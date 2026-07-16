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üzemanyag
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Mol

Megszólalt a Mol a védett árakról – fontos üzenetet küldött az autósoknak az olajtársaság

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar olajtársaság nem látja indokoltnak az extra tartalékok felhalmozását és vásárlását. Szerintük egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat. Pénteken tovább drágulnak a hazai üzemanyagok.
K. T.
2026.07.16, 10:36
Frissítve: 2026.07.16, 11:12

Közleményt adott ki a Mol az emelkedő hazai üzemanyagárakkal, valamit a védett ár és a stratégiai olajkészletek felszabadításával kapcsolatban, amivel a piacot és a fogyasztókat igyekszik megnyugtatni az olajvállalat.

Mol, üzemanyag, stratégiai készletek
Nyugtatja a piacot a Mol / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazítva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, a hazai piacon ez érvényesült – írja csütörtöki közleményében a magyar olajtársaság.

A vállalat szerint a lakosságnak azonban nem ezt, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie.

Nem indokolt az extra tartalékok felhalmozása a Mol szerint

A Mol árazási politikájában a szomszédos országokra figyel, és ennek megfelelően a hazai üzemanyag termékárai nem drágábbak a régiós átlagnál, azok belesimulnak a szomszédos országok áraiba. Mindezzel a termékegyensúly megmaradhat és nem lesznek ellátási egyenlőtlenségek a térségben. Egyúttal kijelenthető, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége a korábbi hatósági ár szintje alatt tartja az árakat.

Hangsúlyozzák, hogy az MSZKSZ közlése nyomán elegendőek a hazai stratégai készleteket is. Mind a kőolaj mind a termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az EU által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó három napot az MSZKSZ termékcserékkel a következő hetekben feltölti. Ez a stratégiai készlet egyúttal lehetőséget és biztonságat ad arra is, ha az árszínvonal védelme érdekében rendkívüli kormányzati beavatkozásokra lenne szükség. Ezért a Mol nem látja indokoltnak az extra tartalékok felhalmozását és vásárlását.

A piaci trendek alakulásáról a Világgazdaság is rendszeresen tájékoztat. Ahogyan arról beszámoltunk az üzemanyagárakra erősen ható közel-keleti helyzet a napokban fokozódott, ennek következtében jelentősen drágult az olaj. A Brent hordónkénti ára a július eleji, hordónként 72 dolláros szintről 86 dollárra szökött fel. Csütörtök délelőtt, cikkünk írásakor 84,5 dolláron jár a jegyzés.

Eközben a forint is gyengült a dollárral szemen.

Tovább drágul az üzemanyag a hazai kutakon

A hazai üzemanyagárak legutóbb kedden változtak:a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult.

Péntektől újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: 

  • a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, 
  • a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik 

a holtankoljak.hu szerint. 

Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás: 

a 95-ös benzinért literenként 600 forintot, a gázolajért pedig 621 forintot kell majd fizetniük átlagosan az autósoknak, akik az egyes kutakon ettől eltérő árakkal is találkozhatnak.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a benzin literenkénti átlagára öt forinttal, a dízelé pedig hat forinttal haladhatjaja meg holnaptól a június végén kivezetett védett árat.

Feltéve, hogy a  nagykereskedelmi ár változása beépül a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árakba. Ami a legutóbbi, keddi árváltozáskor végül mégsem történt meg, legalábbis a Mol-kutakon.

Szerdán csoda történt a Mol-kutakon

Kedden még arra lehetett számítani, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint szerdától Magyarországon a védett árnál drágábban lehet majd tankolni. Ehhez képest a 95-ös benzin kiskereskedelmi ára "csak" 594 forintig emelkedett a várt 601 forint helyett, a gázolaj pedig 614 forintra drágult az előzetesen kalkulált 617 forint helyett a Mol Pest vármegyei kútjain, ahogyan azt lapunk újságírója is tapasztalta.

Vagyis valamilyen csoda folytán az új magyar üzemanyagár éppen 1 forinttal maradt alatta a korábban alkalmazott védett áraknak.

A visszafogott drágulásnak vannak egyértemű vesztesei is, ők pedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a felét engedte átültetni a kiskereskedelemnek, alaposan megvágta a kiskereskedelmi árrést. Azaz, miközben a benzinkutasok beszerzési költsége növekszik, ezt egy az egyben nem tudja áthárítani a fogyasztókra. 

Mindezek tükrében tartogathat izgalmakat a hét utolsó munkanapja az autósoknak és a benzinkutaknak is.

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