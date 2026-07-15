Deviza
EUR/HUF358,42 -0,04% USD/HUF313,48 -0,13% GBP/HUF422,48 +0,51% CHF/HUF388,2 +0,08% PLN/HUF82,94 +0,12% RON/HUF68,4 +0,04% CZK/HUF14,81 +0,16% EUR/HUF358,42 -0,04% USD/HUF313,48 -0,13% GBP/HUF422,48 +0,51% CHF/HUF388,2 +0,08% PLN/HUF82,94 +0,12% RON/HUF68,4 +0,04% CZK/HUF14,81 +0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 870,14 -1,03% MTELEKOM2 598 -1,08% MOL4 226 -0,57% OTP45 030 -1,49% RICHTER11 950 -0,67% OPUS370 +0,54% ANY7 090 +0,56% AUTOWALLIS144,5 +1,38% WABERERS4 800 +1,67% BUMIX9 296,11 -0,33% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 058,54 -0,33% BUX141 870,14 -1,03% MTELEKOM2 598 -1,08% MOL4 226 -0,57% OTP45 030 -1,49% RICHTER11 950 -0,67% OPUS370 +0,54% ANY7 090 +0,56% AUTOWALLIS144,5 +1,38% WABERERS4 800 +1,67% BUMIX9 296,11 -0,33% CETOP4 795,87 +0,88% CETOP NTR3 058,54 -0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaszüneti nap
december
KASZ
karácsony
Magyar Péter
kezdeményezés
bolt

Új munkaszüneti nap Magyarországon, ilyen még nem volt: három napig maradhatnak zárva a boltok – nem várnak tovább Magyar Péterre december 24. miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Népszavazás kiírásáért kezdett aláírásgyűjtésbe a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). Ennek célja, hogy ezen az úton érjék el december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását Magyaroszágon. Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a Világgazdaságnak elmondta, nem tudtak már tovább várni a kérdésben az új kormány válaszára sem. Szerinte az aláírásgyűjtéssel a kereskedőket sem igazán lephették meg, és szerinte attól sem kell tartani, hogy a december 24-i zárva tartás nagyot ütne a bolti forgalmon.
Juhász Péter
2026.07.15, 16:16

Szeptember 11-ig van lehetőség az aláírásgyűjtésre a KASZ-nak az általa indított kezdeményezésben, melynek célja, hogy december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítsák, noha Karsai Zoltán KASZ-elnök szerint szeptember 4-ig szeretnék azt lezárni, hogy elegendő idejük maradjon az íveket leaadásra előkészíteni. Karsai szerint az a céljuk, hogy az új munkaszüneti nap bevezetésével és ezen keresztül a bolti zárva tartás bevezetésével karácsony háromnapos ünneppé váljon, ami szerinte praktikusan nem hogy csökkentené, de még növelné is a boltok ünnep előtti forgalmát.

munkaszüneti napaláírásdecember 24, Aláírásgyűjtés egy forgalmas budapesti helyszínen december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása kapcsán 2026. július 15-én
Aláírásgyűjtés egy forgalmas budapesti helyszínen a KASZ standján december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása kapcsán 2026. július 15-én
Fotó: Polyák Attila /MW

Munkaszüneti naptól a boltok zárva tartásáig érne a kezdeményezés hatáa

Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy december 24. munkaszüneti nappá váljon Magyarországon. A KASZ népszavazási kezdeményezéséhez szeptember 11-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Fogyasztói oldalról nézve a kezdeményezében a legfontosabb eleme – és a Nemzeti Választási Iroda honlapján szereplő tájékoztatóban is ez a kérdés szerepel az aláírásgyűjtő íven szereplőként –, hogy a boltok a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítás következtében már nem csak önkéntes, néhány lánc révén évek óta alkalmazott gyakorlatuk nyomán maradnának zárva december 24-én. Ám a szakszervezet azt is szeretné elérni, hogy a szenteste napján mégis dolgozóknak dupla bér járjon. 

„A kereskedők nem lepődtek meg az aláírásgyűjtés elindításán. Évek óta kérjük az áruházakat, hogy maradjanak zárva december 24-én, most ezzel a kezdeményezéssel próbáljuk elérni, hogy az általunk képviselt dolgozók érdekében, ami szerintünk a társadalmi igénnyel is találkozik, ez meg is valósuljon” – mondta a Világgazdaságnak Karsai Zoltán. 

Karsai Zoltán úgy vélte, hogy a kereskedők is inkább a zárva tartás mellett vannak, vagy amelyikük nem, az legfeljebb nem jelzi ezzel kapcsolatos ellenérveit. Szerinte a boltok többségének „sokszor macerás” kinyitni arra a rövidített vagy fél napos időszakra, ami most a december 24-i nyitvatartást jellemzi. 

Úgy hisszük, hogy a december 24-i zárva tartás a most eleve rövidebb nyitvatartás okán jelentős forgalomcsökkenést sem okozna, sőt, akár még növelheti is a karácsony előtti kiskereskedelmi forgalmat, hiszen a vásárlók így tudatosan három zárva tartási napra vásárolnának előre

– fogalmazta meg várakozásaikat Karsai Zoltán.

A KASZ elnöke arról nem kívánt információt adni, hogy hány aláírásnál járnak a gyűjtés elindulása utáni első néhány napot követően, de jelezte: 

  • órára pontosan kalkulált célszámokkal rendelkeznek azok gyűjtésére vonatkózan, miközben 
  • a forgalmas közterületeken lévő aláírópontokra koncentrálnak, amik kapcsán bevezetnek néhány hatékonyságjavító döntést.

Így lehetne munkaszüneti napból boltzár

Érdemes jelezni, hogy a KASZ kezdeményezése nem direkt módon vonatkozik a boltok nyitvatartási rendjére. A KASZ kérdésében december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását szeretné eléni, aminek következménye lenne a bolti zárva tartás a karácsony napjaihoz rendelten, oly módon ahogy a hagyományon alapuló további ünnepeink kapcsán megvalósul. Általános munkaszüneti nap vasárnap is, az ezzel vont párhuzam azonban azért lehet félreérthető, mert a nagyobb láncok jellemzően nyitvatartanak vasánapokon.

Ezért fontos rögzíteni, hogy a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításának nem csak a boltok zárva tartása lehet a követkeménye, hanem egy sor egyéb területen is, például az általánostól eltérő munkarendben dolgozóknál, azok bérezésében stb.

Két útja van a karácsony előtti nap munkaszüneti nappá nyilvánításának, ebből idén csak az egyik játszhat

A december 24-i zárva tartás és a nap munkaszüneti nappá nyilvánításának kérdése hosszú évekre visszanyúló kérdés a hazai kiskereskedelemben. Emlékezetes, hogy a politikai pártok körül a KDNP is foglalkozott a kérdéssel, bár a párt nem a boltzár, hanem a déli 12 órában maximalizált december 24-i nyitvatartás mellett érvelt. Emlékezetes: a húsvétot megelőző nagypénteki munkaszüneti nap a KDNP-hez köthető kezdeményezés volt, az szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés 2017 márciusában fogadta el.

A december 24-i zárva tartás körüli megfontolásokat bizonyos értelemben túlhaladták az elmúlt években azok a boltláncok, melyek önkéntesen választották a december 24-i zárva tartást – ebben ugyanakkor egységesség nincs, miként tavaly megírtuk, a nagy láncok egy része kinyitotott december 24-én. Ugyanakkor a december 24-i vásárlási lehetőség biztosítása nem csak az élelmiszerláncok, hanem más profilú boltoknál is kérdés.

A népszavazás előszobájának tekinthető aláírásgyűjtés mellett a munkaszüneti napból következő december 24-i boltzárra az is ráirányította a figyelmet, hogy a kormány is nyitottnak mutatkozik a változtatásra december 24-e munkarendi státusza kapcsán. Ezt mutatja Magyar Péter miniszterelnök néhány napja lezajlott Reddit-kérdezz-felelekje, melynek során ezt írta a december 24-i zárva tartásról: „Remélem, már idén”. Ám azt is jelezte, hogy ha a szükséges előkészítés miatt erre már nem lesz lehetőség, akkor legkésőbb jövőre válhat december 24. hivatalos munkaszüneti nappá.

Karsai Zoltán a kormányzati hozzáállással kapcsolatban ugyanakkor elmondta, hogy bár úgy érzékelik, valóban érezhető a hajlandóság a kormányzat részéről a munkaszüneti nap bevezetésére, hiába fordultak három alkalommal is a kabinethez egyeztetés céljával, megkeresésükre nem kaptak választ.

El kellett indítani az aláírásgyűjtést, mert nem válaszoltak a megkereséseinkre

– mondta Karsai, aki szerint a KASZ-nál megértik, hogy a mostani kormány munkarendje feszes, de mivel egyáltalán nem volt kormányzati visszacsatolás feléjük, ezért nem vártak az aláírásgyűjtés elindításával.

A KASZ elnöke szerint ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szoros határidők és jogszabályi megkötések miatt még a sikeres aláírásgyűjtés sem garancia arra, hogy azt követően még idén megrendezzék a népszavazást. Más szóval ez azt jelenti, hogy a gyűjtés eredményétől függetlenül idén még nem biztos, hogy munkaszüneti nap lesz december 24-e. Ez esetben 2027-ben lehet – feltételesen – arra számítani, hogy népszavazás útján váljon munkaszüneti nappá december 24-e, és így háromnapos boltzár lépjen életbe karácsonykor.

Karsai Zoltán szerint azonban van arra mód, hogy már idén munkaszüneti napként várjuk december 24-ét. Ez pedig az, amire a miniszterelnök is utalt a Redditen: a kormányzat a népszavazási kezdeményezéstől függetlenül dönthet úgy, hogy központi döntést hoz december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2364 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu