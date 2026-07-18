Fordulat jöhet a Nestlé-gyár bezárásában: felkérték a dúsgazdag magyar milliárdost, hogy mentse meg – "Hogy látod? Te talán tudsz tenni"

Nem várt forulat történt a nagy vihart kavart Nestlé-gyár bezárásának ügyében. Szombat délután ugyanis megjelent eg nyilvános felhívás a közösségi médiában, ami már az üzem megmentéséről szól. Kérdés, mennyire reális a feévázolt forgatókönyv.

Fordulat jöhet a Nestlé-gyár bezárásában: felkérték a dúsgazdag magyar milliárdost, hogy mentse meg / Fotó: Jakab Péter / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé a diósgyőri üzemében.

A dolgozói érdekképviseleteket július elején tájékoztatták a döntésről.

A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyek a világ számos országába jutnak el. Hozzátették: a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.

A gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb mint 3 százalékát, hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. A termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.

"A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Az előrehaladott tárgyalások eredményéről a Nestlé későbbi időpontban ad tájékoztatást" – írta a svájci hátterű multi.

Jelezték, a Nestlé üreges csokoládéfigurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő, a vállalat szigorú minőségi előírásainak megfelelően. Végezetül közölték, hogy a Nestlé szerencsi és büki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik.

Fordulat jöhet a Nestlé-gyár bezárásában: felkérték a dúsgazdag magyar milliárdost

Azt tehát már a Nestlé is elárulta, hogy az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Azt is ígérték, hogy az előrehaladott tárgyalások eredményéről későbbi időpontban adnak tájékoztatást.

Ugyanakkor most frissen egy másik szál is elindult a történetben, felkérték ugyanis a dúsgazdag magyar vállalkozót, hogy lépjen közbe. (Persze lehet, hogy ez egy és ugyanaz, amennyiben a Nestlé-gyár említett, lehetésges befektetője szintén ez a személy.)

Ő nem más, mint Felföldi József, a magyar candyman, aki ugyancsak az édesiparban utazik.

A különc milliárdosnak Debrecenben van édességgyára. A nevét a volt országgyűlési képviselő, a helyi kötődéssel bíró jakab Péter dobta be, de könnyen lehet, hogy alap nélkül, pusztán egyfajta médiahack-ként. Mindenesetre arról számolt be, hogy amióta megjelent a hír, hogy a 64 éves Nestlé-gyárat bezárják, rengetegen keresik.