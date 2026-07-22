Újabb csapás a gazdáknak: egyik kezével ad, a másikkal elvesz az Európai Unió – nem enyhül a műtrágya körüli feszültség

Július elejétől tovább emelkedett az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező nitrogénműtrágyák vámterhe az Európai Unióban. A tavaly elfogadott menetrend alapján a tisztán nitrogéntartalmú termékekre a 6,5 százalékos értékvám mellett már tonnánként 60 eurós, más, összetettebb műtrágya típusokra pedig tonnánként 70 eurós pótlólagos vámot kell fizetni. Mindezt egy olyan piaci környezetben, ahol az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisára mintegy 40 százalékkal emelkedtek a 2025 decemberi szinthez képest, és nagyjából 70 százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt egyébként is dráguló műtrágya piacát bolygatják fel az uniós intézkedések Fotó: Vémi Zoltán

A korábbi időszakban ezek az összegek még 40, illetve 45 eurót tettek ki tonnánként. A vámteher 2027 júliusában újabb lépcsővel nő: a két termékkör esetében tonnánként 80, illetve 95 euróra emelkedik. A jelenlegi szabályozás végső célja, hogy 2028-tól gyakorlatilag kiszorítsa az orosz és fehérorosz műtrágyát az uniós piacról, amikor a pótlólagos teher elérheti a 315, illetve 430 eurót tonnánként.

Brüsszel a lépést azzal indokolja, hogy

csökkenteni kívánja az unió függőségét az orosz és fehérorosz szállításoktól,

vissza akarja fogni az orosz háborús gazdaság bevételeit,

valamint ösztönözné az európai műtrágyagyártást és az importforrások diverzifikálását.

Az intézkedés az ásványi és vegyi nitrogénműtrágyák mellett több, nitrogént, foszfort vagy káliumot tartalmazó összetett terméket is érint.

Műtrágya: két, egymással ellentétes cél között lavíroz az unió

Az Európai Unió ugyanakkor érzékeli, hogy a vámok rövid távon tovább növelhetik a gazdák költségeit. Ezért májusban egy évre felfüggesztette több, más harmadik országokból érkező műtrágya normál vámtarifáját. A könnyítés azonban kifejezetten nem vonatkozik az orosz és a fehérorosz árura.

A vámfelfüggesztés elsősorban az ammóniát, a karbamidot és egyes nitrogénalapú műtrágyákat érinti. Az Európai Bizottság számítása szerint az intézkedés mintegy 60 millió euró importvám megfizetésétől mentesítheti az európai gazdálkodókat és műtrágyagyártókat. A kedvezmény mennyiségi korláthoz kötött, hogy az olcsóbb import ne sodorja veszélybe az uniós gyártókat.