Nagy Ervin tisztogatásba kezdett: teljes vezetőváltás a Nemzeti Filmintézet élén
Nagy Ervin, a Kulturális Minisztérium államtitkára Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának valamennyi tagját, köztük az igazgatósági elnöki tisztséget betöltő Káel Csaba megbízatását is visszavonták.
Az államtitkár szerint az intézmény működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő kiválasztásáig egy ideiglenes igazgatóság biztosítja.
Nagy Ervin bejelentette: átvilágítják az intézetet
A bejelentés szerint a kormány előkészíti a NFI működésének átvilágítását is. Az átmeneti időszakban csak a legszükségesebb napi döntéseket hozzák meg, amíg az új vezetés fel nem áll. Nagy Ervin úgy fogalmazott:
Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!
Hamarosan kiírják a pályázatot
Az államtitkár tájékoztatása szerint az új vezetés kiválasztására szolgáló pályázat kiírása a közeljövőben várható.
A mostani döntés a magyar filmfinanszírozási rendszer irányítását felügyelő intézmény vezetését érinti, miközben a kormány a teljes működés felülvizsgálatát is előkészíti. A tervezett átvilágítás eredménye és az új vezetés kiválasztása határozhatja meg a hazai filmipar következő időszakának működési kereteit.