Paks II: túl nagy a csend az új atomerőműről, Kapitány István rá se nézett, az oroszok türelmetlenül várnak – B, C és D tervek készülhetnek a folytatásról

Pillanatnyilag a fővállalkozó, a Roszatom egyeztetésre, válaszadásra és a közös megoldásra való nyitottságán túl nincs további új információ arról, hogy mi az új kormány szándéka a Paks II. beruházással. Erről Alekszej Lihacsov, az orosz társaság vezérigazgatója hétfőn nyilatkozott, utalva arra is, hogy néhány hete diplomáciai úton már megkísérelte felvenni a kapcsolatot a magyar döntéshozókkal.

Paks II. építése végre lendületes, de nyitott a projekt sorsa/Fotó: Paks II. Zrt.

Beszédes csend

A kérdés azért van terítéken, mert kinevezése után nem sokkal Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy felül kívánja vizsgálni a két új atomblokk építéséről aláírt szerződést, és magát a megvalósítást is, különös tekintettel annak költségeire. Arra kíváncsi, hogy milyen pénzügyi következményekkel járna a projekt folytatása, módosítása vagy esetleges leállítása.

A Tisza Párt egyik, a Vállalásfigyelő által teljesítés alatt lévő vállalása az, hogy „Teljes körűen felülvizsgáljuk a Paks II. projektet. Felülvizsgáljuk a projekt finanszírozását, és megvizsgáljuk, hogyan emelkedett a beruházás költsége 10 év alatt a duplájára." A beszállításhoz kapcsán korrupciógyanús ügyek feltételezéséről is hangzottak el nyilatkozatok, konkrét eset megjelölése nélkül. Az átvizsgálást előírő kormányrendelet május 18-án jelent, egyúttal feladatul adta a négy működő paksi blokk üzemidőhosszabbításának felgyorsítását.

E munkából a nyilvánosság előtt egyelőre nem látszik semmi, bár valakik nyilván dolgoznak a lehetséges forgatókönyveken. Úgy tűnik, egyelőre nincs szükségük az orosz fővállalkozó által felkínált információkra. A miniszter nem is említi Paks II-t, csak

a nap- és a szélerőműveket,

az energiatárolókat,

a hálózatfejlesztést és azt, hogy

fel kell gyorsítani a négy, működő paksi blokk üzemidejének meghosszabbítását.

Arról, hogy az országnak új alaperőműre van szüksége, nem beszél. Paksra is csak azért látogatott, hogy bejelentse: Paks I. előzőleg visszaterhelt blokkjai újra a normális szinten termelhetnek.

Viszont a két új paksi blokk néhány száz méterre lévő építkezésére egyúttal már nem látogatott el.

Mennyibe is kerül?

A költségek említett duplázásáról az előző kormány idején hivatalos adat nem érkezett. A beruházás várható költsége a kulcsrakész, fővállalkozói szerződés 2014-es megkötésekor 12,5 milliárd euró volt. Ugyanez az érték szerepelt a kormánynak a szerződés legutolsó 2021-es módosítása utáni bejelentésében. Akkor egyébként

kitolták a törlesztési határidőt: a hitel tőketörlesztésének megkezdését 2026. március 15-ről 2031-re halasztották.

Meghosszabbították a 10 milliárd eurós orosz hitelkeret rendelkezésre állását változatlan feltételekkel a projekt megvalósításának végéig, 2031-ig, és

rugalmasabb lett a rendelkezésre tartási díj,

a kamatok nem változtak,

a hitel büntetés nélkül előtörleszthető maradt.

Volt egy 2023 tavaszi és egy 2023 augusztusi szerződésmódosítás is, amelyeket bizonyos pénzügyi részletek kitakarásával nyilvánosságra is hoztak, de a napvilágot látott sorokból nem derül ki, hogy Paks II többe kerülne az eredetileg megállapodottnál.