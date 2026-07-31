Csak most derült ki: ha leáll a paksi atomerőmű, baj lehet a melegvízzel is – figyelmeztette a lakótelepen élőket a polgármester

Néhány napon belül teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet, ha a Duna vízszintje tovább csökken – jelentette be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A probléma nem az, hogy nincs elegendő hűtővíz, hanem az, hogy a rekordalacsony vízállás miatt a hűtővíz-szivattyúk már nem tudják ellátni feladatukat. Az erőmű leállása nemcsak országos szinten, hanem helyben is komoly problémákat okoz.

Pakson a melegvíz szolgáltatást is negatívan érintheti az atomerőmű leállsa / Fotó: Shutterstock

„Kedves Paksiak! Mint mindannyian értesültek róla, a Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása. Ez a lépés nem csak az országot érintő energetikai kérdés, hanem Paks városában a melegvíz ellátást is nagyban befolyásoló tényező lehet” – írta csütörtök esti Facebook-bejegyzésében Heringes Anita, Paks polgármestere.

Hozzátette, hogy péntek reggelre egyeztetést kezdeményeztek a szolgáltatóval, bár nem a város adja a melegvíz szolgáltatást a lakótelepen, de a városvezetésnek ilyenkor feladata átgondolni, koordinálni és segíteni a szolgáltatóval közösen a megoldást. A várovezető azt ígérte, hogy pénteken tájékoztatni fogja a lakosságot az esetleges probléma megoldásával kapcsolatban.

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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bejelentette, hogy a következő 24-72 órában végrehajtják a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. A lépésre azért van szükség, mert a Duna vízszintje olyan mértékben lecsökkent, hogy a blokkok hűtéséhez szükséges vízkivételi rendszer már nem képes biztonságosan működni. A folyamat tehát nem egy lehetséges forgatókönyv, hanem végrehajtandó műszaki intézkedés.

A társaság hangsúlyozta, hogy nem a vízmennyiség fogyott el. A probléma az, hogy a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai magasabban helyezkednek el, mint a jelenlegi – és tovább csökkenő – dunai vízszint, ezért a berendezések nem tudják ellátni feladatukat. Emiatt az ország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawattos erőmű összes blokkját le kell állítani.