Rendkívüli bejelentés a Lidl-től: minden magyar vásárlónál kivezetik az eddigi kuponrendszert – azt ígérik, holnaptól a vásárlók kezébe kerül a gyeplő

A vállalat tájékoztatása szerint a most bevezetett Lidl Pontok a hűségprogram eddigi legjelentősebb fejlesztései közé tartozik, hiszen az applikáció felhasználói nemcsak automatikusan megkapják, hanem maguk dönthetik el, hogy mire szeretnék felhasználni az összegyűjtött pontokat. A cég azt közölte: a Lidl Plus alkalmazásra továbbra is szükség van, és napi öt vásárlásra korlátozzák a pontgyűjtés lehetőségét.

Pontgyűjtésre állítja át a vásárlókat a magyarországi Lidl, vége a kuponkorszaknak (illusztráció)

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Pontokra vált kuponokról a Lidl

A cég szerint működési elv az, hogy a vásárlók részére fejlesztett, eddig megismert alkalmazást használva minden megkezdett 100 forintos költés után 1 Lidl Pont jár a vásárlónak (az áruházlánc felfele kerekít az elszámoláskor, azaz minden megkezdett 100 forint egy teljes pontot ér – így például egy 1250 forintos vásárlásért 13 pont jár).

A vállalat ígérete szerint emellett rendszeres promóciós kampányokat indítanak majd közvetlenül az applikációban. Az így összegyűjtött pontokat a vásárlók a több mint 250 ajánlatot gyűjtő jutalomkatalógusban válthatják be.

A cég ezen a ponton ígéri azt, hogy a vásárlók igényeire hagyja a döntés lehetőségét, mivel a vevők a rendelkezésre álló egyenleg alapján különféle kuponok közül választhatnak, amelyek azonnali termékkedvezményeket vagy a végösszegből levonható engedményeket biztosítanak.

A kereső- és szűrőfunkciók pedig megkönnyítik számukra a leginkább releváns jutalmak megtalálását. A kiválasztott jutalom a pontbeváltás után kupon formájában jelenik meg a Lidl Plus „Kuponjaim” menüpontjában, amit a felhasználónak kell aktiválnia. Ezt követően a kupon 30 napig használható fel az üzletekben.

Június 24-én érkezett az első, magyar beszállítóktól származó görögdinnye-szállítmány a Lidl Magyarország logisztikai központjaiba, majd onnan a következő napokban az áruházakban. Az idei hazai dinnyeszezon indulását a vállalat és az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériummal közös sajtótájékoztatón jelentette be, amely egyúttal a tárca és a piacvezető áruházlánc közötti szakmai párbeszéd első nyilvános mérföldköve – számoltunk be arról a Világgazdaság oldalán.

Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója szerint „a vásárlók ma tudatosabbak és árérzékenyebbek, mint valaha, ezért egy olyan rendszert adunk a kezükbe, amely szakít a hagyományos, kötött hűségprogramok logikájával”.

A cég szerint a fejlesztés július 2-től minden Lidl Plus alkalmazás-felhasználónak elérhető, egyúttal a korábbi Lidl Kupon Plus rendszert váltja fel.

Ezért a havonta újrainduló, fix összeghatárok és előre kijelölt ajándékok helyett a vásárlók mostantól a saját igényeik szerint dönthetnek a jutalmaikról. Az összegyűjtött pontok 24 hónapig érvényesek maradnak.