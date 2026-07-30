Rendkívüli hőség: módosul a postai szolgáltatás, korábban zárnak egyes posták – várni kellhet a küldemények kézbesítésére

Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Magyar Posta a hőség miatt, melyek érintik az ügyfelek kiszolgálását. A társaság közleményében hangsúlyozta: a hőség elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedéseit minden esetben az aktuális időjárási körülmények figyelembevételével, a hatályos jogszabályokkal összhangban hozza meg.

Az újabb extrém hőhullám miatt rendkívüli intézkedéseket vezet be a Magyar Posta

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A postai kézbesítők kevesesebb küldeményt visznek, hamarabb zárnak egyes posták

A vállalat közlése szerint 2026. július 30. és augusztus 4. között országosan úgy szervezik meg a kézbesítést, hogy a postások csak annyi küldeményt vigyenek magukkal, amennyivel legkésőbb 11 óráig vissza tudnak térni a bázispostára. Az intézkedés célja, hogy a kézbesítők a nap legforróbb időszakát már ne a szabadban töltsék.

A hőségriadó miatt a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező posták is rövidebb nyitvatartással működnek: ezeket az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében minden nap 12 órakor bezárják.

A nem klimatizált posták listáját a Magyar Posta a honlapján tette közzé.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy

a munkavállalók egészségének védelmében bevezetett intézkedések következtében a csomagfeldolgozásban és a küldemények kézbesítésében átmeneti lassulások fordulhatnak elő.

A vállalat ezért az ügyfelek megértését kéri.

A Magyar Posta a munkatársak felkészítésére is kiemelt hangsúlyt helyez. A cég szerint külön figyelmet fordítanak a szabadban dolgozókra, akik számára

hűtött ivóvizet biztosítanak védőitalként, emellett

50 faktoros napvédőkrémet és védősapkát is kapnak.

A dolgozók a megszokott zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek, amely a nagy melegben kedvezőbb viselet.

A postai dolgozókat emellett folyamatosan tájékoztatják arról is, hogy országszerte hol találhatók olyan klimatizált helyiségek, ahová munkavégzés közben betérhetnek lehűlni.

Két postai kézbesítő halt meg

Miként megírtuk, néhány hete két postai kézbesítő halt meg, amely miatt vizsgálatok indultak a Magyar Postánál, miközben a terepen dolgozó kézbesítők és a szakszervezet szerint nem egyedi problémáról, hanem hosszú évek óta fennálló hiányosságokról van szó.