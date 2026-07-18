Fordulat jöhet a Nestlé-gyár bezárásában: felkérték a dúsgazdag magyar milliárdost, hogy mentse meg – "Hogy látod? Te talán tudsz tenni"
Nem várt forulat történt a nagy vihart kavart Nestlé-gyár bezárásának ügyében. Szombat délután ugyanis megjelent eg nyilvános felhívás a közösségi médiában, ami már az üzem megmentéséről szól. Kérdés, mennyire reális a feévázolt forgatókönyv.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé a diósgyőri üzemében.
A dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről.
A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el. Hozzátették: a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.
A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb mint 3 százalékát, hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.
"A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Az előrehaladott tárgyalások eredményéről a Nestlé későbbi időpontban ad tájékoztatást" – írta a svájci hátterű multi.
Jelezték, a Nestlé üreges csokoládéfigurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Végezetül közölték, hogy a Nestlé szerencsi és büki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik.
Fordulat jöhet a Nestlé-gyár bezárásában: felkérték a dúsgazdag magyar milliárdost
Azt tehát már a Nestlé is elárulta, hogy az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Azt is ígérték, hogy az előrehaladott tárgyalások eredményéről későbbi időpontban adnak tájékoztatást.
Ugyanakkor most frissen egy másik szál is elindult a történetben, felkérték ugyanis a dúsgazdag magyar vállalkozót, hogy lépjen közbe. (Persze lehet, hogy ez egy és ugyanaz, amennyiben a Nestlé-gyár említett, lehetésges befektetője szintén ez a személy.)
Ő nem más, mint Felföldi József, a magyar candyman, aki ugyancsak az édesiparban utazik.
A különc milliárdosnak Debrecenben van édességgyára. A nevét a volt országgyűlési képviselő, a helyi kötődéssel bíró jakab Péter dobta be, de könnyen lehet, hogy alap nélkül, pusztán egyfajta médiahack-ként. Mindenesetre arról számolt be, hogy amióta megjelent a hír, hogy a 64 éves Nestlé-gyárat bezárják, rengetegen keresik.
Rengeteg üzenetet kapok. A lényegük egyetlen szó: Felföldi. Igen, sokan mondják, hogy szakmabeliként, magyarként te talán tudsz tenni azért, hogy megmentsük Diósgyőrt, sőt magyar kézbe vegyük akár beruházással, profilváltással, kapcsolati tőkével. Bárhogy!
Hogy látod? Meg tudjuk menteni? Meg lehet menteni?
– szegezte neki a kérdést. "Most itt sokaknak te vagy az ötlet, Candyman" – zárul a poszt. Miután Felföldi József aktív közösségi médiás életet él, bizonyára a válasz se marad el.
Nehéz lenne megmondani, milyen értéket képvisle a diósgyőri Nestlé-gyár. Mindenestre a Felföldi Édességgyártó Kft-nek nem volt kiemelkedő éve a 2025-ös. Az Opten adatai szerint nettó árbevétele csaknem 32 százalékkal, adózott eredménye 14,5 százalékkal zuhant.
De a főtevékenysége szerint édesség gyártásában utazó cég még így is több mint 4,2 milliárdos forgalmat ért el. Hogy van-e olyan pénzügyi helyzetben, hogy megengedjen magának egy diósgyőri akvizíciót, az azért erősen kérdéses.