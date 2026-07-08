Váratlanul elárulta a Tisza-kormány, miért vett fel 3 milliárd euró hitelt Magyarország: itt van a Pénzügyminisztérium részletes tájékoztatása a költségvetésről – brutális hiányról beszélnek

A 2026-os költségvetést 2025 júniusában a GDP 3,7 százalékának megfelelő államháztartási hiánnyal fogadta el a Parlament. A kormányváltást követő átadás-átvétel során megismert belső előrejelzés ezzel szemben 6,8 százalékos hiányt jelzett előre. Az előrejelzés tételes felülvizsgálata megerősítette, hogy a hiánynövelő tételek reálisak – áll a PM közleményében, melyet azzal összefüggésben adtak ki, hogy Kármán András miniszter vezetésével tájékoztatót tartott a Pénzügyminisztérium a költségvetés helyzetéről. A közlemény szerint több csoportba sorolhatók a hiánynövelő intézkedések, melyek között a vártnál alacsonyabb mértékben bővülő GDP mellett a terven felüli kiadások is szerepelnek 1,3 százalékponttal, míg a 14. havi nyugdíj és a közfszférában dolgozók otthonteremtési támogatásának együttes hatását 0,4 százalékpontra teszik.

Elkészült a 2026-ös költségvetés leltára címmel minisztériumi beszélgetést tartottak a Kármán András vezette pénzügyminisztériumban (PM)

Fotó: Kármán András / Facebook

Politikai döntéseknek tart a PM több támogató intézkedést

A PM közleménye szerint a GDP arányosan 3,1 százalékpontos eltérés legnagyobb része politikai döntésekhez kötődik. Ezen kategória alatt a közlemény felsorol olyan tételeket is az első kategóriában, melyek adott, széles, nagy létszámú társadalmi csoportokat támogattak. A PM értékelése szerint ezekbe a főcsoportokba sorolhatók a hiánynövelő politikai intézkedések:

Azok a kampány intézkedések, amelyek nem szerepeltek a 2026-os költségvetési tervben 1,3 százalékponttal növelik a hiányt. Ezek között a 14. havi nyugdíj bevezetése és a közszférában dolgozók otthonteremtési támogatása együttesen 0,4 százalékponttal járulnak hozzá a hiány emelkedéséhez.

Az előnytelen szerződések és a kontrollálatlan kiadások – többek között a 35 éves útkoncesszió többletkiadása és a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés – hatása 0,9 százalékpont.

Az uniós bírósági döntések nyomán visszafizetendő széndioxid-kvótaadó és kiegészítő bányajáradék közel 0,5 százalékponttal rontja az egyenleget.

A vártnál gyengébb gazdasági pálya hatása 0,3 százalékpontot jelent, a PM szerint a gazdasági növekedés 2025-ben a tervezett 2,5 helyett 0,5 százalék volt, 2026-ban pedig a 4,1 százalékos terv helyett 1,6–2,0 százalékos növekedés várható.