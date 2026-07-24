Jelentős bérkülönbségek a mezőgazdaságban – kiderült melyik vármegye Magyarország agrárközpontja

A megyei adatok összesítése alapján a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban foglalkoztatottak száma 2026 első negyedévében megközelítette a 85,8 ezret, ami mintegy 1,4 százalékos csökkenésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. A Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a vármegyék – 2026. I. negyedév című kiadványában szereplő adatok egyszerre mutatják meg a magyar mezőgazdaság erejét és sérülékenységét.

Megjelentek a mezőgazdaság részletes vármegyei adatai, meglepő bér- és foglalkoztatási adatokat közöltek Fotó: Szabó Imre

Az agrárberuházások értéke közel 77,9 milliárd forint volt, folyó áron mintegy 9,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezzel szemben az élelmiszer-, ital- és dohánytermékgyártás megyei székhelyű vállalkozásainak termelési értéke – a Nógrádra nem közölt adat nélkül – meghaladta az 1431 milliárd forintot, és összességében körülbelül 3,6 százalékkal emelkedett.

A mezőgazdaság vármegyei mutatói alapján Hajdú-Bihar maradt az agrárközpont

A mezőgazdaság legnagyobb foglalkoztatója Hajdú-Bihar volt, ahol 8 644-en dolgoztak az ágazatban. Bács-Kiskun 7 945, Békés pedig 6 996 alkalmazottal követte. Ez a három vármegye együtt a mezőgazdasági alkalmazottak több mint 27 százalékát adta.

A KSH adatai szerint, a létszám ugyanakkor a legtöbb vármegyében csökkent. A legnagyobb visszaesést Zala vármegyében mérte a KSH, ahol 8,3 százalékkal dolgoztak kevesebben az ágazatban, mint egy évvel korábban. Hevesben 5,2, Jász-Nagykun-Szolnokban 3,6 százalékos volt a csökkenés. Érdemi növekedést csak Szabolcs-Szatmár-Beregben és Nógrádban mértek, egyaránt 1,5 százalékosat.

A mezőgazdasági bruttó átlagkereset valamennyi vármegyében emelkedett.

A legmagasabb, 644,8 ezer forintos átlagos bérszintet Komárom-Esztergomban regisztrálták, míg Szabolcs-Szatmár-Beregben 478 ezer, Csongrád-Csanádban 483,8 ezer forint volt az átlag.

A különbség a két szélső érték között megközelítette a 167 ezer forintot.

A magas nógrádi és komárom-esztergomi kereseti adatot azonban érdemes óvatosan értelmezni: ezekben a vármegyékben viszonylag kevesen dolgoznak a mezőgazdaságban, így néhány nagyobb, magasabb bért fizető vállalkozás erősebben befolyásolhatja az átlagot.