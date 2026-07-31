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atomerőmű
áram ár
Felsmann Balázs
Paks
import

Leáll a paksi erőmű: megawattóránként akár 800 eurót is fizethetünk az import áramért, de ez még mehet feljebb – „előfordulhat, hogy összes termelőt be kell kapcsolni Magyarországon!"

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Akár meg is kétszereződhet a villamos energia jelenlegi, az esti csúcsfogyasztás idején megawattóránként 300-400 eurós ára, ha teljes mértékben importból kell pótolni a Paksi Atomerőmű mintegy megawattos termelésének kiesését Felsmann Balázs, a Corvinus Egyetem docense szerint. Magyar Péter miniszterelnök ma délután készül újabb bejelentésre a már most is kisebb teljesítménnyel működő Paksi Atomerőművel kapcsolatban.
B. H. L.
2026.07.31, 13:07
Frissítve: 2026.07.31, 13:20

Nem általános ársokk, hanem elképesztő mértékű, napon belüli ingadozás fenyeget arra az esetre, ha a Paksi Atomerőmű egyáltalán nem termel. Ez a kérdéses órákban a korábbi, nemzetközi árkrízisek alapján akár megawattóránként 700-800 eurós árat is jelenthet, de még ennél magasabb árak is elképzelhetők egyes esti órákban – válaszolt a Világgazdaságnak Felsmann Balázs, a Corvinus Egyetem docense, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa (REKK).

Paks
Erősen a konkrét importlehetőségeken múlik, mennyire szökök fel az áam ára, ha leáll a Paksi Atomerőmű/Fotó: Horváth Lilla

Kínálati szűkület idején az árhatár lényegében a csillagos ég. Ezt legfeljebb a piaci kereskedésre elfogadott közös európai módszertanban rögzített technikai árkorlát fékezheti, ami jelenleg alapesetben 5000 euró megawattóránként. (Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön heti 10-50 milliárd forintra tette azt a többletköltséget, ami az áramvásárlásokban az atomerőmű kiesése miatt jelentkezhet.)

Az utolsó, behívott erőmű áramára dönt

Nagyon fontos, hogy nem folyamatosan lesz magas az ár, hiszen, amikor a hazai naperőművek termelnek, akkor stabilan kielégíthetők a hazai igények – mondta Felsmann Balázs. Baj a kora esti, esti órákban lehet nagyjából 18 és 21 óra között, amikor

  • a fogyasztás megugrik,
  • viszont a naperőművek már nem adnak áramot,
  • az azon felüli belföldi termelést pedig jelentős importtal kell kiegészíteni.

Normál esetben ilyenkor a Paksi Atomerőmű maximális kihasználtsággal állítja elő az energiát, most tehát ezt a több mint 2000 megawattnyi teljesítmény melletti árammennyiséget kell külföldről pótolni. Igaz, a tényleges „hiány” ennél kisebb, hiszen az erőmű már napok óta csökkentett kapacitással üzemel. A villamos energia árát az határozza majd meg Felsmann Balázs magyarázata szerint, hogy a piacon utolsóként még elérhető termelő (kereskedő) milyen árat szab. 

A különböző technológiákkal előállított villamos energia és az európai piaci adottságok alapján elképzelhető, hogy egyes rövid időszakokban ezek a legmagasabb költséggel termelő olajtüzelésű erőművek lesznek. Ez az úgynevezett merit order módszer, amely alapján az erőművektől az általuk termelt áram árának a növekvő sorrendjében vásárolnak, illetve az erőműveket szükség esetén ilyen sorrendben kapcsolják be. 

Ugyanakkor Paks leállása esetén, amennyiben az import lehetőségei beszűkülnek, minden hazai áramtermelőt be kell indítani – szögezte le Felsmann Balázs.

 Ez elsősorban a gázüzemű erőműveket jelenti – ezek adhatják a szükséges áramigény 15-20 százalékát a kritikus órákban –, de a Mavir adatai szerint máris többet termel a Mátrai Erőmű, és rendelkezésre állnak az MVM olajtüzelésű tartalék-létesítményei is.

Az európai fizikai kínálattal egyelőre nincs gond

A magyarországi áramellátás kapcsán a kritikus órákban az import hozzáférhetősége és az importkapacitások nagysága a meghatározó. Kínálat azonban egyelőre szerencsére van annak ellenére is, hogy a hőség miatt Európa más atomerőművei is gondokkal küszködnek. Ezek a térségi termeléscsökkenések a kínálat szűkülésén keresztül csak az árakat emelik, de magyarországi ellátási kockázatot még nem jelentenek. A szakértő magyarázata szerint Magyarországra jellemzően Szlovákia felől érkezik nagy mennyiségű villamos energia a német és a cseh erőművekből, de felfutott az Ukrajna és Ausztria felőli behozatal is.

Besegítenek a tárolók a paksi helyzet kezelésébe

Mivel az európai villamosenergia-rendszerek össze vannak kötve, az érintett országok kisegíthetik egymást. Magyarország importkapacitásai pedig bőségesek, 3000-4000 megawattra tehetők. Segít a hazai helyzet kezelésében, hogy már érezhető nagyságú, 1400 megawattóra villamos energia tárolására képest ipari energiatárolót telepítettek Magyarországon. Igaz, ezek csak 1-2 órával tolják ki az áramkínálatot, de ez is számít.

Energiabiztonság

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