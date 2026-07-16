A magyar kormány is a mesterséges intelligencia felé fordult: beszállunk Európa AI-versenyébe – százmilliárdos beruházást jelentett be Tanács Zoltán
A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia kezdeményezéseihez, azon belül is az AI Gigafactory programhoz. Mint fogalmazott, a következő években a mesterséges intelligencia határozza majd meg a világgazdaság fejlődését, Európa azonban egyre nagyobb lemaradásba kerül ezen a területen. Szerinte ha az EU és Magyarország nem ruház be időben a szükséges infrastruktúrába, az nemcsak az AI-fejlesztésekben, hanem gyakorlatilag a teljes gazdaság versenyképességében komoly hátrányt jelenthet.
A miniszter szerint jelenleg a világ mesterségesintelligencia-számítási kapacitásának több mint fele az Egyesült Államokban koncentrálódik, míg Európának csupán néhány százalék jut. Hangsúlyozta, hogy tíz évvel ezelőtt Magyarország még a régió élmezőnyéhez tartozott a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrában, mára azonban több ország – köztük Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Bulgária, Litvánia és Románia – is megelőzte hazánkat.
Tanács Zoltán szerint az EU ezért indította el az InvestAI programot, mely 20 milliárd eurót különített el legfeljebb hét AI Gigafactory létrehozására. A miniszter úgy fogalmazott, hogy ez „most vagy soha” helyzet, mert a korlátozott számú beruházásból kimaradó országok hosszú időre versenyhátrányba kerülhetnek. Kiemelte azt is, hogy a nagy teljesítményű AI-infrastruktúra a nemzetközi tapasztalatok szerint az egyik legmagasabb megtérülésű beruházási terület, egy eurónyi számítási infrastruktúra akár többszáz euró gazdasági teljesítményt is generálhat.
A kormány ennek érdekében hosszú távon összesen 500 millió eurót fordít a programra:
- az első ütemben 25 millió euróval csatlakozik Magyarország a lengyel vezetésű konzorciumhoz, melyben Lengyelország 100, Csehország 100, Magyarország 25, Litvánia pedig 5 millió euróval vesz részt.
- A második szakaszban további 100 millió eurós magyar hozzájárulás következhet a kapacitások bővülésével párhuzamosan, amellyel hazánk érdemi tulajdonosi és hozzáférési pozíciót szerezhet egy több mint 100 ezer GPU-s mesterségesintelligencia-központban.
A miniszter szerint a beruházás egyik legfontosabb előnye, hogy Magyarország saját gigafactory felépítésének költségéhez képest nagyjából hatod-nyolcad akkora ráfordítással juthat ugyanahhoz a számítási kapacitáshoz és nemzetközi kutatási hálózathoz. Emellett a konstrukció adat- és technológiai szuverenitást is biztosít, miközben megfelel az uniós AI Act és a NIS2 kiberbiztonsági szabályozás követelményeinek.
Tanács Zoltán ismertette azt is, hogy a forrásokat több terület között osztják fel. Finanszírozzák az AI Gigafactory magyar hozzájárulását, támogatják a vállalatok és startupok kedvezményes AI-hozzáférését, létrehoznak egy önrészalapot a kutatás-fejlesztési pályázatokhoz, valamint folytatják a hazai nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC) infrastruktúra fejlesztését.
A cél az, hogy a magyar vállalkozások, kutatóintézetek és állami szervek is jóval olcsóbban férjenek hozzá a nagy számítási kapacitást igénylő mesterségesintelligencia-szolgáltatásokhoz.
A bemutatott számítások szerint a programból a közszféra évente 700-800 ezer dollár értékű számítási kapacitáshoz juthat, miközben a hazai vállalatok és startupok számára is évi több ezer aktív AI-fejlesztési projektet támogató infrastruktúra válhat elérhetővé. A kormány szerint a beruházás hosszabb távon nemcsak az AI-fejlesztéseket, hanem a teljes magyar HPC-, AI- és kvantuminformatikai ökoszisztéma fejlődését is felgyorsíthatja.