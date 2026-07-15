Új munkaszüneti nap Magyarországon, ilyen még nem volt: három napig maradhatnak zárva a boltok – nem várnak tovább Magyar Péterre december 24. miatt
Szeptember 11-ig van lehetőség az aláírásgyűjtésre a KASZ-nak az általa indított kezdeményezésben, melynek célja, hogy december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánítsák, noha Karsai Zoltán KASZ-elnök szerint szeptember 4-ig szeretnék azt lezárni, hogy elegendő idejük maradjon az íveket leaadásra előkészíteni. Karsai szerint az a céljuk, hogy az új munkaszüneti nap bevezetésével és ezen keresztül a bolti zárva tartás bevezetésével karácsony háromnapos ünneppé váljon, ami szerinte praktikusan nem hogy csökkentené, de még növelné is a boltok ünnep előtti forgalmát.
Munkaszüneti naptól a boltok zárva tartásáig érne a kezdeményezés hatáa
Miként a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy december 24. munkaszüneti nappá váljon Magyarországon. A KASZ népszavazási kezdeményezéséhez szeptember 11-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. Fogyasztói oldalról nézve a kezdeményezében a legfontosabb eleme – és a Nemzeti Választási Iroda honlapján szereplő tájékoztatóban is ez a kérdés szerepel az aláírásgyűjtő íven szereplőként –, hogy a boltok a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítás következtében már nem csak önkéntes, néhány lánc révén évek óta alkalmazott gyakorlatuk nyomán maradnának zárva december 24-én. Ám a szakszervezet azt is szeretné elérni, hogy a szenteste napján mégis dolgozóknak dupla bér járjon.
„A kereskedők nem lepődtek meg az aláírásgyűjtés elindításán. Évek óta kérjük az áruházakat, hogy maradjanak zárva december 24-én, most ezzel a kezdeményezéssel próbáljuk elérni, hogy az általunk képviselt dolgozók érdekében, ami szerintünk a társadalmi igénnyel is találkozik, ez meg is valósuljon” – mondta a Világgazdaságnak Karsai Zoltán.
Karsai Zoltán úgy vélte, hogy a kereskedők is inkább a zárva tartás mellett vannak, vagy amelyikük nem, az legfeljebb nem jelzi ezzel kapcsolatos ellenérveit. Szerinte a boltok többségének „sokszor macerás” kinyitni arra a rövidített vagy fél napos időszakra, ami most a december 24-i nyitvatartást jellemzi.
Úgy hisszük, hogy a december 24-i zárva tartás a most eleve rövidebb nyitvatartás okán jelentős forgalomcsökkenést sem okozna, sőt, akár még növelheti is a karácsony előtti kiskereskedelmi forgalmat, hiszen a vásárlók így tudatosan három zárva tartási napra vásárolnának előre
– fogalmazta meg várakozásaikat Karsai Zoltán.
A KASZ elnöke arról nem kívánt információt adni, hogy hány aláírásnál járnak a gyűjtés elindulása utáni első néhány napot követően, de jelezte:
- órára pontosan kalkulált célszámokkal rendelkeznek azok gyűjtésére vonatkózan, miközben
- a forgalmas közterületeken lévő aláírópontokra koncentrálnak, amik kapcsán bevezetnek néhány hatékonyságjavító döntést.
Így lehetne munkaszüneti napból boltzár
Érdemes jelezni, hogy a KASZ kezdeményezése nem direkt módon vonatkozik a boltok nyitvatartási rendjére. A KASZ kérdésében december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását szeretné eléni, aminek következménye lenne a bolti zárva tartás a karácsony napjaihoz rendelten, oly módon ahogy a hagyományon alapuló további ünnepeink kapcsán megvalósul. Általános munkaszüneti nap vasárnap is, az ezzel vont párhuzam azonban azért lehet félreérthető, mert a nagyobb láncok jellemzően nyitvatartanak vasánapokon.
Ezért fontos rögzíteni, hogy a december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításának nem csak a boltok zárva tartása lehet a követkeménye, hanem egy sor egyéb területen is, például az általánostól eltérő munkarendben dolgozóknál, azok bérezésében stb.
Két útja van a karácsony előtti nap munkaszüneti nappá nyilvánításának, ebből idén csak az egyik játszhat
A december 24-i zárva tartás és a nap munkaszüneti nappá nyilvánításának kérdése hosszú évekre visszanyúló kérdés a hazai kiskereskedelemben. Emlékezetes, hogy a politikai pártok körül a KDNP is foglalkozott a kérdéssel, bár a párt nem a boltzár, hanem a déli 12 órában maximalizált december 24-i nyitvatartás mellett érvelt. Emlékezetes: a húsvétot megelőző nagypénteki munkaszüneti nap a KDNP-hez köthető kezdeményezés volt, az szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés 2017 márciusában fogadta el.
A december 24-i zárva tartás körüli megfontolásokat bizonyos értelemben túlhaladták az elmúlt években azok a boltláncok, melyek önkéntesen választották a december 24-i zárva tartást – ebben ugyanakkor egységesség nincs, miként tavaly megírtuk, a nagy láncok egy része kinyitotott december 24-én. Ugyanakkor a december 24-i vásárlási lehetőség biztosítása nem csak az élelmiszerláncok, hanem más profilú boltoknál is kérdés.
A népszavazás előszobájának tekinthető aláírásgyűjtés mellett a munkaszüneti napból következő december 24-i boltzárra az is ráirányította a figyelmet, hogy a kormány is nyitottnak mutatkozik a változtatásra december 24-e munkarendi státusza kapcsán. Ezt mutatja Magyar Péter miniszterelnök néhány napja lezajlott Reddit-kérdezz-felelekje, melynek során ezt írta a december 24-i zárva tartásról: „Remélem, már idén”. Ám azt is jelezte, hogy ha a szükséges előkészítés miatt erre már nem lesz lehetőség, akkor legkésőbb jövőre válhat december 24. hivatalos munkaszüneti nappá.
Karsai Zoltán a kormányzati hozzáállással kapcsolatban ugyanakkor elmondta, hogy bár úgy érzékelik, valóban érezhető a hajlandóság a kormányzat részéről a munkaszüneti nap bevezetésére, hiába fordultak három alkalommal is a kabinethez egyeztetés céljával, megkeresésükre nem kaptak választ.
El kellett indítani az aláírásgyűjtést, mert nem válaszoltak a megkereséseinkre
– mondta Karsai, aki szerint a KASZ-nál megértik, hogy a mostani kormány munkarendje feszes, de mivel egyáltalán nem volt kormányzati visszacsatolás feléjük, ezért nem vártak az aláírásgyűjtés elindításával.
A KASZ elnöke szerint ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a szoros határidők és jogszabályi megkötések miatt még a sikeres aláírásgyűjtés sem garancia arra, hogy azt követően még idén megrendezzék a népszavazást. Más szóval ez azt jelenti, hogy a gyűjtés eredményétől függetlenül idén még nem biztos, hogy munkaszüneti nap lesz december 24-e. Ez esetben 2027-ben lehet – feltételesen – arra számítani, hogy népszavazás útján váljon munkaszüneti nappá december 24-e, és így háromnapos boltzár lépjen életbe karácsonykor.
Karsai Zoltán szerint azonban van arra mód, hogy már idén munkaszüneti napként várjuk december 24-ét. Ez pedig az, amire a miniszterelnök is utalt a Redditen: a kormányzat a népszavazási kezdeményezéstől függetlenül dönthet úgy, hogy központi döntést hoz december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról.