Megtört a Magyarországra költöző németek évek óta tartó hulláma, legalábbis egy balatoni ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint. A német riport alapján a kereslet már akkor zuhanni kezdett, amikor reálissá vált Orbán Viktor választási veresége, azóta pedig a korábban gyorsan gazdára találó vidéki házak iránt is jóval kevesebben érdeklődnek. Egy német nyelvű kivándorlóközösség vezetője már Romániát és Bulgáriát emlegeti következő célpontként.

Őszinte vallomás: nem akarnak már Magyarországra költözni a németek, mióta nem Orbán Viktor a miniszterelnök – két másik uniós országba vándorolhatnak ki / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A német Zeit beszámolója szerint Magyarország az elmúlt években egyre népszerűbb célországgá vált a Németországból kiköltözők körében. A német statisztikai hivatal tavasszal közzétett adatai szerint már 25 381 német állampolgár él Magyarországon, amivel az ország egyre közelebb került az olyan hagyományos kivándorlási célpontokhoz, mint Olaszország vagy Svédország.

A riport szerint a német beköltözők jelentős része a Balaton környéki falvakban telepedett le. Sokan nem közvetlenül a tóparton, hanem annak csendesebb, olcsóbb hátországában vásároltak házat, ahol nagyobb telket, nyugodtabb környezetet és a németországinál alacsonyabb megélhetési költségeket találtak.

A politikai környezet sem volt mellékes.

A riportban megszólalók egy része Orbán Viktor kormányzásában a hagyományos családmodell, a keresztény értékek és a bevándorlásellenes politika garanciáját látta.

A Tisza választási győzelme és az Orbán-kormány leváltása azonban érezhetően megváltoztatta a hangulatot.

Barbara Pazeller balatoni ingatlanközvetítő szerint a helyi piac gyakorlatilag leállt. Úgy fogalmazott, hogy néhány hónap alatt mintegy 70 százalékkal zuhant vissza a kereslet, elsősorban a német vásárlók maradtak el. Elmondása szerint a fordulat akkor kezdődött, amikor már elképzelhetővé vált, hogy Orbán Viktor elveszítheti a választást. Korábban a német érdeklődők gyorsan lecsaptak a kedvező árú, nagy telekkel rendelkező vidéki házakra, azóta azonban sokkal nehezebb vevőt találni.

Nem minden Magyarországon élő német Orbán miatt érkezett

A riport ugyanakkor arra is rámutat, hogy a Magyarországon élő németek nem alkotnak egységes politikai közösséget. Vannak, akik még Orbán Viktor hatalomra kerülése előtt telepedtek le az országban, elsősorban az olcsóbb megélhetés, a kedvezőbb ingatlanárak és a nyugodtabb vidéki élet miatt.