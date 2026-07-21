Ez még kínos lehet a Tisza-kormánynak: nem akárki pályázta meg az új NAV-elnök posztját, elismerte, hogy rokona a miniszternek – "Nem gyakorolhatna befolyást a döntésekre"

Meglehetősen kényes szituáció bontakozott ki a NAV új elnökének megválasztásánál. Olyan jelölt tűnt fel ugyanis a színen, aki közeli rokoni kapcsolatban áll a Tisza-kormány egyik miniszterével.

Ez kínos lehet a Tisza-kormánynak: nem akárki pályázta meg a NAV elnöki posztját / Fotó: Velkey György László / Facebook

Mint ismert, egy nagyobb vargabetű után jutott el odáig Magyar Péter, majd Kármán András is, hogy nyílt pályázatot hirdetnek meg az adóhatóság új vezetőjének kiválasztására.

A pénzügyminiszter eredetileg még július elején hozta nyilvánosságra, ki lesz a NAV új vezetője. A választása Tamásné Czinege Csillára esett, ami a Tisza-tábort alaposan meglepte: ő ugyanis az adóhatóság eddigi alelnöke volt, tehát politikai megújulásról finoman szólva sem lehetett beszélni.

Hiába volt szakmai szempontból alátámasztott a kinevezés, a kormányoldalon hatalmas felzúdulást váltott ki. Olyannyira, hogy szinte azonnal visszakozni kellett belőle.

Kármán András pár nappal később bedobta, hogy "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot írnak ki."

Ezt az eredeti bejelentéskor egy szóval sem említette.

A hétvégén pedig Magyar Péter nyitotta ki újra az ügyet. A miniszterelnök szombaton egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy szeretne mindenkit tájékoztatni, hogy a NAV elnöki pozíciót nyílt, transzparens pályáztatás útján fogják betölteni. Majd közölte, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a NAV-elnök nem lesz államtitkár a kormányban.

Ezt azzal indokolta, hogy az adóhatóságnak szakmai, pártatlan és politikai befolyásolástól mentes szervezetként kell működni. Ezek után erősen kérdőjeles, hogy Tamásné Czinege Csilla, meddig marad a NAV élén, persze lehet, hogy ő is megpályázza a pozíciót.

Akárhogy is, Kármán András bejelentése a NAV új elnökéről mostanra teljesen erodálódott, a pontot a mondat végére egyenesen Magyar Péter tette ki. Ő egyébként részben azzal magyarázta a döntést az adóhatóság elnökének újrapozícionálásáról, hogy ezekkel teljesítik az uniós ezermilliárdok hazahozatala kapcsán vállalt kötelezettségeiket is.

Nem akárki pályázta meg a NAV elnöki posztját

Itt tartott nagyjából a történet, amikor kedden délután figyelemreméltó Facebook-bejegyzés jelent meg. Ezt nem más tette közzé, mint Ruszin Zsolt, aki a nyilvánosság előtt sem ismeretlen, hiszen rendszeresen nyilatkozik és megnyilvánul közéleti szereplőként, illetve a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökeként.