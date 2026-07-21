Ötöslottó-botrány: megszületett az ítélet, megbüntették a Szerencsejáték Zrt-t az április 12-i választás utáni sorozatos telitalálatok miatt – ezt tárta fel a vizsgálat

Lezárult az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) vizsgálata a 16. játékhéten lefolytatott sorsolásokkal kapcsolatban – derült ki a szervezet honlapján közzétett tájékoztatásból. Ez volt az a hét az április 12-i országgyűlési választás után, amikor sorozatban négy játéknál is telitalálat született.

Ötöslottó-botrány: megszületett az ítélet, megbüntették a Szerencsejáték Zrt-t / Fotó: Szrt

Ahogy korábban arról a Világgazdaság beszámolt, április második felében a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kért a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól. Ez az SZTFH, amely 2026. április 22-én hatósági ellenőrzést indított a Szerencsejáték Zrt-vel szemben.

A nemzeti lottótársaság azt követően döntött így, hogy a heti sorsoráson négy számsorsjátékon is telitalálálatot értek el a játékosok. A Szerencsejáték Zrt. azért fordul a hatósághoz, hogy vizsgálatot kezdeményezzen a sorsolások folyamatának szabályossága, valamint a sorsolásokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek szabályos és befolyásmentes működése vonatkozásában.

Ez azért volt indokolt, mert a szombati sorsolásokat követően felmerült a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a kétség a négy játék sorsolásainak tisztaságát illetően.

Egészen pontosan az történt, hogy az év 16. hetében szerda és szombat között

a Skandináv lottón,

Hatoslottón,

Joker

és Ötöslottón

is telitalálat született, ráaádsul az Ötöslottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset.

A Szerencsejáték Zrt. akkor azt hangsúlyozta, hogy a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.

A sorsolási eszközök minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.

Csakhogy most a felügyelet némiképp más megállapításra jutott.