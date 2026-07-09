Most testközelből ismerheti meg mindenki a hagyományos élelmiszereket és az azt termelőket
Augusztus végétől október elejéig ismét megnyílnak a vidéki családi gazdaságok, pincék és manufaktúrák kapui. A Nyitott Porta Napok 2026 programsorozat idén már az ország 19 térségében várja a látogatókat. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a helyi termelőket és a fogyasztókat, miközben az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a vidéki gazdálkodás, az állattartás, a kézműves élelmiszer-előállítás és a hagyományos ízek világát.
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közleménye szerint a „Kóstolj bele tájról-tájra!” szlogennel meghirdetett programsorozat augusztus 22. és október 4. között, öt hétvégén keresztül zajlik. A kezdeményezés tavaly még kísérleti jelleggel indult, akkor öt térségben rendezték meg, ám a szervezők szerint átütő sikert aratott: 2025-ben mintegy 150 családi gazdaságban több mint 15 ezer érdeklődő fordult meg.
Ezek a Nyitott Porta Napok legnépszerűbb programjai
A látogatók körében különösen népszerűek voltak az állatsimogatók és a gasztronómiai programok, ezért az idei kínálatban is hangsúlyos szerepet kapnak a családbarát, élményalapú programok. A nyitott portákon ingyenes programok, limitált workshopok, kóstolók, portatúrák, borkóstolók, kézműves-foglalkozások és zenés-kulináris események is várják az érdeklődőket.
A szervezők szerint a rendezvény nem pusztán turisztikai esemény, hanem az agroturizmus és a rövid ellátási láncok erősítésének eszköze is. Fieszl Csaba, a Herman Ottó Intézet Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységének vezetője a közleményben kiemelte:
a cél az, hogy a fogyasztók jobban megismerjék a gazdálkodókat, a helyi termékeket és a termelés folyamatát.
Ez hosszabb távon új értékesítési lehetőségeket nyithat a kistermelőknek, miközben erősítheti a tudatosabb fogyasztói döntéseket is.
A programok között szerepelnek gyógynövényismereti foglalkozások, méhviaszgyertya-öntés, kovács- és fafaragó bemutatók, fazekas korongozás, papír- és kosárfonás, valamint fermentálási, házitészta-készítési és kovászoskenyér-sütési bemutatók is. A gazdaságokban emellett állatsimogatók, pónilovaglás és vezetett farmbejárások teszik teljessé a vidéki kikapcsolódást.
Itt a pontos menetrend
Az idei menetrend szerint az első hétvégén, augusztus 22–23-án Szatmár-Beregben indul a programsorozat. Szeptember 5–6-án Somogy és a Balaton térsége, szeptember 19–20-án többek között Sümeg, a Bakonyalja, a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja, a Vasi Hegyhát–Rábamente és a Zala-völgy portái kapcsolódnak be. Szeptember 26–27-én a Zselictől a Mecseken át Sárközig, a Balaton-felvidéken, a Kisalföldön, Bácskában, Nyugat-Balatonban, Zalában és az Őrségben várják a látogatókat. Az utolsó hétvégén, október 3–4-én az Alpokalja, Nógrád, a Közép-Tisza-vidék és Hajdú-Bihar nyitott portái kínálnak programokat.
A rendezvénysorozat szakmai partnerségben valósul meg többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, az Agrármarketing Centrummal, a Kislépték Egyesülettel, a Pannon Helyi Termék Klaszterrel, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtal, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel és a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesülettel.
A szervezők szerint a nyitott porták és a programok köre folyamatosan bővül, a friss információk a rendezvény honlapján és hivatalos Facebook-oldalán érhetők el.