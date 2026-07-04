Sorra tűnhetnek el az óriásplakátok – már több magyar nagyváros is lépett

Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is újraszabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, a plakáthelyek számát.

Több nagyvárosban is újraszabályozzák, korlátozzák a közterületi hirdetéseket, a plakáthelyek számát/Fotó: Kallus György

Az MTI kérdésére adott válaszok szerint a szegedi közgyűlés június 26-i ülésén döntött arról, hogy elindítják a közterületi hirdetések elhelyezését szabályozó településképi rendelet módosításához szükséges előkészítő folyamatot. A főépítészi javaslat szerint – a törvényben előírtakon túl - nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken.

Szeged, Kaposvár, Zalaegerszeg is korlátozza a plakátokat

Szegeden az utcabútorokon és az utasvárókon elhelyezett citylight plakáthelyek vannak önkormányzati tulajdonban. Ezek kezelését az önkormányzati tulajdonú Szegedi Városkép és Piac Kft. végzi, a vállalkozás emellett molinóhelyetek és mobil reklámfelületek bérbeadásával is foglalkozik. A cég tavalyi reklámbevétele meghaladta a 102 millió forintot, ami több mint 5 százalékkal volt magasabb az előző évinél.

Békéscsabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket. A békési vármegyeszékhelyen is voltak az elmúlt években a lakosság részéről a kihelyezett reklámok minőségével, tartalmával és számával kapcsolatos észrevételek: kifogásolták a nem megfelelően karbantartott köztéri reklámokat, a fényreklámok fényerejét és villódzását. A közterületi plakáthelyek száma az elmúlt években stagnált, sőt némiképp csökkent. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött, emiatt a reklámokkal kapcsolatos szabályok a jövőben változni fognak – közölte Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.

A városnak 2023-ban 5,3 millió, 2024-ben és 2025-ben pedig megközelítőleg azonos, 12,8, illetve 12,68 millió forint bevétele származott a közterületi reklámhelyek értékesítéséből.

Kaposváron a törvény adta lehetőségekhez mérten már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a plakátok és hirdetőeszközök számát - tájékoztatott a polgármesteri hivatal az MTI megkeresésére. Hozzátették: amint lehet, az óriásplakátok számát a nullára csökkentik.