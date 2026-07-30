Hivatalos: megszólalt a Paksi Atomerőmű, közölték, mikor állnak le teljesen – „24–72 óra az az időtáv, amelyen belül az elkerülhetetlent végre kell hajtanunk”
A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24–72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása – közölte honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
A bejelentés szerint a leállással az erőmű villamosenergia-termelése teljes egészében megszűnik. A vállalat közleményéből egyelőre nem derül ki, hogy pontosan mikor kezdik meg az egyes blokkok lekapcsolását, illetve várhatóan mennyi ideig tarthat a rendkívüli üzemszünet.
Paks négy blokkja normál körülmények között együttesen csaknem kétezer megawatt teljesítményre képes, és a hazai villamosenergia-termelés megközelítőleg negyven százalékát biztosítja. A kieső mennyiséget ezért más hazai erőművek termelésének növelésével, illetve magasabb villamosenergia-importtal kellhet pótolni.
Elfogyott a Paksi Atomerőmű működéshez szükséges mozgástér
Az atomerőmű a Dunából veszi fel a blokkok üzemeltetéséhez szükséges hűtővizet. A létesítmény teljes hűtővízigénye normál működés mellett másodpercenként megközelíti a száz köbmétert, ezért a folyó vízállásának tartós csökkenése fokozatos beavatkozásokat tesz szükségessé.
A paksi üzemeltetők négyfokozatú kisvizes intézkedési tervvel rendelkeznek. A meghatározott vízszintek elérésekor először gyakoribb ellenőrzéseket vezetnek be, majd előkészítik és készenlétbe állítják a hűtővízellátást segítő berendezéseket. A legvégső intézkedés a blokkok leállítása. A rendkívüli helyzetre már napok óta készültek. A Duna paksi szakaszán
- négy szivattyús úszóművet
- és két úszódarut állítottak
készenlétbe, miközben ötvenöt vízügyi szakember napi huszonnégy órás szolgálatban dolgozott a helyszínen.
A kisegítő szivattyúk a leállított blokkok biztonsági rendszereinek hűtéséhez szükséges vízmennyiséget továbbra is biztosítani tudják. Ez azonban már nem elegendő ahhoz, hogy az erőmű villamos energiát termeljen.
Korábban teljesítménycsökkentéssel védekeztek
A Duna rendkívül alacsony vízállása és magas hőmérséklete miatt az atomerőmű az elmúlt hetekben több alkalommal csökkentette blokkjainak teljesítményét. Ezek az intézkedések még lehetővé tették a folyamatos, bár korlátozott áramtermelést. A most bejelentett teljes leállás már más helyzetet jelent:
nem pusztán a folyó hőterhelésére vonatkozó környezetvédelmi határérték betartása, hanem a biztonságos hűtővízellátás fenntartása teszi szükségessé.
Az atomerőmű közleménye alapján a leállítás előre meghatározott biztonsági eljárás része, nem pedig műszaki üzemzavar. Az újraindításra akkor kerülhet sor, ha a Duna vízállása ismét eléri a blokkok biztonságos működtetéséhez szükséges szintet, és ezt az elvégzett ellenőrzések is igazolják. Ennek várható időpontjáról egyelőre nem közöltek információt.