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hitelminősítő
Luminor
OTP
Moody's

Ítéletet mondott a világhírű New York-i hitelminősítő intézet az OTP Bankról: értékelte a magyar pénzintézet gigantikus üzletét

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Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról az OTP Bank hosszú lekötésű, forintban és devizában vezetett betétállományának osztályzataira érvényes kilátást a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a csütörtökön Londonban bejelentett lépést elsősorban azzal indokolta, hogy az OTP a minap megállapodásra jutott a Luminor Holding 100 százalékának megvásárlásáról.
VG - MTI
2026.07.23, 19:19

A Moody's kiemeli, hogy a Luminor Holding a Luminor Bank – a lett és a litván piacon működő harmadik, illetve az észt piacon jelen lévő negyedik legnagyobb pénzintézet – anyavállalata. A hitelminősítő számításai szerint az akvizíció nyomán az OTP eszközállománya hozzávetőleg 13 százalékkal bővül, és 50 százalék közelébe emelkedik euróövezeti eszközkitettsége a jelenlegi 40 százalék körüli szintről. A balti térségben működő bank felvásárlásáról szóló háttérelemzésünket ide kattintva nyithatja meg.

otp bank
Pozitívan értékelte az OTP legutóbbi bankfelvásárlását a Moody's
Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Szép bizonyítványt kapott az OTP a hitelminősítőtől

A Moody's a kilátás javításával egyidőben 

  • megerősítette az OTP Bank hosszú és rövid lekötésű, forintban és devizában vezetett betétállományának "Baa1/P-2" osztályzatát, 
  • az elsőbbségi, nem fedezett adósságkötelezettségek „Baa3” minősítését, a „baa3” alapszintű adósminőség-értékelést (Baseline Credit Assessment, BCA), illetve 
  • az ezzel azonos kiigazított BCA-megítélést, az „A3/P-2” hosszú és rövid távú partnerkockázati osztályzatot (CRR), valamint 
  • a bank „Baa1(cr)/P-2(cr)” hosszú és rövidtávú partnerkockázati értékelését (CRA) is. 

A hitelminősítő megerősítette az OTP Jelzálogbank besorolásait is, hosszú távú kibocsátói értékelésének kilátását pedig stabilról szintén pozitívra javította.

Indoklásában a Moody's kiemelte: a Luminor-akvizíció felügyeleti jóváhagyása esetén a tranzakciónak mérsékelt hatása lesz ugyan az OTP Bank pénzügyi teljesítményére, 

érdemben bővíti ugyanakkor a magyar bankcsoport földrajzi diverzifikációját és jelenlétét alacsonyabb kockázatú működési környezetekben.

Idővel mindez felhajtóerőt gyakorolhat az OTP BCA-értékelésére, abban az esetben, ha a bank pénzügyi teljesítménye a jelenlegi pályán marad – áll a Moody's elemzésében.

A hitelminősítő szerint a Luminor gyengébb nyereségessége enyhe mértékben hígíthatja az OTP nagyon erőteljes nyereségességét. A cég ugyanakkor úgy ítéli meg, hogy a Luminornak is jelentős mozgástere van nyereségessége erősítésére a költséghatékonyság javításával és a nagyszabású információtechnológiai beruházásokból eredő visszahúzóerő csökkentése révén. 

A Moody's megjegyzi, hogy a Luminor költség-bevétel rátája tavaly 69 százalék volt, vagyis sokkal gyengébb az OTP 49 százalékos rátájánál.

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