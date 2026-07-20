Kiderült, mi történt a magyar mezőgazdasággal – közzétették a részletes adatokat

A magyar mezőgazdaság 2025-ben is erősen kitett maradt az időjárási szélsőségeknek. A Központi Statisztikai Hivatal Magyarország, 2025 című kiadványa szerint az előző évhez hasonlóan elsősorban a növénytermesztés gyenge eredményei rontották az ágazat teljesítményét. A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének volumene az előző évi visszaesést követően további 4,3 százalékkal csökkent.

A magyar mezőgazdaság kevesebb terméket és szolgáltatást állított elő, de annak piaci értéke magasabb lett Fotó: Shutterstock

Az agrárium 2025-ben a nemzetgazdasági bruttó hozzáadott érték 3,1 százalékát állította elő, és 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP volumenváltozását. Vagyis miközben a magyar gazdaság egésze 0,5 százalékkal bővült, a mezőgazdaság ismét fékező tényezőnek bizonyult.

A magasabb árak elfedték a termelés visszaesését

A mezőgazdasági számlák előzetes adatai szerint az ágazat teljes kibocsátási volumene 2,6 százalékkal maradt el a 2024. évitől. Az árszínvonal ugyanakkor átlagosan 8,9 százalékkal emelkedett, így a mezőgazdaság teljes kibocsátásának folyó áras értéke – a szolgáltatásokkal és a kiegészítő tevékenységekkel együtt – 6,1 százalékkal, 4428 milliárd forintra nőtt.

Ez azonban nem a tényleges termelési teljesítmény javulását, hanem elsősorban az árak emelkedését tükrözi. A kibocsátás volumenének csökkenése azt jelenti, hogy a magyar agrárium kevesebb terméket és szolgáltatást állított elő, ezek piaci értéke mégis magasabb lett.

A teljes mezőgazdasági kibocsátás 52 százaléka származott a növénytermesztésből, 41 százaléka az állattenyésztésből, a fennmaradó rész pedig mezőgazdasági szolgáltatásokból és másodlagos tevékenységekből. Bár továbbra is a növénytermesztés dominál, részaránya már negyedik éve csökken, miközben az állattenyésztés súlya fokozatosan nő.

Romlott az agrárium termelékenysége

A mezőgazdasági termékek előállításához felhasznált anyagok, energia és szolgáltatások – statisztikai megnevezéssel a folyó termelőfelhasználás – volumene mindössze 0,6 százalékkal csökkent. Az ezekért fizetett árak ezzel párhuzamosan 4,2 százalékkal emelkedtek.

Mivel a mezőgazdasági kibocsátás volumene nagyobb mértékben esett vissza, mint a termeléshez szükséges ráfordításoké, romlott az ágazat termelékenysége. A kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbségeként előálló bruttó hozzáadott érték folyó áron 1687 milliárd forintot tett ki, volumene viszont 6 százalékkal mérséklődött.