Elindult a hazai őszibarackszezon - ezt érdemes tudni róla

Elindult a hazai őszibarackszezon, ám a magyar termelőknek erős importkínálattal kell versenyezniük. Az árak jelenleg kilogrammonként 780 és 1780 forint között mozognak, a gyümölcs minőségétől és az értékesítés helyétől függően. Több gazdaságban már „Szedd magad!” akciókat is meghirdettek, így a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerezhetik be a friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a hazai őszibarack szeptember elejéig, esetleg közepéig maradhat a kínálatban - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Az őszibarack ára jelentősen függ a származási helytől, a minőségtől és az értékesítési csatornától. A NAK arra kéri a vásárlókat, hogy válasszák a hazait Fotó: Lang Róbert

Őszibarack: nagy különbségeket okozott a tavaszi fagy

Az idei termés rendkívül változatos képet mutat. A virágzás idején több hullámban érkező lehűlések számos termőtájon károkat okoztak, de még az egyes ültetvényeken belül is jelentős eltérések alakultak ki a fajták termőképességében.

A kamara szerint az idei év ismét megmutatta, hogy a sikeres őszibarack-termesztés nem kizárólag az időjárástól függ:

a megfelelő termőhely,

a korszerű fajtaszerkezet,

az öntözés

és a szakszerű termesztéstechnológia

legalább olyan fontos, mint a fagyvédelmi megoldások alkalmazása. A versenyképesség egyik kulcsa ezért a helyi adottságokhoz legjobban alkalmazkodó fajták kiválasztása lehet.

Növény-egészségügyi szempontból ugyanakkor kedvezően alakult a szezon: a megfelelő növényvédelmet alkalmazó ültetvényekben eddig nem jelentkeztek súlyosabb problémák.

Ezer forint körül mozog a nagykereskedelmi ár

A friss piaci adatok alapján az őszibarack ára jelentősen függ a származási helytől, a minőségtől és az értékesítési csatornától. A Debreceni Nagybani Piac július 27-én közzétett árjegyzékében az olasz őszibarack átlagosan kilogrammonként 900 forintba került, a legalacsonyabb ár 780, a legmagasabb pedig 1080 forint volt. Az olasz nektarint ugyanezen az árszinten kínálták – derül ki a Hermész ’93 Kft. friss nagybani piaci adataiból.

A fogyasztói piacokon ennél lényegesen magasabb árakkal is találkozhatnak a vásárlók. A veszprémi vásárcsarnok nyilvánosan elérhető ártájékoztatója szerint az őszibarack kilogrammonként 980–1780 forintos sávban is megjelent, ami jól mutatja, milyen jelentős különbséget okozhat a gyümölcs mérete, minősége és az értékesítés helye. A nektarin ára ugyanott 1280–1480 forint körül alakult a különböző árusítóhelyeken – közölte a Veszprémi Közszolgáltató.