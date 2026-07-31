Leáll a paksi erőmű: megawattóránként akár 800 eurót is fizethetünk az import áramért, de ez még mehet feljebb – „előfordulhat, hogy összes termelőt be kell kapcsolni Magyarországon!"

Nem általános ársokk, hanem elképesztő mértékű, napon belüli ingadozás fenyeget arra az esetre, ha a Paksi Atomerőmű egyáltalán nem termel. Ez a kérdéses órákban a korábbi, nemzetközi árkrízisek alapján akár megawattóránként 700-800 eurós árat is jelenthet, de még ennél magasabb árak is elképzelhetők egyes esti órákban – válaszolt a Világgazdaságnak Felsmann Balázs, a Corvinus Egyetem docense, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa (REKK).

Erősen a konkrét importlehetőségeken múlik, mennyire szökök fel az áam ára, ha leáll a Paksi Atomerőmű/Fotó: Horváth Lilla

Kínálati szűkület idején az árhatár lényegében a csillagos ég. Ezt legfeljebb a piaci kereskedésre elfogadott közös európai módszertanban rögzített technikai árkorlát fékezheti, ami jelenleg alapesetben 5000 euró megawattóránként. (Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön heti 10-50 milliárd forintra tette azt a többletköltséget, ami az áramvásárlásokban az atomerőmű kiesése miatt jelentkezhet.)

Az utolsó, behívott erőmű áramára dönt

Nagyon fontos, hogy nem folyamatosan lesz magas az ár, hiszen, amikor a hazai naperőművek termelnek, akkor stabilan kielégíthetők a hazai igények – mondta Felsmann Balázs. Baj a kora esti, esti órákban lehet nagyjából 18 és 21 óra között, amikor

a fogyasztás megugrik,

viszont a naperőművek már nem adnak áramot,

az azon felüli belföldi termelést pedig jelentős importtal kell kiegészíteni.

Normál esetben ilyenkor a Paksi Atomerőmű maximális kihasználtsággal állítja elő az energiát, most tehát ezt a több mint 2000 megawattnyi teljesítmény melletti árammennyiséget kell külföldről pótolni. Igaz, a tényleges „hiány” ennél kisebb, hiszen az erőmű már napok óta csökkentett kapacitással üzemel. A villamos energia árát az határozza majd meg Felsmann Balázs magyarázata szerint, hogy a piacon utolsóként még elérhető termelő (kereskedő) milyen árat szab.

A különböző technológiákkal előállított villamos energia és az európai piaci adottságok alapján elképzelhető, hogy egyes rövid időszakokban ezek a legmagasabb költséggel termelő olajtüzelésű erőművek lesznek. Ez az úgynevezett merit order módszer, amely alapján az erőművektől az általuk termelt áram árának a növekvő sorrendjében vásárolnak, illetve az erőműveket szükség esetén ilyen sorrendben kapcsolják be.

Ugyanakkor Paks leállása esetén, amennyiben az import lehetőségei beszűkülnek, minden hazai áramtermelőt be kell indítani – szögezte le Felsmann Balázs.

Ez elsősorban a gázüzemű erőműveket jelenti – ezek adhatják a szükséges áramigény 15-20 százalékát a kritikus órákban –, de a Mavir adatai szerint máris többet termel a Mátrai Erőmű, és rendelkezésre állnak az MVM olajtüzelésű tartalék-létesítményei is.