Deviza
EUR/HUF359,97 +0,29% USD/HUF315,96 +0,19% GBP/HUF422,12 +0,25% CHF/HUF388,2 +0,27% PLN/HUF83,02 +0,2% RON/HUF68,71 +0,18% CZK/HUF14,81 +0,15% EUR/HUF359,97 +0,29% USD/HUF315,96 +0,19% GBP/HUF422,12 +0,25% CHF/HUF388,2 +0,27% PLN/HUF83,02 +0,2% RON/HUF68,71 +0,18% CZK/HUF14,81 +0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autógyártás
Mercedes
Kecskemét

Az új kecskeméti Mercedes-gyár kitakarta a szemek elől: sokkal nagyobb bejelentést tettek a németek Magyarországról – ezért tört ki a balhé a németeknél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mercedes kecskeméti gyárának átadásán szinte minden figyelem az új elektromos C-osztályra irányult, pedig a német autógyártó ennél is nagyobb bejelentést tett. A Mercedes vezetése megerősítette, hogy a hamarosan érkező új, kompakt G-osztály, vagyis a sokat emlegetett Baby G kizárólag Magyarországon, a kecskeméti üzemben készül majd, miközben Németországban egyre nagyobb feszültséget okoznak a gyártások átszervezései.
2026.07.14, 07:53
Frissítve: 2026.07.14, 08:03

A kecskeméti Mercedes-gyár új üzemegységének átadása elsősorban az elektromos C-osztály sorozatgyártásának elindítása miatt kapott nagy figyelmet. Az eseményen azonban elhangzott egy ennél is jelentősebb bejelentés: a Mercedes-Benz vezetése megerősítette, hogy a hamarosan érkező új, kompakt G-osztály, vagyis a köznyelvben csak Baby G-ként emlegetett modell kizárólag Kecskeméten készül majd.

Az új kecskeméti Mercedes-gyár kitakarta a szemek elől: sokkal nagyobb bejelentést tettek a németek Magyarországról – ezért tört ki a balhé a németeknél
Az új kecskeméti Mercedes-gyár kitakarta a szemek elől: sokkal nagyobb bejelentést tettek a németek Magyarországról – ezért tört ki a balhé a németeknél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bejelentést Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja tette a gyáravató ünnepségen. A döntés azt jelenti, hogy a világpiacra szánt új modell egyetlen gyártóbázisa Magyarország lesz.

A Mercedes egyik legfontosabb új modellje érkezik

A kisebb G-osztály fejlesztéséről évek óta érkeznek hírek, a Mercedes pedig stratégiai jelentőségű modellként tekint rá. A jármű a legendás G-osztály formavilágát örökli tovább, ugyanakkor kisebb méretben, várhatóan elsősorban tisztán elektromos hajtással jelenik meg.

A modell a Mercedes új Mercedes Modular Architecture (MMA) platformjára épül, és a vállalat reményei szerint jóval szélesebb vásárlói réteget érhet el, mint a prémium árkategóriás G-osztály. Adam Chamberlain, a Mercedes-Benz USA vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a Baby G-ben „komoly volumenlehetőség” rejlik.

A német sajtó szerint a Mercedes jelenlegi átalakulási stratégiájának egyik legfontosabb típusa lesz, amelynek sikerétől a vállalat jövőbeli elektromos kínálatának teljesítménye is nagyban függhet.

A Mercedes vezetése szerint a Baby G kizárólag a kecskeméti üzemben készül majd, vagyis a világ minden piacára innen szállítják az új modellt.

Ez tovább erősíti a több mint egymilliárd eurós beruházással kibővített magyar gyár szerepét a Mercedes globális termelési hálózatában. Az új elektromos C-osztály mellett így rövid időn belül egy újabb stratégiai fontosságú modell gyártása is Magyarországra kerül.

Németországban már tiltakoznak a gyártás áthelyezése miatt

A döntés ugyanakkor Németországban komoly visszhangot váltott ki. Az elmúlt hónapokban egyre több feszültség alakult ki a német autóiparban: a Volkswagen gyárbezárások lehetőségét vetette fel, miközben a Mercedes dolgozói is demonstrációkat tartottak a tervezett átalakítások és költségcsökkentések miatt.

A német autógyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kelet-közép-európai gyártóbázisokra, ahol alacsonyabb költségek mellett tudják előállítani új modelljeiket. A Mercedes esetében ennek egyik leglátványosabb példája éppen Kecskemét, amely az elmúlt években fokozatosan a vállalat egyik legfontosabb európai üzemévé vált.

A Baby G kizárólagos kecskeméti gyártása azt is jelzi, hogy a Mercedes hosszú távon számol a magyarországi üzemmel.

A vállalat már az új elektromos C-osztály gyártását is ide telepítette, most pedig egy újabb kulcsmodell előállítását bízza a magyar gyárra. Mindez tovább növeli Kecskemét stratégiai jelentőségét a Mercedes globális hálózatában, miközben a magyar autóipar számára is fontos visszajelzés, hogy a német prémiumgyártó a következő évek egyik legfontosabb fejlesztését Magyarországra hozza.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu