dolgozik 1200 robot
Az autógyártás a karosszériaüzemben veszi igazán kezdetét. A gyártóterület 65 ezer négyzetméteres, amelyhez további 20 ezer négyzetméternyi logisztikai rész kapcsolódik. A termelőcsarnok önmagában 15 futballpályának megfelelő méretű.
Az új üzemet a korábbi generációhoz képest teljesen új koncepció alapján tervezték meg. A Mercedes szerint 35 százalékkal kisebb helyigény mellett képes ugyanakkora vagy nagyobb teljesítményre.
A csarnokban mintegy 1200 robot dolgozik, amelyek a karosszériaelemek hegesztését, összeillesztését és szerelését végzik.
A gyártás során több mint 14 különböző illesztési technológiát alkalmaznak, köztük lézerhegesztést, csaphegesztést és lézerforrasztást. Az elkészült karosszériák ezt követően automatikusan, szállítószalagon jutnak át a fényezőüzembe.
A világ egyik első teljesen gázmentes fényezőüzeme működik Kecskeméten
A gyárbejárás egyik legérdekesebb állomása az új, 50 ezer négyzetméteres fényezőüzem volt. A belső szállítórendszer hossza közel öt kilométer, ami Patrick Walz szerint nagyjából megfelel a gyártól Kecskemét belvárosáig vezető távolságnak.
A Mercedes szerint az új technológia évente több mint 20 ezer megawattóra energiát takarít meg, ami körülbelül hatezer családi ház éves villamosenergia-fogyasztásának felel meg.
Az új felületkezelő üzem
- mintegy 20 százalékkal kevesebb energiát használ,
- kétharmaddal csökkenti a vízfogyasztást,
- évente 1,3 millió liter vizet takarít meg,
- 80 százalékkal csökkenti az illékony szerves vegyületek kibocsátását.
A Mercedes hangsúlyozta, hogy az üzem egyáltalán nem használ földgázt, minden folyamat elektromos meghajtással működik. Ez a vállalat egyik első teljesen gázmentes fényezőüzeme, hasonló technológia jelenleg csak a németországi Sindelfingenben épül.
Érdekesség, hogy mire egy karosszéria elhagyja a fényezőüzemet, azon már 15 kilogramm festék és 130 méter tömítőanyag található.
Húsz futballpályányi összeszerelő csarnok
A bővítés legnagyobb épülete az új összeszerelő üzem.
A termelőterület 67 ezer négyzetméteres, ehhez 42 ezer négyzetméternyi logisztikai rész kapcsolódik, vagyis az épület összesen 109 ezer négyzetmétert foglal el. A termelőcsarnok önmagában 20 futballpályának megfelelő méretű.
Az épület 620 méter hosszú, az autók pedig 245 munkaállomáson haladnak végig, mire saját kerekeiken elhagyják a gyártósort.
A logisztikai rész az egész csarnok közel egyharmadát teszi ki. A beszállítói rendszer közvetlenül kapcsolódik az összeszerelő üzemhez, így a nagy méretű alkatrészeket külön átrakodás nélkül lehet a gyártásba juttatni. A Mercedes szerint jelenleg ez a vállalat globális gyártóhálózatának leghatékonyabb logisztikai rendszere.
A kivitelezés során 80 kilométer rézkábelt és 25 kilométer optikai kábelt építettek be a gyár adatátviteli rendszeréhez.
A digitalizáció legalább akkora fejlesztés, mint az új csarnokok
A Mercedes szerint a kecskeméti üzem ma már a vállalat egyik legkorszerűbb gyára. A termelés alapját a MO360 digitális gyártási ökoszisztéma adja, amely valós időben kapcsolja össze
- a gyártási,
- minőségbiztosítási
- és logisztikai
adatokat a Mercedes gyárai között. Kecskeméten készült el elsőként egy teljes összeszerelő üzem digitális mása az NVIDIA Omniverse platformján. A Digital Factory Twin segítségével a gyártási folyamatok még a sorozatgyártás előtt modellezhetők és optimalizálhatók, miközben mesterséges intelligencia támogatja a minőségellenőrzést és a gyártási adatok elemzését.
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Új korszak kezdődött a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában: elindult a vállalat első tisztán elektromos C-osztályának sorozatgyártása. Az új Mercedes C-osztály már közel 28 millió forintos indulóáron rendelhető Magyarországon, a gyáravatón pedig Magyar Péter és a vállalat vezetése egyaránt a beruházás stratégiai jelentőségét hangsúlyozta.
Saját naperőmű termeli meg a gyár energiaigényének negyedét
A telephely nyugati oldalán 240 ezer négyzetméteres napelempark épült 27,4 megawatt csúcsteljesítménnyel. Az új csarnokok tetején elhelyezett rendszerekkel együtt a beépített kapacitás 42,3 MWp, amely a gyár éves villamosenergia-igényének mintegy 25 százalékát fedezi.
A Mercedes emellett vadvirágos réteket alakított ki a napelempark környezetében, az építkezésből származó anyagokból pedig megépítette az úgynevezett St. Martin-falat, amely védett állatfajok számára biztosít élőhelyet.
Elektromos modellekre épül a következő korszak
A hétfői átadóval megkezdődött az új elektromos C-osztály sorozatgyártása is, amely az első tisztán elektromos Core-modell Kecskeméten. Az elektromos GLB és az új C-osztály legfontosabb alkatrészei – köztük a karosszériaelemek és a nagyfeszültségű akkumulátorok – helyben készülnek.
A Mercedes a jövőben tovább bővíti a kecskeméti gyár szerepét: a tervek szerint a kereslettől függően az elektromos GLC gyártása is megoszlik majd Kecskemét és Bréma között, míg a G-osztály kompakt változata kizárólag a magyarországi üzemben készül majd.
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A Mercedes-Benz hivatalosan átadta hétfőn a kibővített kecskeméti gyárát, amely mintegy egymilliárd eurós beruházással valósult meg. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és beszédet mond. A kecskeméti telephely ma már a világ második legnagyobb, Európa legnagyobb Mercedes-gyára.