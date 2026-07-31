Ez a kegyetlen valóság: képeken mutatjuk, hogy mennyire drámai a helyzet a Paksi Atomerőműnél – így még nem láthattuk a vízhiányt

A korábban vízzel borított területek és a szokatlanul alacsonyan húzódó vízvonal a helyszínen is érzékeltetik, milyen súlyos helyzet alakult ki Pakson. Kollégáink bent jártak a létesítményben, saját felvételeinkn közvetlen közelről látható a vízhiány az atomerőmű dunai vízkivételi területénél.

A paksi atomerőmű dunai vízkivételi területénél jól látszik hogy mennyire nagy a baj / Fotó: Havran Zoltán

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb adatai szerint pénteken 14 órakor mínusz 125 centiméteres vízállást mértek Paksnál. A folyó szintje tehát tovább csökkent a csütörtökön közölt mínusz 121 centiméterhez képest.

Az atomerőmű tájékoztatása szerint a Duna vízszintje már csütörtökön 28 centiméterrel maradt el a 2018-ban rögzített korábbi negatív rekordtól. Ez a szint több mint egy méterrel alacsonyabb annál a százéves minimumnál, amellyel az erőmű több mint négy évtizeddel ezelőtti tervezésekor számoltak.