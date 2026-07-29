Deviza
EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75% EUR/HUF363,37 +0,76% USD/HUF317,36 +0,19% GBP/HUF423,55 +0,64% CHF/HUF389,56 +0,78% PLN/HUF83,98 +0,75% RON/HUF69,38 +0,61% CZK/HUF15,03 +0,75%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29% BUX145 080,86 +0,56% MTELEKOM2 728 -0,8% MOL4 488 +2,61% OTP46 240 +0,43% RICHTER11 700 +0,17% OPUS351 -4,62% ANY6 630 -2,5% AUTOWALLIS144,5 +1,4% WABERERS4 750 -0,42% BUMIX9 316,17 -0,31% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 112,94 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atomerőmű
energia
víz
Aszódi Attila
teljesítmény

Akár teljesen le is állíthatják a Paksi Atomerőművet – új áramellátási helyzetre kell felkészülni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tegnapelőtt, ma hajnalan és ma délután is csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt, de ezzel a sor nem zárult le, inkább elkezdődött. A Duna tovább apad, és újabb forró napok jönnek. Esélyes, hogy üzemeltetési okból még kisebb termelésre kell utasítani a Paksi Atomerőművet.
B. H. L.
2026.07.29, 15:56

Magyarország energiabiztonságáért korai aggódni, de nagyos esélyes, hogy üzemeltetési megfontolásból hamarosan tovább kell csökkenteni az ország legnagyobb erőművenek teljesítményét. A Duna alacsony vízállása már nem teszi lehetővé a létesítmény teljes, bő 2000 megawatt teljesítménnyel történő energiatermelést. Szerda délután a Paksi Atomerőmű még körülbelül 1250 megawatton állt.

Paks
Kritikus a Duna vízszintje a Paksi Atomerőmű hűtése szempontjából/Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Az erőmű

  • első blokkjának 500 megawattjából július 27-én egyelőre 254 megawattot,
  • harmadik blokkjának 500 megawattjából július 28-án 237 megawattot kellett visszavenni.
  • harmadik blokkját teljesen le kellett állítani.

Két blokk tehát még teljes kapacitással működik, de csökken az esély, hogy a Duna rekord alacsony vízszintje elég lesz a létesítmény hűtésére. A vízügyi előrejelzés szerint további apadás várható. 

Nem látható a paksi folyamat vége 

Miközben egyelőre még bőven termel az atomerőmű, fenyeget egy másik, szintén teljesítménycsökkentést kikövetelő jelenség: közeleg az újabb hőhullám, melegszik a Duna. Emiatt már a júniusi hőkupola napjaiban is kevesebb energiát adott a létesítmény, de annak akkor környezetvédelmi oka volt. A Duna azon szakaszán ugyanis, ahol az atomerőmű hűtővizét visszaengedik a folyóba, a folyó átlaghőmérséklete nem mehet adott szint fölé. Ez az előírás a dunai élővilág védelmét szolgálja. A határértéket Lantos Csaba előző energiaminiszer – a környezetvédők erős támadásai közepette – valamivel a jogszabály által megszabott felettire módosította. Ennek ellenére június 27-én (tehát már az új kormány alatt) az 1. blokk teljesítményét  254 megawattal vissza kellett venni. 

Vagyis napokon belül összeadódhat a rekordalacsony vízszint és a magas vízhőmérséklet hatása.

 „Elképzelhető, hogy egy olyan trendben vagyunk, amelyben több héten keresztül alacsony lesz a vízhozam. Ezért lehet, hogy tovább kell csökkenteni az atomerőmű teljesítményét azért, hogy a munkában maradó szivattyúk hozzáférjenek a vízhez" – mondta Aszódi Attila, a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa az ATV adásában. Hangsúlyozta, hogy jelenleg nem biztonsági, hanem üzemeltetési oka van a teljesítménycsökkentésnek. Ahhoz, hogy mind a négy blokk termeljen, másodpercenként körülbelül 1000 köbméteres vízhozamra van szükség, most 800 liter alatt vagyunk. A Duna 2018-ban mért, sok éves negatív rekordja 6 centiméterrel volt az előző negatív rekord alatt. A szint jelenleg még ennek a 2018-as értéknek is aláment 9 centiméterrel. A helyzet ezzel a mínusz 15 centiméterrel kritikus. Lehet, hogy az is marad az előttünk álló napokban, hetekben, talán egész augusztusban.

Aszódi Attila szerint teljesen nem zárható ki, hogy teljesen le kelljem állítani mind a négy blokkot, ez technikailag elképzelhető. A cél azonban, hogy erre ne legyen szükség.

Eljön a nap -és gázerőművek ideje

Ismert, hogy a naperőművek csúcsra járása idején még a villamosenergia rendszer (VER) egyensúlyának megtartása érdekében is egyre gyakrabban visszaterhelik Paksot. Ezzel már három tényező dolgozik az atomerőmű ellen. Csakhogy most éppen fordított a helyzet: az atomerőmű termelésének még nagyobb arányú kiesésével nagyobb szerep jut a naperőművekre. Amikor a nap nem süt, nagyobb teljesítményre kapcsolhatnak a hazai gázerőművek is, amelyek az utóbbi időben a piacra alig termelnek, inkább csak a VER egyensúlyának jobban fizető megtartásán dolgoznak. Nagyobb munkához láthatnak a mostanában szintén nem sok energiát adó mátrai lignitblokkok, és vannak az MVM-nek kisebb tartalékerőművei. Még a szélerőművek is felpöröghetnek, ha a szélnek van kedve fújni.
Összességében a lecsökkent atomerőművi termelés esetén a következőkre számíthatunk:

  • az az áram, amely a naperőművek csúcstermelése idején külföldön kelt el, majd belföldön marad
  • a kérdéses időszakokban a tőzsdén nem kell negatív áramáraktól tartani
  • a kínálat szükülése miatt emelkedni fog a villamos energia belföldi piaci ára
  • megnő, és persze meg is drágul az áramimport.

Az, hogy ebben a szélső esetben kell-e áramellátási zavartól tartani, erősen múlik az importlehetőségek alakulásán. Mindenestre a magas hőmérséklet és a folyók alacsony vízállása Európa-szerte visszaveti so kerőmű működését.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu