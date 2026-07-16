A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió mesterséges intelligencia kezdeményezéseihez, azon belül is az AI Gigafactory programhoz. Mint fogalmazott, a következő években a mesterséges intelligencia határozza majd meg a világgazdaság fejlődését, Európa azonban egyre nagyobb lemaradásba kerül ezen a területen. Szerinte ha az EU és Magyarország nem ruház be időben a szükséges infrastruktúrába, az nemcsak az AI-fejlesztésekben, hanem gyakorlatilag a teljes gazdaság versenyképességében komoly hátrányt jelenthet.

A magyar kormány is a mesterséges intelligencia felé fordult: beszállunk Európa AI-versenyébe – százmilliárdos beruházást jelentett be Tanács Zoltán / Fotó: shihabsarkar

A miniszter szerint jelenleg a világ mesterségesintelligencia-számítási kapacitásának több mint fele az Egyesült Államokban koncentrálódik, míg Európának csupán néhány százalék jut. Hangsúlyozta, hogy tíz évvel ezelőtt Magyarország még a régió élmezőnyéhez tartozott a nagy teljesítményű számítástechnikai infrastruktúrában, mára azonban több ország – köztük Szlovénia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Bulgária, Litvánia és Románia – is megelőzte hazánkat.

Tanács Zoltán szerint az EU ezért indította el az InvestAI programot, mely 20 milliárd eurót különített el legfeljebb hét AI Gigafactory létrehozására. A miniszter úgy fogalmazott, hogy ez „most vagy soha” helyzet, mert a korlátozott számú beruházásból kimaradó országok hosszú időre versenyhátrányba kerülhetnek. Kiemelte azt is, hogy a nagy teljesítményű AI-infrastruktúra a nemzetközi tapasztalatok szerint az egyik legmagasabb megtérülésű beruházási terület, egy eurónyi számítási infrastruktúra akár többszáz euró gazdasági teljesítményt is generálhat.

A kormány ennek érdekében hosszú távon összesen 500 millió eurót fordít a programra:

az első ütemben 25 millió euróval csatlakozik Magyarország a lengyel vezetésű konzorciumhoz, melyben Lengyelország 100, Csehország 100, Magyarország 25, Litvánia pedig 5 millió euróval vesz részt.

A második szakaszban további 100 millió eurós magyar hozzájárulás következhet a kapacitások bővülésével párhuzamosan, amellyel hazánk érdemi tulajdonosi és hozzáférési pozíciót szerezhet egy több mint 100 ezer GPU-s mesterségesintelligencia-központban.

A miniszter szerint a beruházás egyik legfontosabb előnye, hogy Magyarország saját gigafactory felépítésének költségéhez képest nagyjából hatod-nyolcad akkora ráfordítással juthat ugyanahhoz a számítási kapacitáshoz és nemzetközi kutatási hálózathoz. Emellett a konstrukció adat- és technológiai szuverenitást is biztosít, miközben megfelel az uniós AI Act és a NIS2 kiberbiztonsági szabályozás követelményeinek.