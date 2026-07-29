Akár teljesen le is állíthatják a Paksi Atomerőművet – új áramellátási helyzetre kell felkészülni

Magyarország energiabiztonságáért korai aggódni, de nagyos esélyes, hogy üzemeltetési megfontolásból hamarosan tovább kell csökkenteni az ország legnagyobb erőművenek teljesítményét. A Duna alacsony vízállása már nem teszi lehetővé a létesítmény teljes, bő 2000 megawatt teljesítménnyel történő energiatermelést. Szerda délután a Paksi Atomerőmű még körülbelül 1250 megawatton állt.

Kritikus a Duna vízszintje a Paksi Atomerőmű hűtése szempontjából/Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Az erőmű

első blokkjának 500 megawattjából július 27-én egyelőre 254 megawattot,

harmadik blokkjának 500 megawattjából július 28-án 237 megawattot kellett visszavenni.

harmadik blokkját teljesen le kellett állítani.

Két blokk tehát még teljes kapacitással működik, de csökken az esély, hogy a Duna rekord alacsony vízszintje elég lesz a létesítmény hűtésére. A vízügyi előrejelzés szerint további apadás várható.

Nem látható a paksi folyamat vége

Miközben egyelőre még bőven termel az atomerőmű, fenyeget egy másik, szintén teljesítménycsökkentést kikövetelő jelenség: közeleg az újabb hőhullám, melegszik a Duna. Emiatt már a júniusi hőkupola napjaiban is kevesebb energiát adott a létesítmény, de annak akkor környezetvédelmi oka volt. A Duna azon szakaszán ugyanis, ahol az atomerőmű hűtővizét visszaengedik a folyóba, a folyó átlaghőmérséklete nem mehet adott szint fölé. Ez az előírás a dunai élővilág védelmét szolgálja. A határértéket Lantos Csaba előző energiaminiszer – a környezetvédők erős támadásai közepette – valamivel a jogszabály által megszabott felettire módosította. Ennek ellenére június 27-én (tehát már az új kormány alatt) az 1. blokk teljesítményét 254 megawattal vissza kellett venni.

Vagyis napokon belül összeadódhat a rekordalacsony vízszint és a magas vízhőmérséklet hatása.

„Elképzelhető, hogy egy olyan trendben vagyunk, amelyben több héten keresztül alacsony lesz a vízhozam. Ezért lehet, hogy tovább kell csökkenteni az atomerőmű teljesítményét azért, hogy a munkában maradó szivattyúk hozzáférjenek a vízhez" – mondta Aszódi Attila, a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa az ATV adásában. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nem biztonsági, hanem üzemeltetési oka van a teljesítménycsökkentésnek. Ahhoz, hogy mind a négy blokk termeljen, másodpercenként körülbelül 1000 köbméteres vízhozamra van szükség, most 800 liter alatt vagyunk. A Duna 2018-ban mért, sok éves negatív rekordja 6 centiméterrel volt az előző negatív rekord alatt. A szint jelenleg még ennek a 2018-as értéknek is aláment 9 centiméterrel. A helyzet ezzel a mínusz 15 centiméterrel kritikus. Lehet, hogy az is marad az előttünk álló napokban, hetekben, talán egész augusztusban.