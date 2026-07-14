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autóipar
Kecskemét
vendégmunkás
Mercedes-Benz

Máris látszik az első probléma az új kecskeméti Mercedes-gyárnál: megszólalt a magyarországi vezér és erre jó, ha figyel a Tisza-kormány – ezért pótolhatatlanok a vendégmunkások

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A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának jelenleg nincs szüksége harmadik országból érkező munkavállalókra, a vállalat a létszámigényét szinte teljes egészében magyar dolgozókkal fedezi. A cég magyar üzemének ügyvezető igazgatója azt is elárulta a Világgazdaságnak, hogy a külföldi munkavállalókra vonatkozó új szabályozás a beszállítóknál már nehézségeket okozhat. Az is kiderült, hogy újabb ezres nagyságrendű létszámbővítés jöhet a Mercedesnél, és a beszállítók is növekedhetnek.
Zováthi Domokos
2026.07.14, 08:00
Frissítve: 2026.07.14, 08:31

A gyár mintegy ötezer dolgozója közül a fizikai állományban dolgozók aránya „közel száz százalékban” magyar – mondta a Világgazdaságnak a kecskeméti gyár bővítéséhez kapcsolódó háttérbeszélgetésén Christian Dickert, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója.

Mercedes gyár Kecskemét
A megnyitó után Christian Dickert, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, gyárigazgatója árult el részleteket lapunknak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető szerint a vállalat versenyképes bérekkel, vonzó munkakörnyezettel és széles körű képzési lehetőségekkel tudja biztosítani a szükséges munkaerőt, ezért jelenleg nincs szükségük Európai Unión kívülről érkező munkavállalók alkalmazására. Dickert arról is beszélt, hogy a vezetői állomány is döntően magyar:

a menedzsment mintegy 85 százaléka magyar szakemberből áll, míg a műszaki és funkcionális vezetői pozíciókban ez az arány eléri a 95 százalékot.

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatóságának gyártásért, minőségért és ellátási láncért felelős tagja ugyanakkor hozzátette: a Mercedes globális vállalatként támogatja a munkavállalók nemzetközi mobilitását.

A vállalat célja, hogy a magyar munkatársak előtt is nyitva álljon a lehetőség más Mercedes-gyárakban való munkavégzésre, hiszen a nemzetközi tapasztalatot a felső vezetői karrier fontos részének tartják.

A beszállítóknál már jelentkezhetnek nehézségek

Schiebe azt is elmondta lapunknak, hogy a kecskeméti gyár működését ugyan közvetlenül nem érintik a külföldi munkavállalókra, teháta vendégmunkásokra vonatkozó szabályok, a beszállítói kör esetében azonban más lehet a helyzet.

Mint fogalmazott, egyes partnereiknek alkalmazkodniuk kell az új előírásokhoz, miközben Magyarországon továbbra is feszes a munkaerőpiac. A Mercedes vezetője ugyanakkor bízik abban, hogy

  • a helyi partnerekkel
  • és a hatóságokkal közösen

sikerül olyan megoldást találni, amely biztosítja a beszállítók folyamatos működését. Schiebe hangsúlyozta:

ha a beszállítók nem tudnak megfelelően működni, az a Mercedes termelésére is hatással lehet, ezért a teljes ellátási lánc stabil működése kulcsfontosságú a vállalat számára.

Mercedes gyár Kecskemét
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Újabb ezres nagyságrendű létszámbővítés jöhet a Mercedesnél, a beszállítók is növekedhetnek

A kecskeméti Mercedes-gyár bővítése nemcsak a termelési kapacitást növeli, hanem új munkahelyeket is teremt – jelezték a német vezetők. A vállalat a jelenlegi ötezres létszám további bővítésére készül, miközben a fejlesztés a beszállítói körnél is új állásokat hozhat létre.

A háttérbeszélgetésen újságírói kérdésre Christian Dickert elmondta, hogy a jelenleg mintegy ötezer munkavállalót foglalkoztató üzem a termelés növelésével párhuzamosan új dolgozókat vesz fel. Mint fogalmazott,

a bővülés már nem néhány száz, hanem négy számjegyű nagyságrendű új munkavállalót jelent majd.

A gyárigazgató szerint a beruházás hatása nem áll meg a Mercedes kapuinál. A vállalat számos magyar beszállítóval dolgozik együtt logisztikai és egyéb területeken, ezért a termelés felfutásával ezeknek a cégeknek is bővíteniük kell kapacitásaikat és munkaerő-állományukat. A vállalat arra számít, hogy a fejlesztés a régió foglalkoztatására is érdemi pozitív hatást gyakorol.

Mercedes gyár Kecskemét
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Schiebe hangsúlyozta, hogy a kecskeméti fejlesztés a vállalat egyik legjelentősebb európai beruházása. Felidézte, hogy a Mercedes 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fordított a gyár bővítésére, amely a tervek szerint a vállalat legnagyobb európai termelőüzemévé válik. Hozzátette: a cég ma már ritkán hajt végre ekkora volumenű gyártási beruházást, ami jól mutatja a kecskeméti telephely stratégiai jelentőségét.

A humanoid robotok egyelőre nem veszélyeztetik a munkahelyeket

A háttérbeszélgetésen szóba kerültek a humanoid robotok is. Schiebe megerősítette, hogy a Mercedes vizsgálja a technológia alkalmazási lehetőségeit, ugyanakkor szerinte jelenleg ezek a rendszerek még nem képesek kiváltani az emberek munkáját az autógyártásban.

Mint mondta, a szerelősorokon végzett feladatok rendkívül összetettek, ezért a jelenlegi technológiai szinten a robotok nem jelentenek valós veszélyt a foglalkoztatásra.

A Mercedes ugyanakkor figyelemmel követi a fejlesztéseket, mert a kínai autógyártók által támasztott egyre erősebb verseny miatt minden olyan technológiát vizsgálniuk kell, amely hosszabb távon javíthatja a termelékenységet. Schiebe szerint azonban senki sem tudja megmondani, hogy a humanoid robotok két, tíz vagy akár tizenöt év múlva jutnak-e el arra a szintre, hogy széles körben alkalmazhatók legyenek az autógyártásban.

Mercedes gyár Kecskemét
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Történelmi pillanat: átadták Európa legnagyobb Mercedes-gyárát Magyarországon, Németországból nézni se bírják

A Mercedes-Benz hivatalosan átadta hétfőn a kibővített kecskeméti gyárát, amely mintegy egymilliárd eurós beruházással valósult meg. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz és beszédet mond. A kecskeméti telephely ma már a világ második legnagyobb, Európa legnagyobb Mercedes-gyára.

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