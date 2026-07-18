Máris támadást indítottak a németek az új kecskeméti Mercedes-gyár ellen, súlyos a vád: a magyarok tönkreteszik a teljes autómárkát – "Hová lesz a made in Germany?"

Vannak reklámszlogenek, amelyek elavulnak, és akadnak olyanok is, amelyeknek minden egyes vállalati döntéssel újra és újra bizonyítaniuk kell létjogosultságukat. Ilyen a Mercedes-Benz esetében a „A legjobb vagy semmi” („Das Beste oder nichts”) szlogen, amely a német autógyártó számára messze több egyszerű marketingüzenetnél, ugyanis még az alapító Gottlieb Daimler életfilozófiájára vezethető vissza. A szlogen egy tartós ígéretet jelent a minőségre, a mérnöki kiválóságra és az exkluzivitásra. Azonban egyre többen állítják, hogy ennek az ígéretnek a hitelessége napjainkban komoly csorbát szenved.

Kritizálták a Mercedes stratégiáját, pedig ez a versenyképesség kulcsa / Fotó: Margitta Hamel / Shutterstock

Miközben a Mercedes továbbra is a német prémiumautók megtestesítőjeként pozicionálja járműveit, az autópipari és ezzel együtt az autópiac gyors ütemben változik. A magyar gazdaság számára jó hír, hogy a márka egyre több autója készül Kecskeméten. A magyarországi gyártókapacitásokat jelentősen bővítik, és az európai alacsony bérköltségű országokban folyó termelés arányát is tovább kívánják növelni.

Ezzel párhuzamosan a stuttgarti autógyártó egyre nagyobb mértékben támaszkodik kínai alkatrészekre és hajtáslánc-technológiákra. A döntő kérdés tehát nem az, hogy a Mercedes globálisan gyárt-e. Ma már szinte valamennyi autógyártó ezt teszi. A Mercedes Fans oldal vitaindító cikke szerint az igazi kérdés az, hogy fennmaradhat-e egy prémiumra vonatkozó ígéret akkor is, ha a vállalat DNS-e alapvetően megváltozik, magyarul nem Németországban rakják össze a prémium-gépjárműveket.

Határokon átnyúló minőség

A német autóipari óriás álláspontja szerint a minőséget nem az országhatárok, hanem a folyamatok, a szabványok és az ellenőrzési rendszerek határozzák meg. Egy Magyarországon készült jármű ugyanolyan kiváló, mint egy Sindelfingenben gyártott. Kiemelték, hogy a Mercedes világszerte magas szinten szabványosított termelési rendszerekkel, digitálisan összekapcsolt gyárakkal és egységes minőségi előírásokkal dolgozik. Ezt műszaki szempontból nehéz vitatni.

A cikk szerint azonban a prémium nem kizárólag a mérhető minőséget jelenti, hanem sokszor egyéb, kevésbé kézzelfogható oldalai is van: az érzelmekből táplálkozik, a termék eredetéből, történetéből. Arra épít, hogy az adott termék mögött áll, mint pusztán a költségek optimalizálása. Ezt a képet építette évtizedeken át a Mercedes-Benz is: a német mérnöki tudást, a sváb precizitást, az Untertürkheimben folyó motorkutatást és -fejlesztést, valamint a sindelfingeni gyártást.