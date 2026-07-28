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paksi atomerőmű
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Rendkívüli helyzet a paksi atomerőműben: kritikus szinten a Duna vízállása, újabb blokk teljesítményét kell lecsavarni

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ma jelezte, hogy a rendkívüli szárazság miatt a következő napokban rendkívüli döntésekre lesz szükség a magyar energetikai rendszer stabil biztosítása érdekében. Olyannyira így lett, hogy hétfő után kedden is csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét.
Járdi Roland
2026.07.28, 19:41
Frissítve: 2026.07.28, 19:46

A rendkívüli szárazság miatt kedden tovább csökkent a Duna vízállása, ezért újabb teljesítménycsökkentésről döntöttek a paksi atomerőműben – közölte az MVM. Huszonnégy órán belül ez már a második ilyen döntés, a paksi atomerőmű teljesítményét már hétfőn is le kellett tekerni.

paksi atomerőmű
Rendkívüli helyzet a paksi atomerőműben: kritikus szinten a Duna vízállása, újabb blokk teljesítményét kell lecsavarni Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. / Facebook

Rendkívüli helyzet a paksi atomerőműben: kritikus szinten a Duna vízállása, újabb blokk teljesítményét kell lecsavarni

A kialakult helyzetre való tekintettel szakembereink a tegnap történt 254 MW-os 1. blokki leterhelésen túl 2026. július 28-án, 20 órától 237 MW-tal csökkentik a 3. blokk teljesítményét

– tették hozzá. Jelezték azt is, hogy folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket.

A rendkívüli aszály és a tartós hőség következtében jelentősen visszaesett a Duna vízhozama.  Július 27-én mínusz 106 centiméteres vízállást mértek Paksnál, amivel minden korábbi negatív rekord megdőlt.

Hétfőn is csökkentették Paks teljesítményét

Az alacsony vízállás a Paksi Atomerőmű működésére is hatással volt, mivel a létesítmény hűtését a Duna vize biztosítja. Az erőmű szakemberei ezért július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették az 1-es blokk teljesítményét.

A beavatkozásra azért volt szükség, hogy betartsák a blokkok hűtésére használt, majd a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: a teljesítmény átmeneti visszafogása nem üzemzavar, hanem az előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés. Szerinte a döntés éppen azt bizonyítja, hogy a rendszer megfelelően működik, és minden körülmények között a biztonság az első.

Kapitány István közlése szerint a kormány felkészült a helyzet kezelésére. A minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. A szükséges szakmai egyeztetéseket már megtartották, a fejleményeket pedig óráról órára értékelik. Emellett előkészítettek minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátásának fenntartása érdekében szükség lehet.

A Paksi Atomerőmű szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulását, a további lépéseket pedig mindig az aktuális körülményekhez igazítják. Az erőmű közlése szerint elsődleges céljuk a létesítmény biztonságos üzemeltetése és a környezetvédelmi előírások betartása.

 


 

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