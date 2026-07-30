Hivatalos: megszólalt a Paksi Atomerőmű, közölték, mikor állnak le teljesen – „24–72 óra az az időtáv, amelyen belül az elkerülhetetlent végre kell hajtanunk”

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24–72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása – közölte honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A paksi atomerőmű / Fotó: Mártonfai Dénes/MW

A bejelentés szerint a leállással az erőmű villamosenergia-termelése teljes egészében megszűnik. A vállalat közleményéből egyelőre nem derül ki, hogy pontosan mikor kezdik meg az egyes blokkok lekapcsolását, illetve várhatóan mennyi ideig tarthat a rendkívüli üzemszünet.

Paks négy blokkja normál körülmények között együttesen csaknem kétezer megawatt teljesítményre képes, és a hazai villamosenergia-termelés megközelítőleg negyven százalékát biztosítja. A kieső mennyiséget ezért más hazai erőművek termelésének növelésével, illetve magasabb villamosenergia-importtal kellhet pótolni.

Elfogyott a Paksi Atomerőmű működéshez szükséges mozgástér

Az atomerőmű a Dunából veszi fel a blokkok üzemeltetéséhez szükséges hűtővizet. A létesítmény teljes hűtővízigénye normál működés mellett másodpercenként megközelíti a száz köbmétert, ezért a folyó vízállásának tartós csökkenése fokozatos beavatkozásokat tesz szükségessé.

A paksi üzemeltetők négyfokozatú kisvizes intézkedési tervvel rendelkeznek. A meghatározott vízszintek elérésekor először gyakoribb ellenőrzéseket vezetnek be, majd előkészítik és készenlétbe állítják a hűtővízellátást segítő berendezéseket. A legvégső intézkedés a blokkok leállítása. A rendkívüli helyzetre már napok óta készültek. A Duna paksi szakaszán

négy szivattyús úszóművet

és két úszódarut állítottak

készenlétbe, miközben ötvenöt vízügyi szakember napi huszonnégy órás szolgálatban dolgozott a helyszínen.

A kisegítő szivattyúk a leállított blokkok biztonsági rendszereinek hűtéséhez szükséges vízmennyiséget továbbra is biztosítani tudják. Ez azonban már nem elegendő ahhoz, hogy az erőmű villamos energiát termeljen.

Fotó: Facebook / Gajdos László

Korábban teljesítménycsökkentéssel védekeztek

A Duna rendkívül alacsony vízállása és magas hőmérséklete miatt az atomerőmű az elmúlt hetekben több alkalommal csökkentette blokkjainak teljesítményét. Ezek az intézkedések még lehetővé tették a folyamatos, bár korlátozott áramtermelést. A most bejelentett teljes leállás már más helyzetet jelent:

nem pusztán a folyó hőterhelésére vonatkozó környezetvédelmi határérték betartása, hanem a biztonságos hűtővízellátás fenntartása teszi szükségessé.

Az atomerőmű közleménye alapján a leállítás előre meghatározott biztonsági eljárás része, nem pedig műszaki üzemzavar. Az újraindításra akkor kerülhet sor, ha a Duna vízállása ismét eléri a blokkok biztonságos működtetéséhez szükséges szintet, és ezt az elvégzett ellenőrzések is igazolják. Ennek várható időpontjáról egyelőre nem közöltek információt.