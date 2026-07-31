A NAV bejelentésére ébredtek a magyarok pénteken: visszafizetik az egyik beszedett adót, de kérvényezni kell 90 nap alatt a cégeknek – mától hatályba léptek az új szabályok

Július 31-étől több, a vállalkozásokat érintő kedvező adózási és vámügyi változás lépett hatályba. Egyszerűbbé és gyorsabbá válhatnak a vámeljárások, megszűnik a szén-dioxid-kvóta-adó, a korábban befizetett összegek visszatérítésére azonban csak 90 napig lehet kérelmet benyújtani – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV bejelentésére ébredtek a magyarok / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Az áfabevallásban a befogadott számlákra vonatkozó adatszolgáltatás szabályai nem változnak. A vállalkozások 2026. július 1-je után is a június 30-án hatályos előírások alapján teljesíthetik kötelezettségüket, így továbbra sem kell adómértékenként külön feltüntetniük a levonásba helyezett adóalapot és adóösszeget.

Az adózók ugyanakkor tavaly július óta bővített adattartalommal is benyújthatják a ’65 jelű áfabevallást. Ennek összesítő jelentésében elkülönítve szerepeltethetők az 5, 18 és 27 százalékos adómértékhez tartozó, valamint az arányosítással érintett adóösszegek. Bár a részletesebb bevallás használata nem kötelező, a NAV szerint érdemes ezt választani, mert így elkerülhető lehet az adategyeztetési eljárás.

Megszűnik a szén-dioxid-kvóta-adó, ráadásul visszamenőleges hatállyal. A NAV az érintett vállalkozások kérelmére visszafizeti a korábban megfizetett adót, valamint annak a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékével kiszámított kamatát.

A vállalkozásoknak ugyanakkor figyelniük kell a határidőre: a visszatérítési kérelmet a szabály hatálybalépésétől számított 90 napon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő, ezért elmulasztása esetén igazolási kérelemmel sem lehet pótolni az igénylést.

A kiskereskedelmi adó szabályai is kedvezően változnak. Megszűnik azoknak az adózóknak az árbevétel-összeszámítási kötelezettsége, amelyek szétválás, kiválás vagy eszközátadás következtében kerültek kapcsolt vállalkozási viszonyba. Az új szabályt már a 2026-os adóévben sem kell alkalmazni.

Újabb lépés történik az adminisztráció csökkentése érdekében: az elektronikusan benyújtott vámáru-nyilatkozatoknál lehetővé válik az automatizált döntéshozatal. A pénzügyőri beavatkozás nélküli szervezeti aláírás alkalmazásával a vámeljárások gyorsabbá, biztonságosabbá és gördülékenyebbé válhatnak.