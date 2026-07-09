Először szólalt meg a Tisza-kormány arról, mi lesz az Otthon starttal: a válasz sokakat nyugtalaníthat – "Kármán András a költségvetés összes elemét vizsgálja"

Először reagált a Tisza-kormány azokra a hírekre, hogy hozzányúlhatnak az Otthon Start programhoz. A Világgazdaság a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón tudta erről kérdezni a kormányszóvivőket, a feltett kérdésre Köböl Anita válaszolt.

Először szólalt meg a Tisza-kormány arról, mi lesz az Otthon starttal: a válasz sokakat nyugtalaníthat / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A téma hetek óta aktuális, miután több cikk is megjelent a médiában arról, hogy az Orbán-kormány alatt bevezetett, 3 százalékos lakáshitelnél jelentős szigorítások jöhetnek.

Ahogy arról a Portfólió nyoman lapunk is beszámolt, banki vezetők a nevük elhallgatását kérve egészen nyiltan beszéltek arról, mi következhet a program kapcsán.

A magas beosztásban dolgozó pénzintézeti szakemberek ugyan nem számítanak arra, hogy még az idén megszüntei a Tisza-kormány a 3 százalékos lakáshitel programját, de arra igen, hogy már rövidtávon olyan új szabályok léphetnek életbe, amelyek magyarok tömegeit zárhatnák ki a lehetőségből.

Ezt erősíti, hogy a Tisza-programjában mindössze egyetlen, de nem éppen pozitív üzenet szerepel az Otthon Startról. "A jelenlegi kormányzati intézkedések – így az Otthon Start Program is – kizárólag a hitelképes, jobb anyagi helyzetű rétegek támogatására költenek" – olvasható a dokumentumban.

Először szólalt meg a Tisza-kormány arról, mi lesz az Otthon starttal: a válasz sokakat nyugtalaníthat

Már csak azért sem mindegy, mi történik az állami lakásteremtési programmal, mert az elindulása óta eltelt első nyolc hónapban, vagyis április végéig 1350 milliárd forintnyi hitelszerződés született, ebből 38 488 lakást vásároltak már meg vagy kezdtek el építeni.

Október óta 100-ból 72 forintnyi új lakáshitel otthon startos.

Tehát ha változás lesz a szabályokban, az tömegeket fog értinteni. A Világgazdaság ezért is kért reakciót a Tisza-kormányzattól arra vonatkozóan, hogy valóban terveznek-e hozzányúlni a programhoz és mi szerepel a napirendjén.

A kormányszóvivő válasza nem oszlatta el a kérdőjeleket és jó eséllyel nem is hozott megnyugvást az érintetteknek. Köböl Anita ugyanis arról beszélt, hogy a Pénzügyminisztérium folyamatosan vizsgálja a költségvetést, és amíg ez ügyben nem történik konkrét döntés, az Otthon Start jövőjére sem tud megerősítő választ sem adni.

Arról van szó, hogy nagyon is figyel arra pénzügyminiszter úr, hogy hogyan tudja a bevételeket és a kiadásokat optimalizálni. Ez egy racionalizálási folyamat

– fejtette ki. Ugyanakkor hozzátette, hogy azt meg tudják erősíteni, hogy ami jó döntés született, ahhoz nem szeretne a kormányzat hozzányúlni. (Hogy ebbe beletartozik-e az Otthon start, az nem derült ki – a szerk.)