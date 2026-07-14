Az új kecskeméti Mercedes-gyár kitakarta a szemek elől: sokkal nagyobb bejelentést tettek a németek Magyarországról – ezért tört ki a balhé a németeknél
A kecskeméti Mercedes-gyár új üzemegységének átadása elsősorban az elektromos C-osztály sorozatgyártásának elindítása miatt kapott nagy figyelmet. Az eseményen azonban elhangzott egy ennél is jelentősebb bejelentés: a Mercedes-Benz vezetése megerősítette, hogy a hamarosan érkező új, kompakt G-osztály, vagyis a köznyelvben csak Baby G-ként emlegetett modell kizárólag Kecskeméten készül majd.
A bejelentést Michael Schiebe, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának gyártásért, minőségért és ellátásilánc-menedzsmentért felelős tagja tette a gyáravató ünnepségen. A döntés azt jelenti, hogy a világpiacra szánt új modell egyetlen gyártóbázisa Magyarország lesz.
A Mercedes egyik legfontosabb új modellje érkezik
A kisebb G-osztály fejlesztéséről évek óta érkeznek hírek, a Mercedes pedig stratégiai jelentőségű modellként tekint rá. A jármű a legendás G-osztály formavilágát örökli tovább, ugyanakkor kisebb méretben, várhatóan elsősorban tisztán elektromos hajtással jelenik meg.
A modell a Mercedes új Mercedes Modular Architecture (MMA) platformjára épül, és a vállalat reményei szerint jóval szélesebb vásárlói réteget érhet el, mint a prémium árkategóriás G-osztály. Adam Chamberlain, a Mercedes-Benz USA vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a Baby G-ben „komoly volumenlehetőség” rejlik.
A német sajtó szerint a Mercedes jelenlegi átalakulási stratégiájának egyik legfontosabb típusa lesz, amelynek sikerétől a vállalat jövőbeli elektromos kínálatának teljesítménye is nagyban függhet.
A Mercedes vezetése szerint a Baby G kizárólag a kecskeméti üzemben készül majd, vagyis a világ minden piacára innen szállítják az új modellt.
Ez tovább erősíti a több mint egymilliárd eurós beruházással kibővített magyar gyár szerepét a Mercedes globális termelési hálózatában. Az új elektromos C-osztály mellett így rövid időn belül egy újabb stratégiai fontosságú modell gyártása is Magyarországra kerül.
Németországban már tiltakoznak a gyártás áthelyezése miatt
A döntés ugyanakkor Németországban komoly visszhangot váltott ki. Az elmúlt hónapokban egyre több feszültség alakult ki a német autóiparban: a Volkswagen gyárbezárások lehetőségét vetette fel, miközben a Mercedes dolgozói is demonstrációkat tartottak a tervezett átalakítások és költségcsökkentések miatt.
A német autógyártók egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kelet-közép-európai gyártóbázisokra, ahol alacsonyabb költségek mellett tudják előállítani új modelljeiket. A Mercedes esetében ennek egyik leglátványosabb példája éppen Kecskemét, amely az elmúlt években fokozatosan a vállalat egyik legfontosabb európai üzemévé vált.
A Baby G kizárólagos kecskeméti gyártása azt is jelzi, hogy a Mercedes hosszú távon számol a magyarországi üzemmel.
A vállalat már az új elektromos C-osztály gyártását is ide telepítette, most pedig egy újabb kulcsmodell előállítását bízza a magyar gyárra. Mindez tovább növeli Kecskemét stratégiai jelentőségét a Mercedes globális hálózatában, miközben a magyar autóipar számára is fontos visszajelzés, hogy a német prémiumgyártó a következő évek egyik legfontosabb fejlesztését Magyarországra hozza.