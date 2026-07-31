Kedden állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű: a 4 biztonsági szintből már a 3-asnál járnak – „Soha nem látott, rendellenes helyzettel állunk szemben!"

A kormányfő az MVM Paksi Atomerőműben tartott pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: arra az esetre is van biztonsági protokoll, ha a teljes hűtővíz betáplálás leáll, tehát nukleáris vészhelyzet nem fenyeget. Magyar Péter elmondta: rendellenes állapotban vagyunk, nagyjából 940 megawatton termel a Paksi Atomerőmű. „A 4 biztonsági szintből elértük a 3-ast, a 4-es szint a teljes leállítást jelenti" – így a kormányfő. Hangsúlyozta, pénteken este ismét lejebb tekerik az atomerőmű teljesítményét, várhatóan 7-8 óra felé.

A Duna jelenlegi vízhozama Paksnál alig 600 köbméter másodpercenként. / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Eddig soha nem kellett teljes egészében leállítani a Paksi Atomerőművet

A Duna történelmi mélységű apadása miatt először állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű 44 éves működése során ‒ jelentette ki Magyar Péter. Egyúttal emlékeztetett: a kormány rendkívüli védelmi munkacsoportot hívott össze, miközben az erőmű fokozatos teljesítménycsökkentése már megkezdődött. A kabinet szerint nukleáris veszély nincs, a leállítás előre kidolgozott biztonsági protokoll alapján zajlik ‒ mutatott rá.

A paksi helyszínen tartott tájékoztatón elhangzott, hogy az erőmű vezetése mellett több kormánytag is részt vett a helyzet értékelésében. A sajtótájékoztató után Budapesten ülésezik a kormány védelmi munkacsoportja, amelyet Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet ‒ közölte a kormányfő. A testület munkájában a kabinet tagjai mellett részt vesz

a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója,

az Országos Atomenergia Hivatal vezetője,

a MAVIR,

az MVM és több érintett hatóság vezetője is.

A miniszterelnök felidézte: a Paksi Atomerőmű Magyarország villamosenergia-termelésének mintegy 40 százalékát biztosítja, teljes, 2000 megawattos kapacitás mellett pedig az ország áramfogyasztásának körülbelül egyharmadát fedezi. Az 1982-ben indult létesítményt eddig egyszer sem kellett teljes egészében leállítani.

A teljes leállás után is folyamatosan működnie kell a biztonsági hűtőrendszernek

Az erőmű utolsó működő blokkját akkor kell lekapcsolni, amikor a vízállás eléri a mínusz 134 centimétert ‒ fűzte hozzá, megjegyezve, hogy a jelenlegi számítások alapján erre kedden vagy szerdán kerülhet sor, bár az időpont a vízügyi előrejelzések függvényében még változhat.