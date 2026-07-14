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A NAV előre szólt: magyar cégek tízezreit szánthatja be, súlyos mulasztást követtek el – postán érkezik a hivatalos felszólítás

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VG
2026.07.14, 07:05
Frissítve: 2026.07.14, 07:14

Idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni: aki nem figyel a NAV jelzéseire, komoly bírságra számíthat, és az adószámát is elveszítheti.

A NAV előre szólt: magyar cégek tízezreit szánthatja be, súlyos mulasztást követtek el – postán érkezik a hivatalos felszólítás
A NAV előre szólt: magyar cégek tízezreit szánthatja be, súlyos mulasztást követtek el – postán érkezik a hivatalos felszólítás / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. Ez nem puszta adminisztráció: a beszámoló teszi átláthatóvá a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét a hatóságok és az üzleti partnerek számára is.

A NAV első lépésként még segít elkerülni a szankciókat: 

a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. 

Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak a NAV törli az adószámát, és kezdeményezi a cég megszüntetését.

Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A következmény nagyon is valós: 2025-ben több mint 9 ezer esetben indult adószám-törlési eljárás, és több mint 6 ezer cégnél kezdeményezte a NAV a megszűntnek nyilvánítást. A felhívást tehát nem érdemes félretenni: csak a mulasztás mielőbbi pótlásával kerülhetők el a komolyabb szankciók és biztosítható a működés.

Június végén több fontos adózási határidő is lejárt Magyarországon. Június 30-ig kérhették a magánszemélyek az öt havi, pótlékmentes részletfizetést a gépjárműadóra, amelynek elmulasztása utólag már nem pótolható. Ugyancsak eddig kellett benyújtani és megfizetni a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadó bevallását az érintett vállalatoknak. A NAV korábban arra figyelmeztetett, hogy a határidők elmulasztása jelentős következményekkel járhat, a gépjárműadó esetében akár a jármű forgalomból történő kivonására, a globális minimumadónál pedig akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthatnak az érintettek.

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