Ötöslottó-botrány: megszületett az ítélet, megbüntették a Szerencsejáték Zrt-t az április 12-i választás utáni sorozatos telitalálatok miatt – ezt tárta fel a vizsgálat
Lezárult az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) vizsgálata a 16. játékhéten lefolytatott sorsolásokkal kapcsolatban – derült ki a szervezet honlapján közzétett tájékoztatásból. Ez volt az a hét az április 12-i országgyűlési választás után, amikor sorozatban négy játéknál is telitalálat született.
Ahogy korábban arról a Világgazdaság beszámolt, április második felében a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kért a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól. Ez az SZTFH, amely 2026. április 22-én hatósági ellenőrzést indított a Szerencsejáték Zrt-vel szemben.
A nemzeti lottótársaság azt követően döntött így, hogy a heti sorsoráson négy számsorsjátékon is telitalálálatot értek el a játékosok. A Szerencsejáték Zrt. azért fordul a hatósághoz, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a sorsolások folyamatának szabályossága, valamint a sorsolásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek szabályos és befolyásmentes működése vonatkozásában.
Ez azért volt indokolt, mert a szombati sorsolásokat követően felmerült a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a kétség a négy játék sorsolásainak tisztaságát illetően.
Egészen pontosan az történt, hogy az év 16. hetében szerda és szombat között
- a Skandináv lottón,
- Hatoslottón,
- Joker
- és Ötöslottón
is telitalálat született, ráaádsul az Ötöslottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset.
A Szerencsejáték Zrt. akkor azt hangsúlyozta, hogy a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.
- A sorsolási eszközök minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek,
- az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el.
- Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük.
- A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek.
- A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.
Csakhogy most a felügyelet némiképp más megállapításra jutott.
Ötöslottó-botrány: megszületett az ítélet, megbüntették a Szerencsejáték Zrt-t
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ugyanis azt jelentette be kedden délelőtt, hogy
szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, tehát mindösszesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re
a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolások miatt. Ennek oka, hogy a jóváhagyott játéktervektő eltért a szervező.
A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az SZTFH kiemeli, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján
ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta.
A hatóság arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek.
A lefolytatott vizsgálat különösen a sorsolási eszközök kezelésére, a nyerőszámok meghatározására, valamint a nyertes szelvényekhez kapcsolódó adatkezelési és kifizetési folyamatokra koncentrált. A hatóság a vizsgálat során több alkalommal adatszolgáltatásra hívta fel a szervezőt, többek között 2026. április 22-én, május 5-én, június 3-án és június 12-én.
A hatóság 2026. május 7-én helyszíni ellenőrzést is tartott a Szerencsejáték Zrt. székhelyén, ahol az informatikai folyamatokat és a sorsolásokhoz kapcsolódó adatkezelést vizsgálták. Emellett a kamerafelvételeket is ellenőrizte a sorsolási eszközök tárolásáról és mozgatásáról, valamint külön vizsgálta a sorsolások lebonyolítását, a nyereményigényléseket és a kifizetések teljesítését. A Szerencsejáték Zrt. mint szervező saját belső ellenőrzést is lefolytatott. Az ennek tapasztalatait összegző, 2026. június 8-án kelt jelentés nem talált rendellenességet a sorsolások integritásában.
Az SZTFH hatósági ellenőrzésének összefoglaló jegyzőkönyve 2026. június 19-én készült el. Ebben a hatóság megállapította, hogy a szervező a sorsolások előkészítése és lebonyolítása során
alapvetően a jogszabályoknak és a jóváhagyott játékterveknek megfelelően járt el, ugyanakkor az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől.
A hatóság az ellenőrzés során feltártak alapján 2026. június 23-án megindította az eljárást, a vonatkozó végzést 2026. június 24-én közölte a szervezővel. A hatóság az eljárást lezáró határozatában végül a már említett 2,5 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki szerencsejátékonként, vagyis a szervezőnek a feltárt hiányosságok miatt összesen 10 millió forintot kell megfizetnie.
Fontos hangsúlyozni, hogy a sorsolások lebonyolítására és a nyertesek beazonosítására irányuló folyamat nem volt hibás. A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta. A határozat szerint a bírságot a véglegessé válástól számított 30 napon belül kell megfizetni – zárta keddi közleményét az SZTFH.