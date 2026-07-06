Rendkívüli: bejelentést tettek az oroszok Paks II. megépítéséről, a Roszatom vezére Magyar Péterre vár – Orbán Anita váratlan levelet kapott az új magyar atomerőműről
Fontos és némiképp váratlan fejlemény állt be a Paks II. atomerőmű beruházásában, miután az orosz fél nyilatkozatot adott ki hétfőn.
Az orosz médiában megjelent hír szerint a Roszatom kérelmet küldött a magyar hatóságoknak az új magyar atomerőmű paramétereinek megvitatására.
Ahogy arról a Világgazdaság is rendszeresen beszámolt, Magyarország történetének egyik legfontosabb beruházása az április 12-i kormányváltást követően vált némiképp bizonytalanná.
Miközben az építkezés halad, a Tisza-kormány részéről rendre a projekt finanszírozására vonatkozó, negatív megnyilvánulások jelentek meg, ami az orosz felet is érzékenynen érintette.
Ebben a folyamatban számít most kiemelt mérföldkőnek az oroszok, pontosabban a Roszatom lépése.
Paks II.: rendkívüli bejelentést tettek az oroszok a megépítéséről
A Roszatom kész a Paks II. atomerőmű-projekt paramétereinek pontosítására, és ezzel kapcsolatban egy egyeztetésre vonatkozó kérelmet küldött a magyar hatóságoknak – közölte az újságírókkal Alekszej Lihacsov, az állami energiaóriás vezérigazgatója az „Innoprom” kiállításon. Ez egy nemzetközi ipari fórum július 6-9. között, ami az oroszországi Jekatyerinburgban zajlik. Az esemény fókuszában a technológiai együttműködés, az Ipar 4.0, a digitális átalakulás és a fenntartható gyártási innovációk állnak.
A Roszatom-vezér itt beszélt arról, hogy
halljuk az új magyar hatóságok érdeklődését az építkezés paramétereinek pontosítása iránt. Készen állunk ezekre a pontosításokra. Hivatalos megkeresést küldtem az illetékes szervnek, amely jelenleg a Külügyminisztérium.
Azt is nyomatékosította, hogy várják a találkozót, a hivatalos jelzést a kapcsolatfelvételre minden szinten, miniszteri és miniszterelnöki szinten egyaránt. "A vonatkozó kérelmet a mi oldalunk elküldte" – húzta alá még egyszer.
Lihacsov azt is megjegyezte, hogy a Roszatom a korábban lefektetett megállapodásoknak megfelelően kívánja megvalósítani a projektet, és az új magyar atomerőmű helyszínén teljes gőzzel folynak a munkálatok.
A teljes idei évünk finanszírozása biztosított, technológiai és pénzügyi szempontból is látjuk, előre tudjuk tervezni a folyamatokat – szögezte le.
A magyar parlament még 2009-ben hagyta jóvá az ország egyetlen, szovjet rendszer alapján épült, jelenleg is működő paksi atomerőművének a bővítését további két blokk felépítésével. A projekt költségét akkor 12,5 milliárd euróra becsülték. A Paks II. atomerőmű első betonöntési ceremóniájára 2026 februárjában került sor.
Lihacsov már korábban is beszélt arról, hogy a Roszatom kész válaszolni Magyarország bármilyen, a Paks II. atomerőmű-projekttel kapcsolatos kérdésére, beleértve annak költségeit is.
Megjegyezte, hogy a győztes Tisza párt vezetője, Magyar Péter már többször megemlítette a paksi beruházást, méghozzá kissé kritikusan az ár tekintetében. "Nyitottak vagyunk, és ugyanezt a bizalmat várjuk a projekt megvalósításában" – fogalmazott akkor.
Májusban ugyanő már arról számolt be, hogy a Roszatom a munkálatok felgyorsulására számít a Paks II. atomerőműnél. "Nagyon reméljük, hogy a magyar kormánnyal együtt újraindítjuk a projektet a gyorsítás jegyében. Különböző okok miatt nem haladtunk olyan gyorsan, mint szerettük volna – vélekedett.
Elkelne néhány hűtőcella a Paksi Atomerőmű mellett – a Duna meleg, mi a megoldás?
Meg kell oldani, hogy a mostanihoz hasonló hőség idején nem kelljen mindig csökkenti a Paksi Atomerőmű teljesítrményét. Célszerű lenne a létesítmény üzemidőhosszabbításához kapcsolódóan hűtőcellákat telepíteni az erőmű közelében Aszódi Attila, a Paks II. beruházás korábbi kormánybiztosa szerint. A projekt 80-100 milliárd forintba kerülne.