Megszavazta a parlament a Mol extraprofitadójának kiterjesztését – a korábbi szabályozás egyik legfontosabb pontját egy tollvonással törölték el

Megszavazta az Országgyűlés a kőolajtermék-előállítók különadójának kiterjesztéséről és 2027-ig tartó meghosszabbításáról szóló törvényt. A törvénymódosítás elsődlegesen a MOL-t érinti, mivel a kormány az olcsóbb orosz Urál és a drágább északi-tengeri Brent kőolaj közötti árkülönbözetre kivetett extraprofitadót alakította át.

A kormány az olcsóbb orosz Urál és a drágább északi-tengeri Brent kőolaj közötti árkülönbözetre kivetett extraprofitadót alakította át. / Fotó: Ladóczki Balázs

Sávos, megemelt különadó a Mol olajbevételéből még a teljes jövő évben is – a rezsivédelmi alapot mégis kiszárítja a Tisza-kormány

Az elfogadott törvény szerint a különadó hatályát a kormány a 2027-es adóév végéig tartja fenn, és a változások első alkalommal a 2026 augusztusára vonatkozó adófizetési kötelezettségeknél lépnek életbe. Ugyanakkor a tervek szerint a 2028-as adóévben a középtávú makrogazdasági előrejelzések alapján kivezethetik az extraprofitadókat.

Újdonság az elfogadott jogszabályban, hogy sávos adózást vezetett be, amely már az öt dollár alatti árszintbeli eltérést is érinti, így

a két dollár alatti különbség alatt továbbra sem kell fizetni,

a 2-5 dollár közötti különbségre 50 százalékos adókulcs,

az 5 dollár feletti részre pedig 95 százalékos különadó vonatkozik.

Tehát az új szabályozás kiterjeszti az adókötelezettséget a 2 és 5 amerikai dollár közé eső hordónkénti árkülönbözetre is, habár korábban az ennél kisebb marzsok mentesültek a különadó alól.

Az intézkedéssel a kormány a költségvetés bevételeit kívánja növelni azáltal, hogy elvonja az orosz olajimportból származó árelőny egy jelentős részét.

Az előző kormány az így keletkező bevételből a rezsivédelmi alapot finanszírozta, azaz a rezsicsökkentés pénzügyi fedezetét jelentette a Mol extraprofitadója. A módosítással azonban nemcsak a mértékét emelték meg a különadónak, de felhasználását is eltérítették az eredeti jogalkotói szándéktól.

Bencsik János az Országgyűlés Pénzügyi és Gazdasági bizottságának fideszes elnöke múlt héten ugyan beterjesztett egy módosító indítványt, mely azt szorgalmazta, hogy az extraprofitadóból származó bevételt továbbra is a rezsivédelmi alap finanszírozására használják fel, ám a testület tiszás többsége ezt nem fogadta el.