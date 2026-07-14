Máris látszik az első probléma az új kecskeméti Mercedes-gyárnál: megszólalt a magyarországi vezér és erre jó, ha figyel a Tisza-kormány – ezért pótolhatatlanok a vendégmunkások

A gyár mintegy ötezer dolgozója közül a fizikai állományban dolgozók aránya „közel száz százalékban” magyar – mondta a Világgazdaságnak a kecskeméti gyár bővítéséhez kapcsolódó háttérbeszélgetésén Christian Dickert, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója.

A megnyitó után Christian Dickert, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója árult el részleteket lapunknak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető szerint a vállalat versenyképes bérekkel, vonzó munkakörnyezettel és széles körű képzési lehetőségekkel tudja biztosítani a szükséges munkaerőt, ezért jelenleg nincs szükségük Európai Unión kívülről érkező munkavállalók alkalmazására. Dickert arról is beszélt, hogy a vezetői állomány is döntően magyar:

a menedzsment mintegy 85 százaléka magyar szakemberből áll, míg a műszaki és funkcionális vezetői pozíciókban ez az arány eléri a 95 százalékot.

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatóságának gyártásért, minőségért és ellátási láncért felelős tagja ugyanakkor hozzátette: a Mercedes globális vállalatként támogatja a munkavállalók nemzetközi mobilitását.

A vállalat célja, hogy a magyar munkatársak előtt is nyitva álljon a lehetőség más Mercedes-gyárakban való munkavégzésre, hiszen a nemzetközi tapasztalatot a felső vezetői karrier fontos részének tartják.

A beszállítóknál már jelentkezhetnek nehézségek

Schiebe azt is elmondta lapunknak, hogy a kecskeméti gyár működését ugyan közvetlenül nem érintik a külföldi munkavállalókra, teháta vendégmunkásokra vonatkozó szabályok, a beszállítói kör esetében azonban más lehet a helyzet.

Mint fogalmazott, egyes partnereiknek alkalmazkodniuk kell az új előírásokhoz, miközben Magyarországon továbbra is feszes a munkaerőpiac. A Mercedes vezetője ugyanakkor bízik abban, hogy

a helyi partnerekkel

és a hatóságokkal közösen

sikerül olyan megoldást találni, amely biztosítja a beszállítók folyamatos működését. Schiebe hangsúlyozta:

ha a beszállítók nem tudnak megfelelően működni, az a Mercedes termelésére is hatással lehet, ezért a teljes ellátási lánc stabil működése kulcsfontosságú a vállalat számára.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Újabb ezres nagyságrendű létszámbővítés jöhet a Mercedesnél, a beszállítók is növekedhetnek

A kecskeméti Mercedes-gyár bővítése nemcsak a termelési kapacitást növeli, hanem új munkahelyeket is teremt – jelezték a német vezetők. A vállalat a jelenlegi ötezres létszám további bővítésére készül, miközben a fejlesztés a beszállítói körnél is új állásokat hozhat létre.