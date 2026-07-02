Kuponok vs. pontok: így versenyeznek a magyarokért a boltok és éttermek

A magyarországi kiskereskedelemben és vendéglátásban a kuponrendszerek és digitális hűségprogramok mára alapvető marketingeszközzé váltak. Bár a cél minden esetben a vásárlói lojalitás növelése, a működési modellek jelentősen eltérnek egymástól: van, ahol pontokat lehet gyűjteni és beváltani, máshol pedig a személyre szabott kuponok vagy azonnali kedvezmények dominálnak. Nézzük, milyen kuponrendszerek és pontgyűjtési alkalmazások közül válogathatunk jelenleg hazánkban – a teljesség igénye nélkül.

A Lidl alkalmazást indított a pontgyűjtésre/Fotó: Shutterstock

A Lidl alkalmazást indított a pontgyűjtésre

Ahogyan arról beszámoltunk, a Lidl Magyarország július 2-től elindította a vásárlói alkalmazáson belül az új pontgyűjtő programot Lidl Pontok néven. A megoldásnak köszönhetően az applikáció felhasználói egy nap akár öt különböző bevásárlás során is pontokat gyűjthetnek és szabadon dönthetik el, hogy milyen jutalmakra váltják be azokat a vállalat által kínáltakból. A cég egyúttal kivezeti eddigi kuponrendszerét.

A vállalat tájékoztatása szerint a most bevezetett Lidl Pontok a hűségprogram eddigi legjelentősebb fejlesztései közé tartozik, hiszen az applikáció felhasználói nemcsak automatikusan megkapják, hanem maguk dönthetik el, hogy mire szeretnék felhasználni az összegyűjtött pontokat. A cég azt közölte: a Lidl Plus alkalmazásra továbbra is szükség van, és napi öt vásárlásra korlátozzák a pontgyűjtés lehetőségét.

dm – active beauty: klasszikus pontgyűjtés és pénzre váltható kedvezmény

A dm Magyarországon az egyik legfejlettebb hűségprogramot működteti az active beauty rendszerrel. A vásárlók minden költés után pontokat kapnak, jellemzően minden 300 forint után 1 pontot. A pontok később kedvezményre válthatók, ahol 1 pont nagyjából 3 forint értékű levásárlást jelent.

A rendszer erőssége, hogy:

a pontok valós kedvezménnyé válthatók,

mobilalkalmazásban e-kuponok aktiválhatók,

bizonyos akciók során a pontszám akár többszörözhető is.

Tesco – Clubcard: árkedvezmény és kuponok kombinációja

A Tesco Clubcard rendszere Magyarországon egy hibrid modell. A vásárlók Clubcard árakon olcsóbban vásárolhatnak az üzletekben, kuponokat és utalványokat kapnak visszatérítésként, illetve bizonyos esetekben személyre szabott kedvezmények is üthetik a markukat.