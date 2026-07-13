Történelmi pillanat: átadták Európa legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon, Németországból nézni se bírják – Magyar Péter élőben közvetíti Kecskemétről

Hivatalosan is megnyitották a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának új üzemegységét, amelyben elindult a vállalat első tisztán elektromos alapmodelljének, az új elektromos C-osztálynak a sorozatgyártása – derült ki Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videóból.

Magyar Péter beszéde a Mercedes-gyárban, Kecskeméten / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üzem átadásán Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormány hosszú távon kiszámítható gazdasági környezetet kíván biztosítani a Magyarországon beruházó vállalatoknak, ugyanakkor

elvárja a szabályok betartását,

a magyar munkavállalók megbecsülését

és a hazai beszállítók erősebb bevonását.

Beszédét a Mercedes legendás magyar mérnöke, Barényi Béla történetével kezdte. Felidézte a sokat emlegetett történetet, amely szerint Barényi 1939-es állásinterjúján azt mondta a Mercedes vezetőinek: „Önök mindent rosszul csinálnak”, majd húsz percen át ismertette elképzeléseit arról, miként lehetne biztonságosabbá tenni az autókat. A miniszterelnök szerint a történet másik főszereplője, Wilhelm Haspel gyárigazgató azért vált példaképpé, mert felismerte a tehetséget és nyitott volt az új gondolatokra.

A világ egyik legfontosabb Mercedes-üzemévé vált Kecskemét

Magyar Péter kiemelte, hogy az egymilliárd eurós fejlesztés nyomán megduplázódik a kecskeméti üzem termelési kapacitása, miközben a gyár szerepe a Mercedes globális hálózatában is tovább erősödik.

Úgy fogalmazott: a kecskeméti telephely ma már a világ második legnagyobb, Európa legnagyobb Mercedes-gyára, amely nemcsak a vállalat ellátási láncában, hanem a magyar gazdaságban is meghatározó szerepet tölt be. Hangsúlyozta, hogy a beruházás bizonyítja:

Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására.

Üzenet a külföldi befektetőknek

A kormányfő szerint az új kabinet célja, hogy minden Magyarországon beruházó vállalattal – köztük a Mercedes-Benzzel – kiszámítható partnerséget alakítson ki.

Ennek részeként stabil adó- és szabályozási környezetet, megfelelő infrastruktúrát és képzett munkaerőt ígért a befektetőknek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a partnerség kölcsönös: a kormány minden vállalattól elvárja a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését.

A célunk, hogy Magyarországon ne csak munka legyen, hanem a tisztességgel elvégzett munkából tisztességesen meg is lehessen élni

– fogalmazott.