Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Atomerőműnél – így még nem láthattuk a vízhiányt
A korábban vízzel borított területek és a szokatlanul alacsonyan húzódó vízvonal a helyszínen is érzékeltetik, milyen súlyos helyzet alakult ki Pakson. Kollégáink bent jártak a létesítményben, saját felvételeinkn közvetlen közelről látható a vízhiány az atomerőmű dunai vízkivételi területénél.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai szerint pénteken 14 órakor mínusz 125 centiméteres vízállást mértek Paksnál. A folyó szintje tehát tovább csökkent a csütörtökön közölt mínusz 121 centiméterhez képest.
Az atomerőmű tájékoztatása szerint a Duna vízszintje már csütörtökön 28 centiméterrel maradt el a 2018-ban rögzített korábbi negatív rekordtól. Ez a szint több mint egy méterrel alacsonyabb annál a százéves minimumnál, amellyel az erőmű több mint négy évtizeddel ezelőtti tervezésekor számoltak.
Nem a vízmennyiség fogyott el
Az erőmű közlése szerint a Dunában még az extrém alacsony vízhozam mellett is lenne elegendő víz a blokkok hűtéséhez. A problémát az okozza, hogy az üzemi hűtővízszivattyúk szívócsonkja magasabban helyezkedik el a jelenlegi és várhatóan tovább csökkenő vízszintnél, így a berendezések már nem tudják ellátni feladatukat.
A négy működő blokk hűtéséhez másodpercenként mintegy száz köbméter vízre van szükség. A leállított blokkok biztonságos állapotban tartásához ezzel szemben percenként öt köbméter is elegendő.
Erre az esetre már készenlétbe állították a kisegítő Pajtás szivattyúkat. Szükség esetén tizenkét berendezés dolgozik folyamatosan, négy tartalékban, további tizenhárom pedig készenlétben áll.
A kormány vezetői érkeznek Paksra
Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken 15 órakor tart sajtótájékoztatót a Paksi Atomerőműnél. A kormány vezetői a helyszínen számolnak be a kialakult rendkívüli energiahelyzetről és a következő időszak intézkedéseiről.
Az erőmű csütörtökön azt közölte, hogy a Duna további apadása miatt 24–72 órán belül valamennyi blokkot le kell állítani, amivel Pakson teljesen megszűnik a villamosenergia-termelés.
A közel kétezer megawattos létesítmény Magyarország áramtermelésének csaknem felét biztosítja.
A blokkok újraindítása csak a Duna megfelelő vízszintjének helyreállása után kezdődhet meg. Az atomerőmű szerint kedvező körülmények esetén a termelés lépcsőzetes visszaállítása néhány nap alatt végrehajtható, az alacsony vízállás azonban akár hetekig is fennmaradhat.
Brüsszel is figyeli a paksi helyzetet
Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket, és szükség esetén kész összehívni a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését – írtuk korábban. Anna-Kaisa Itkonen, a testület energiaügyekért felelős szóvivője szerint a paksi termelés további kiesése ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt, az unió ugyanakkor egyelőre nem lát azonnali beavatkozást igénylő energiabiztonsági problémát.
A szomszédos országokban is gondot okoz az aszály
A rendkívüli helyzet nem áll meg a magyar határnál: Romániában már leválasztották a hálózatról a cernavodai atomerőmű mintegy hétszáz megawattos 1-es blokkját, miközben a Vaskapu vízerőműveinek teljesítménye is visszaesett. Bulgáriában pedig a Duna alacsony vízállása miatt a kozloduji atomerőmű két, egyenként ezer megawattos blokkjának leállítása is felmerült, így a térség több országának egyszerre lehet szüksége nagyobb villamosenergia-importra.