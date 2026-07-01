Papíron megszűntek, a valóságban még itt vannak: furcsa fordulat a budapesti parkolásban

Ahogy korábban is beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lépett hatályba. Ettől kezdve Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is. A parkolóautomatákat a kerületi szolgáltatók a közeljövőben Budapest szerte le is szerelik.

Életbe lépett az új parkolási rendszer/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen

A Fővárosi Közgyűlés indoklása szerint az automatás pénzbeszedés milliárdos tételekkel többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.

Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Néhányan a készpénzfizetési lehetőséget hiányolják, amire csak az ügyfélszolgálaton van lehetőség, mások azt kifogásolják, hogy a nehezebb, 2 tonna feletti autóknak hamarosan dupla parkolási díjat kell fizetni. Ez a módosítás az elektromos autókat is érinti, ezért az eddigi ingyenesség után ez sokkszerű változást jelenthet az érintetteknek.

A budapesti parkolási díjak is módosultak július 1-jétől, zónától függően 30 és 50 százalék közötti mértékben:

Az A zónában 600-ról 800 forintra,

a B zónában 450-ről 600 forintra,

a C zónában 300-ról 400-ra,

a D zónában 200-ról 300 forintra nőtt az óradíj.

Parkolás külföldi mobilról: kivitelezhető, de mérsékelten kényelmes

Az SMS-es vagy telefonos parkolás külföldi mobilelőfizetéssel már jóval problémásabb lehet. Ezek a szolgáltatások többnyire csak magyar mobilszolgáltatók hálózatából érhetők el közvetlenül, ezért a külföldi telefonszámmal érkezőknek célszerű inkább mobilalkalmazást használniuk.

Amennyiben mégis SMS-es megoldást vesznek igénybe, a rendszámot és az országkódot az előírt formátumban kell megadni (hasonlóan pl. az SMS-ben történő lottófogadáshoz), hogy a rendszer megfelelően azonosítsa a külföldi rendszámú járművet (például: Rendszám,Országkód,Járműkód – a példaformátumban szándékosan nincs szóköz a kódelemek között), ami biztosítja, hogy a magyar rendszer helyesen azonosítsa a külföldi felségjelzésű autót.