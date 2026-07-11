Már nem a töltők száma dönti el a versenyt: a Mol vezetője elárulta, mi jön most az elektromos autózásban

A Mol már évtizedek óta a mobilitási ágazat egyik meghatározó szereplője, Magyarországon pedig az elektromos átállás egyik úttörőjének számít. A vállalat nemrég ösztönző programot indított, amelynek célja a hazai töltőkapacitások további bővítése. A Mol Plugee partnerprogram debütálásának apropóján kérdezte a Világgazdaság Czikora Tamást, a Mol-csoport mobilitási vezetőjét az e-autózás jelenéről, jövőjéről, valamint a cég stratégiai céljairól.

Czikora Tamás a Mol-csoport mobilitási vezetője / Fotó: Mol

Mekkora keresletnövekedés figyelhető meg a hazai, valamint az európai piacon az elektromos töltési megoldásokra? Mennyire dinamikus a bővülés?

Az elektromos mobilitás továbbra is dinamikus növekedési pályán van. Európában az idei év májusáig 35 százalékkal nőtt az új elektromos autók értékesítése az előző év azonos időszakához képest, miközben a hazai használt elektromos járművek piacán ennél is gyorsabb bővülést látunk. Ez közvetlenül megjelenik a töltési szolgáltatások iránti keresletben is:

Magyarországon 2025 utolsó negyedévében a nyilvános töltőkön felhasznált energia 12 630 MWh volt, ami közel 45 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának 8 693 MWh-os értékét.

A piac a mennyiségi bővülés szakaszából fokozatosan átlép a minőségi fejlődés szakaszába. Néhány éve még az volt a fő kérdés, hogy legyen elegendő töltőpont, ma már legalább ennyire fontos a töltési sebesség, az elérhetőség, a fizetés egyszerűsége, a roaming, valamint a vállalati és flottás ügyfelek kiszolgálása. A kereslet tehát nemcsak darabszámban nő, hanem egyre kifinomultabb szolgáltatási elvárásokkal párosul.

Úgy tűnik a trendek miatt egyre több töltőre van szükség, milyen szinten áll jelenleg az országos lefedettség?

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Magyarországon ma már jól használható alapinfrastruktúra áll rendelkezésre, különösen a nagyvárosok környezetében és a fő közlekedési folyosók mentén, ugyanakkor az Európai Unió átlagához képest a közép-európai régió több tekintetben még lemaradásban van, mind a töltőhálózat sűrűségét, mind a nagy teljesítményű töltők elérhetőségét illetően, így a jövőben további fejlesztésekre lehet számítani.

2025 végére 4.227 engedélyköteles töltőberendezés üzemelt az országban, amely egyetlen év alatt 1.036 darabos növekedést jelent. Az országos szintű csatlakozók száma elérte a 7.530 darabot, amely 23%-os növekedés a 2024-es év végéhez képest.

A következő időszak legfontosabb feladata azonban nem pusztán a töltőpontok számának bővítése, hanem a hálózat kapacitásának és színvonalának fejlesztése.