Most testközelből ismerheti meg mindenki a hagyományos élelmiszereket és az azt termelőket

Augusztus végétől október elejéig ismét megnyílnak a vidéki családi gazdaságok, pincék és manufaktúrák kapui. A Nyitott Porta Napok 2026 programsorozat idén már az ország 19 térségében várja a látogatókat. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a helyi termelőket és a fogyasztókat, miközben az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a vidéki gazdálkodás, az állattartás, a kézműves élelmiszer-előállítás és a hagyományos ízek világát.

Nyitott Porta Napok 2026.: mindenkinek érdemes legalább egy helyszínt meglátogatni Fotó: Ruip Gergo / Herman Ottó Intézet

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közleménye szerint a „Kóstolj bele tájról-tájra!” szlogennel meghirdetett programsorozat augusztus 22. és október 4. között, öt hétvégén keresztül zajlik. A kezdeményezés tavaly még kísérleti jelleggel indult, akkor öt térségben rendezték meg, ám a szervezők szerint átütő sikert aratott: 2025-ben mintegy 150 családi gazdaságban több mint 15 ezer érdeklődő fordult meg.

Ezek a Nyitott Porta Napok legnépszerűbb programjai

A látogatók körében különösen népszerűek voltak az állatsimogatók és a gasztronómiai programok, ezért az idei kínálatban is hangsúlyos szerepet kapnak a családbarát, élményalapú programok. A nyitott portákon ingyenes programok, limitált workshopok, kóstolók, portatúrák, borkóstolók, kézműves-foglalkozások és zenés-kulináris események is várják az érdeklődőket.

A szervezők szerint a rendezvény nem pusztán turisztikai esemény, hanem az agroturizmus és a rövid ellátási láncok erősítésének eszköze is. Fieszl Csaba, a Herman Ottó Intézet Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységének vezetője a közleményben kiemelte:

a cél az, hogy a fogyasztók jobban megismerjék a gazdálkodókat, a helyi termékeket és a termelés folyamatát.

Ez hosszabb távon új értékesítési lehetőségeket nyithat a kistermelőknek, miközben erősítheti a tudatosabb fogyasztói döntéseket is.

Fotó: Herman Ottó Intézet

A programok között szerepelnek gyógynövényismereti foglalkozások, méhviaszgyertya-öntés, kovács- és fafaragó bemutatók, fazekas korongozás, papír- és kosárfonás, valamint fermentálási, házitészta-készítési és kovászoskenyér-sütési bemutatók is. A gazdaságokban emellett állatsimogatók, pónilovaglás és vezetett farmbejárások teszik teljessé a vidéki kikapcsolódást.