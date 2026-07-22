Orbán Viktor: Nem erre számítottunk, elvitték mindenünket – óriási tervet mutatott be a volt miniszterelnök, Tusványoson minden kiderül
„Nem pontosan erre gondoltunk, nem ilyen körülményekre számítottunk, azért itt tartjuk a sajtótájékoztatót, mert a házban jelenleg nem működik semmi" – kezdte Orbán Viktor a Fidesz székháza előtt arra utalva, hogy tegnap az Ügyészség bejelentés nélkül kiszállt hozzájuk és lefoglalta a szervereiket.
Bemutatott egy dokumentumot, amit Ellenállási Nyilatkozatnak hívnak, ezt már kitették a világhálóra. „A szöveg elég szikár és kevés magyarázatot igényel, de kijelölnék néhány hangsúlyt. Az Alaptörvény 17. módosítása teljesen új helyzetet hozott, olyan ez, mint amikor a Kádár-rendszer utolsó éveiben voltunk, a politikai versenyt korlátozzák, megtagadják a választó-polgároktól, hogy ők válasszanak. „Az ellenzéki pártok képviselőnek mintegy felét gyakorlatilag kizárták a politikai közéletből" – mondta a volt kormányfő.
Szerinte azzal, hogy a köztársasági elnököt elmozdították, az alkotmányt visszamenőlegesen módosították, felszámolták a jogállamot: a fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktattál" – közölte a volt miniszterelnök.
A rendszer illegitim és Sulyok Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök, azokat a köztársasági elnököket és közjogi szereplőket, akik később neveznek ki, illegitimnek fogják tekinteni.
Az előttünk álló időszakban csak illegitim elnökök lehetnek ezek tudatában, a Fidesz azt vállalja, hogy mindenkit támogat, aki kiáll a szabadságért, a demokratikus jogállamiság helyreállításában hiszünk, kívánunk az embereknek ebben segítséget nyújtani. Ez a veleje ennek a nyilatkozatnak – húzta alá a miniszterelnök.
Hangsúlyozta: a mai naptól az a küldetésük, hogy helyreállítsák a demokratikus jogállamot és az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítsék. Idézve a nyilatkozatot leszögezte, a Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartják. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt.
Átvéve a szót Bóka János azt mondta, azért jelentkezett erre a feladatra, mert a politikai közösségétől rengeteg támogatást kapott. Most, amikor a politikai önkény időszakában hasznára lehet a közösségnek, elvállalja ezt a feladatot – hangsúlyozta.
Olyan parlamenti képviselőcsoportra van szüksége politikai közösségünknek, amely erőt, hitet ad és amelyre ha rátekint a politikai közösségünk, a saját arcát fogja benne látni.
Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor közölte, a jelenlegi rendszert a Tisza választói akarták, ők abban segítenek, hogy ezt le lehessen bontani. A részletekről a volt miniszterelnök Tusnádfürdőn fog beszélni. Szerinte az nem kizáró ok Bóka János esetében, hogy régen SZDSZ-es volt, „teljes a bizadalmunk, mindenki egyhangúlag választotta meg őt."
Úgy fogalmazott, széles körű, szuverenitás alapján szerveződő nemzeti ellenállás indul. „Mindenkit várunk, helye lesz ebben az ellenállásban" – mondta Orbán. Hozzátette: a helyzet annyira súlyos, hogy átgondolják ellenzéki szerepüket és új megközelítéseket is alkalmazhatnak a mindennapi munkájuk során, így a Parlamentben is.
Szót ejtett amerikai útjáról is. Mint mondta, nem hivatalos találkozókon vett részt, ezért nem fog részleteket közölni, Orbán szerint majd ha a felek közül valaki tájékoztatást szeretne adni arról, mi történt, megteszik. A volt miniszterelnök tehát nem erősítette meg, hogy találkozott vola Donald Trump amerikai elnökkel.
Már tegnap bejelentették Bókát
A volt miniszterelnök nem bírt várni, ezért történelmi mondatot parafrazeálva jelentette be kedden Orbán Viktor a Fidesz új frakcióvezetőjét, számolt be róla a Világgazdaság. Orbán Viktor a pápaválasztás híres liturgiájából idézve közölte, ki lesz a legnagyobb ellenzéki párt első embere a parlamentben. A jelölés és a kiválasztás azért vált aktuálissá, mert Gulyás Gergely lemondott a tisztségéről. Arra hivatkozott, hogy a Tisza által megszavazott 17. alkotmánymódosítás jogellenessége annak megfelelő választ követelt meg. A frakcióvezetésről való lemondást pedig erős visszajelzésnek ítélte meg. Gulyás Gergely a Fidesz parlamenti frakciójából nem távozik, arra kérték a társai, hogy egyelőre továbbra is segítse a munkájukat.