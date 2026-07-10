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NFI
Nagy Ervin
film
Káel Csaba

Nagy Ervin tisztogatásba kezdett: teljes vezetőváltás a Nemzeti Filmintézet élén

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Megkezdődött a Tisza-kormány által korábban ígért filmreform első lépése: visszavonták a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának megbízatását. A döntésről Nagy Ervin számolt be, aki szerint a következő időszakban az intézmény átvilágítása és az új vezetés kiválasztása következik.
Zováthi Domokos
2026.07.10, 16:37
Frissítve: 2026.07.10, 17:05

Nagy Ervin, a Kulturális Minisztérium államtitkára  Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának valamennyi tagját, köztük az igazgatósági elnöki tisztséget betöltő Káel Csaba megbízatását is visszavonták.

LB_20250306_hunyadi_0026Káel Csaba film Nagy Ervin
Nagy Ervin felmentette Káel Csabát elnöki tisztségéből / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Az államtitkár szerint az intézmény működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő kiválasztásáig egy ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Nagy Ervin bejelentette: átvilágítják az intézetet

A bejelentés szerint a kormány előkészíti a NFI működésének átvilágítását is. Az átmeneti időszakban csak a legszükségesebb napi döntéseket hozzák meg, amíg az új vezetés fel nem áll. Nagy Ervin úgy fogalmazott:

Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!

Hamarosan kiírják a pályázatot

Az államtitkár tájékoztatása szerint az új vezetés kiválasztására szolgáló pályázat kiírása a közeljövőben várható.

A mostani döntés a magyar filmfinanszírozási rendszer irányítását felügyelő intézmény vezetését érinti, miközben a kormány a teljes működés felülvizsgálatát is előkészíti. A tervezett átvilágítás eredménye és az új vezetés kiválasztása határozhatja meg a hazai filmipar következő időszakának működési kereteit.

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