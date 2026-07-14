A kecskeméti Mercedes-gyár új üzemegységének átadása elsősorban az elektromos C-osztály sorozatgyártásának elindítása miatt kapott nagy figyelmet. Az eseményen azonban elhangzott egy ennél is jelentősebb bejelentés: a Mercedes-Benz vezetése megerősítette, hogy a hamarosan érkező új, kompakt G-osztály, vagyis a köznyelvben csak Baby G-ként emlegetett modell kizárólag Kecskeméten készül majd.

Az új kecskeméti Mercedes-gyár kitakarta a szemek elől: sokkal nagyobb bejelentést tettek a németek Magyarországról – ezért tört ki a balhé a németeknél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bejelentést Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja tette a gyáravató ünnepségen. A döntés azt jelenti, hogy a világpiacra szánt új modell egyetlen gyártóbázisa Magyarország lesz.

A Mercedes egyik legfontosabb új modellje érkezik

A kisebb G-osztály fejlesztéséről évek óta érkeznek hírek, a Mercedes pedig stratégiai jelentőségű modellként tekint rá. A jármű a legendás G-osztály formavilágát örökli tovább, ugyanakkor kisebb méretben, várhatóan elsősorban tisztán elektromos hajtással jelenik meg.

A modell a Mercedes új Mercedes Modular Architecture (MMA) platformjára épül, és a vállalat reményei szerint jóval szélesebb vásárlói réteget érhet el, mint a prémium árkategóriás G-osztály. Adam Chamberlain, a Mercedes-Benz USA vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a Baby G-ben „komoly volumenlehetőség” rejlik.

A német sajtó szerint a Mercedes jelenlegi átalakulási stratégiájának egyik legfontosabb típusa lesz, amelynek sikerétől a vállalat jövőbeli elektromos kínálatának teljesítménye is nagyban függhet.

A Mercedes vezetése szerint a Baby G kizárólag a kecskeméti üzemben készül majd, vagyis a világ minden piacára innen szállítják az új modellt.

Ez tovább erősíti a több mint egymilliárd eurós beruházással kibővített magyar gyár szerepét a Mercedes globális termelési hálózatában. Az új elektromos C-osztály mellett így rövid időn belül egy újabb stratégiai fontosságú modell gyártása is Magyarországra kerül.

Németországban már tiltakoznak a gyártás áthelyezése miatt

A döntés ugyanakkor Németországban komoly visszhangot váltott ki. Az elmúlt hónapokban egyre több feszültség alakult ki a német autóiparban: a Volkswagen gyárbezárások lehetőségét vetette fel, miközben a Mercedes dolgozói is demonstrációkat tartottak a tervezett átalakítások és költségcsökkentések miatt.