Rendkívüli

Erre az oroszok is nagyon figyelnek: Kapitány István most mutatta be a magyaroknak a Paks II. Atomerőmű új vezérét – mától ő irányítja a beruházást

Deviza
EUR/HUF361,01 -0,97% USD/HUF317,06 -1,05% GBP/HUF423,01 -0,8% CHF/HUF388,2 -1,01% PLN/HUF83,66 -0,59% RON/HUF69,02 -0,93% CZK/HUF14,96 -0,72% EUR/HUF361,01 -0,97% USD/HUF317,06 -1,05% GBP/HUF423,01 -0,8% CHF/HUF388,2 -1,01% PLN/HUF83,66 -0,59% RON/HUF69,02 -0,93% CZK/HUF14,96 -0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 471,05 -0,49% MTELEKOM2 648 +1,3% MOL4 474 +0,58% OTP45 380 -1,39% RICHTER11 630 -0,17% OPUS367 +2,23% ANY6 900 -0,72% AUTOWALLIS144 +1,41% WABERERS4 770 +1,27% BUMIX9 326,17 -0,37% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 107,6 +0,3% BUX143 471,05 -0,49% MTELEKOM2 648 +1,3% MOL4 474 +0,58% OTP45 380 -1,39% RICHTER11 630 -0,17% OPUS367 +2,23% ANY6 900 -0,72% AUTOWALLIS144 +1,41% WABERERS4 770 +1,27% BUMIX9 326,17 -0,37% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 107,6 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hídépítés
Mohácsi Duna-híd
híd
Mohács

Újabb sorsdöntő szakasz előtt a mohácsi Duna-híd építése: most jöhet a teljes az átalakulás, nagyon kell figyelni – „csak hagyják az építőket megcsinálni!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új szakaszába lépett a mohácsi Duna-híd építése, miután a héten a víz fölé tolták az íves tartószerkezet eddig elkészült részét. A művelettel felszabadult az a terület, ahol megkezdődhet a következő hídszakasz összeszerelése, miközben a mederpillér építése is halad. A mohácsi Duna-híd már elkészült részét kell majd átjuttatni a folyó másik oldalára.
VG
2026.07.24, 16:16

A látszattal ellentétben lassan, de halad a mohácsi Duna-híd építése. Hargitai János, a KDNP képviselője és a projekt korábbi miniszteri biztosa új Facebook-videókban mutatta be a híd jelenlegi állapotát. A héten ugyanis a víz fölé tolták az íves tartószerkezet meglévő részt, amivel felszabadul a hely a további építésre. A látványtervek szerint három íve lesz a mohácsi Duna-hídnak, melyekből most az első fele van kész, a felszabadult helyen pedig megépülhet a másik fél.

Újabb sorsdöntő szakasz előtt a mohácsi Duna-híd építése: most jöhet a teljes az átalakulás, nagyon kell figyelni – „csak hagyják az építőket megcsinálni!”
Újabb sorsdöntő szakasz előtt a mohácsi Duna-híd építése: most jöhet a teljes az átalakulás, nagyon kell figyelni – „csak hagyják az építőket megcsinálni!” / Fotó:  Világgazdaság

Hargitai János is egyik videójában bemutatta, hogy szinte teljesen felszabadult az a terület, ahol eddig a már meglévő tartószerkezet volt, így most ott folytatódhat a hídtest összeszerelése. A képviselő egy másik videóban pedig megmutatta az épülő mederpillért. Hozzátette, hogy a mostani hídtestet kell majd a másik partnál lévő pillérre eljuttatni, „ha az építőket hagyják” – mondta Hargitai János.

Nyilatkozatot tett a Duna Aszfalt új vezére a mohácsi Duna-híd megépítéséről

Július elején vezetőváltás történt a mohácsi Duna-híd építéséért felelős Duna Aszfalt Zrt. élén, Kerékgyártó Attila építőmérnököt választották meg elnöknek. A Magyar Építők kérdezte az épülő hídról az új vezetőt, aki mindjárt az első napján szembesülhetett azzal, hogy hurrikán szerű kritikák jelennek meg a projekt kapcsán. „Az ország egyik legnagyobb építőipari beruházását végző szervezet vezetőjeként természetesnek gondolom, hogy az új kormány új vezetői áttekintik a beruházásokat."

Ha módosítani akarnak, mi nyitottak vagyunk az együttműködésre

jelentette ki a Duna Aszfalt új elnöke.

Az egyik éles kritika Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől érkezett, aki azt írta, hogy a 451 milliárd forintból épülő, kétszer két sávos híd túlméretezett és túlárazott, miközben ugyanebből az összegből a teljes Budapest–Pécs–Villány–Mohács vasúti kapcsolat korszerűsíthető lett volna. A miniszter szerint jelenleg Budapest és Mohács között vasúton két átszállással és mintegy 4 óra 15 perc alatt lehet eljutni, ami nem versenyképes alternatíva az autózással szemben. A Pécs–Villány–Mohács-szakaszon továbbra is dízel motorvonatok közlekednek, lassú és korlátozott szolgáltatást nyújtva.

Vitézy úgy véli, hogy a hídra fordított összegből a teljes Budapest–Pécs–Villány–Mohács vasúti kapcsolat korszerűsíthető lett volna. Szerinte ebből megvalósulhatott volna a pályafelújítás, megtörténhetett volna a vasút villamosítása, lecserélhették volna az elöregedett járműveket, és akár egy órával is csökkenhetett volna a Budapest és Mohács közötti menetidő.

A miniszter szerint ott, ahol ez műszakilag még ésszerűen megoldható, visszalépnek a kétszer két sávos kialakítástól a kétszer egy sávos változatra. A bejegyzés egyértelmű politikai üzenetet is tartalmazott. A miniszter szerint a jövőben a közlekedésfejlesztési forrásokat más szemlélettel kell felhasználni.

A jövőre nézve pedig le kell vonni a tanulságokat, és értelmetlen pénzszórás helyett valóban a magyar emberek érdekeit legjobban szolgáló beruházásokra felhasználni a szűkös fejlesztési forrásokat a közlekedésben

– fogalmazott. A nyilatkozat azért is figyelemre méltó, mert a mohácsi híd az előző kormány egyik kiemelt közlekedési beruházása volt, amelyet Lázár János többször stratégiai jelentőségű fejlesztésként említett. Vitézy mostani megszólalása így nemcsak a projekt jövőjéről, hanem az előző ciklus beruházási politikájáról is éles kritikát fogalmaz meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu