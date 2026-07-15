Hernádi Zsolt lett Magyarország első számú hot dog árusa: csak tavaly 47 milliót adott el a Mol a Fresh Cornerekben

Mire valaki végigolvas egy mondatot, húsz hot dog talál gazdára a Mol csoport töltőállomásain. A régióban kevesebb mint másfél másodpercenként fogy el egy újabb, így az elmúlt egy évben összesen több mint 47 millió hot dogot értékesítettek. Ez közel 3 millióval több, mint az azt megelőző időszakban, ami 6,6 százalékos növekedést jelent – derül ki a magyar olajtársaság közleményéből, amit a hot dog világnapra időzítettek.

A Mol újabb sikertörténete a Fresh Corner hálózat / Fotó: MOL Group

Egy autós utazásnak megvannak a maga állandó kellékei: megtankolni vagy feltölteni az autót, inni egy kávét, kinyújtóztatni a lábakat – és sokak számára egy hot dog is hozzátartozik a megálláshoz. Az elmúlt év értékesítési adatai alapján ez a klasszikus street food ma is az autósok egyik legnépszerűbb útközbeni választása a régióban.

A töltőállomások szerepe az elmúlt években sokat változott. Ma már nem csupán az utazás szükséges állomásai, hanem annak természetes részei is. Egy rövid megállás sokak számára nemcsak a tankolásról szól, hanem arról is, hogy néhány percre kiszakadjanak az útból, feltöltődjenek a továbbutazás előtt. A Fresh Corner egyik legismertebb terméke, a hot dog ennek az élménynek mára állandó szereplőjévé vált.

Népszerűsége ráadásul nem egyetlen ország sajátja.

A csoportszinten értékesített hot dogok közel egynegyede Magyarországon fogyott el, miközben a régió számos piacán is látványosan nőtt a kereslet.

A legdinamikusabb növekedést Szlovénia és Szerbia érte el, ahol közel 30, illetve 27 százalékkal emelkedtek az eladások. Horvátországban eközben csaknem egymillióval több hot-dog fogyott, mint az azt megelőző 12 hónapos időszakban, ami a legnagyobb abszolút növekedést jelenti a csoport piacai közül. Mindez jól mutatja, hogy a Fresh Corner ikonikus terméke változatlanul meghatározó része a Mol régiós hálózatának.

A hot-dog a Fresh Corner indulása óta a legnépszerűbb termékünk, és sokak számára ma már szinte ugyanúgy hozzátartozik egy hosszabb autós úthoz, mint egy kávé. Az, hogy évről évre emberek milliói választják, egyszerre jelent számunkra visszaigazolást és ösztönzést arra, hogy folyamatosan fejlesszük kínálatunkat, legyen szó új termékekről vagy szezonális újdonságokról

– mondta el Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője, aki azt is elárulta, a termékfejlesztés jegyében az idei nyár egyik újdonsága a Parmezános XXL hot-dog.