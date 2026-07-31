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MOL
Románia
gazprom
töltőállomás

Micsoda üzlet: orosz benzinkutak sora kerülhet a Molhoz, a magyarokat sejti a háttérben a román sajtó - ez már a nagy NIS-felvásárlás része lehet

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Eladta romániai érdekeltségeit a szerb kőolajipari vállalat, a NIS - írja a maszol.ro. A szerb cég nem közölte, ki a vásárló, de valószínűsíthető, hogy a Mol lesz az.
Lengyel Gabriella
2026.07.31, 13:25
Frissítve: 2026.07.31, 13:30

A MOL lehet a romániai Gazprom-kutak új tulajdonosa – írja a Maszol.ro portál. Az orosz állami vállalatnak 19 töltőállomása van az országban, a többségük Erdélyben található.

MOL, gazprom
                                           Felmerült a gyanú, hogy a Mol vette meg a romániai Gazprom töltőállomásokat a NIS-től/ Fotó: Facebook/Gazprom

A cikk szerint a vállalat második negyedévi pénzügyi jelentésében az áll: „2026 második negyedévében az igazgatótanács jóváhagyta a Csoport NIS Petrol Romániában birtokolt teljes tulajdonrészének az eladását, a Csoport pedig  részvényvásárlási megegyezést kötött a vásárlóval.” 

A Mol sejthető az üzlet mögött

A NIS mostanáig nem közölte, hogy ki a vásárló, azonban nagyon valószínű, hogy a MOL-ról van szó. Lapunk megkereste a vállalatot, amit megérkezik a válasz, cikkünk frissül. 

A magyar nagyvállalat az év elején jelentette be, hogy megegyezett a Gazprommal a NIS felvásárlásáról. Az orosz állami vállalat az amerikai gazdasági szankciók miatt kénytelen megválni külföldi érdekeltségeitől. A Gazprom Neft és a Gazprom tulajdonában van a NIS részvényeinek 44,9, illetve 11,3 százaléka. A Gazprom 2009-ben, 400 millió dollárért vásárolta meg a NIS többségi részvénycsomagját.

A NIS Petrol 19 benzinkutat működtet Romániában Gazprom márkanévvel, a többségük Erdélyben található. A vállalat 2011 óta van jelen Romániában, nagy tervekkel léptek a piacra, de nem belőlük semmi. A portál szerint a elyi leányvállalata, a NIS Petrol SRL, 2016 óta folyamatosan veszteséges, pár éve még 74 alkalmazottja volt, tavaly azonban már csak 42. 2025-ben az árbevétele az előző évi 266,922 millió lejről 205,454 millióra csökkent.  A veszteség viszont 75,163 millióról 94,318 millió lejre, az adósságállománya pedig 1,161 milliárd lejről 1,189 milliárdra emelkedett  – írja a Maszol. 

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