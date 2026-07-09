Deviza
EUR/HUF356,89 -0,64% USD/HUF311,92 -0,81% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,36 -1,2% RON/HUF68,15 -0,7% CZK/HUF14,71 -0,65% EUR/HUF356,89 -0,64% USD/HUF311,92 -0,81% GBP/HUF418,41 -0,67% CHF/HUF387 -0,54% PLN/HUF82,36 -1,2% RON/HUF68,15 -0,7% CZK/HUF14,71 -0,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06% BUX142 613,39 +1,26% MTELEKOM2 670 0% MOL4 000 +1,32% OTP46 420 +2,36% RICHTER12 000 -0,08% OPUS375 0% ANY7 070 -2,35% AUTOWALLIS142 0% WABERERS4 800 -1,44% BUMIX9 284,16 -1,21% CETOP4 721,76 +1,06% CETOP NTR3 021,66 +1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyitott porta napok 2026
nyitott porta napok
kézműves programok
családi gazdaság
Herman Ottó Intézet
kézműves

Most testközelből ismerheti meg mindenki a hagyományos élelmiszereket és az azt termelőket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét megnyílnak a vidéki gazdaságok, pincék és manufaktúrák kapui. A Nyitott Porta Napok 2026 idén már 19 térségben várja az érdeklődőket. A programsorozat célja, hogy a látogatók testközelből ismerjék meg a helyi termelőket, a hagyományos ízeket és a vidéki gazdálkodás mindennapjait.
Dénes Zoltán
2026.07.09, 18:47

Augusztus végétől október elejéig ismét megnyílnak a vidéki családi gazdaságok, pincék és manufaktúrák kapui. A Nyitott Porta Napok 2026 programsorozat idén már az ország 19 térségében várja a látogatókat. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a helyi termelőket és a fogyasztókat, miközben az érdeklődők testközelből ismerhetik meg a vidéki gazdálkodás, az állattartás, a kézműves élelmiszer-előállítás és a hagyományos ízek világát.

Nyitott Porta Napok, családi gazdaságok, manufaktúrák, programsorozat
Nyitott Porta Napok 2026.: mindenkinek érdemes legalább egy helyszínt meglátogatni Fotó: Ruip Gergo / Herman Ottó Intézet

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közleménye szerint a „Kóstolj bele tájról-tájra!” szlogennel meghirdetett programsorozat augusztus 22. és október 4. között, öt hétvégén keresztül zajlik. A kezdeményezés tavaly még kísérleti jelleggel indult, akkor öt térségben rendezték meg, ám a szervezők szerint átütő sikert aratott: 2025-ben mintegy 150 családi gazdaságban több mint 15 ezer érdeklődő fordult meg.

Ezek a Nyitott Porta Napok legnépszerűbb programjai

A látogatók körében különösen népszerűek voltak az állatsimogatók és a gasztronómiai programok, ezért az idei kínálatban is hangsúlyos szerepet kapnak a családbarát, élményalapú programok. A nyitott portákon ingyenes programok, limitált workshopok, kóstolók, portatúrák, borkóstolók, kézműves-foglalkozások és zenés-kulináris események is várják az érdeklődőket.

A szervezők szerint a rendezvény nem pusztán turisztikai esemény, hanem az agroturizmus és a rövid ellátási láncok erősítésének eszköze is. Fieszl Csaba, a Herman Ottó Intézet Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egységének vezetője a közleményben kiemelte:

 a cél az, hogy a fogyasztók jobban megismerjék a gazdálkodókat, a helyi termékeket és a termelés folyamatát.

 Ez hosszabb távon új értékesítési lehetőségeket nyithat a kistermelőknek, miközben erősítheti a tudatosabb fogyasztói döntéseket is.

Fotó: Herman Ottó Intézet

A programok között szerepelnek gyógynövényismereti foglalkozások, méhviaszgyertya-öntés, kovács- és fafaragó bemutatók, fazekas korongozás, papír- és kosárfonás, valamint fermentálási, házitészta-készítési és kovászoskenyér-sütési bemutatók is. A gazdaságokban emellett állatsimogatók, pónilovaglás és vezetett farmbejárások teszik teljessé a vidéki kikapcsolódást.

Itt a pontos menetrend

Az idei menetrend szerint az első hétvégén, augusztus 22–23-án Szatmár-Beregben indul a programsorozat. Szeptember 5–6-án Somogy és a Balaton térsége, szeptember 19–20-án többek között Sümeg, a Bakonyalja, a Bazaltvidék, Kőszeghegyalja, a Vasi Hegyhát–Rábamente és a Zala-völgy portái kapcsolódnak be. Szeptember 26–27-én a Zselictől a Mecseken át Sárközig, a Balaton-felvidéken, a Kisalföldön, Bácskában, Nyugat-Balatonban, Zalában és az Őrségben várják a látogatókat. Az utolsó hétvégén, október 3–4-én az Alpokalja, Nógrád, a Közép-Tisza-vidék és Hajdú-Bihar nyitott portái kínálnak programokat.

A rendezvénysorozat szakmai partnerségben valósul meg többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, az Agrármarketing Centrummal, a Kislépték Egyesülettel, a Pannon Helyi Termék Klaszterrel, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtal, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel és a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesülettel.

A szervezők szerint a nyitott porták és a programok köre folyamatosan bővül, a friss információk a rendezvény honlapján és hivatalos Facebook-oldalán érhetők el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu