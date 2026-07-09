Magyar Péter olyat tett a NATO-csúcson, amibe Kármán András beleszédült: a magyar GDP 6,6 százalékát kell előteremtenie a pénzügyminiszternek – mégis, hogyan?

Nagy lépést tett a héten az eurókötvény-kibocsátással a költségvetés idei finanszírozásában Magyarország, és miközben a pénzügyminisztérium gőzerővel dolgozik a pótköltségvetés kidolgozásán, Magyar Péter miniszterelnök a NATO ankarai csúcstalálkozóján a jövőt illetően újabb óriási költségvetési vállalást tett. Egyre nehezebbnek tűnik Kármán András dolga.

Pótköltségvetés készül, de ami azután jön, azon Kármán András törheti a fejét, mert egyre emeli előtte a lécet a miniszterelnök Fotó: AFP

A kormányfő egyre növeli a tétet. Ha egymás mellé tesszük egyre dagadó kötelezettségvállalásait, az rajzolódik ki belőle, hogy Kármán András pénzügyminiszterre elképesztő nyomás nehezedik és emberfeletti feladat vár, ha a Tisza-kormány valóban be akarja váltani Magyar Péter ígéreteit.

Az ősígéret: az euró bevezetése

Egyik alapvető választási ígérete az euró bevezetése volt, ezt azóta is többször megerősítette, majd azt is megígérte az új kormány, hogy 2030-ra teljesítjük az euróövezetbe lépés feltételeit.

Ez önmagában feszített tempójú költségvetési tennivalókkal jár, hiszen az euróbeveztés egyik fő feltétele, hogy az államháztartás hiánya tartósan kisebb legyen a belföldi össztermék, a GDP 3 százalékánál. A kiinduló, 2026-os állapotot pedig – ami miatt új leltárt és pótköltségvetést készít Kármán András – a miniszterelnök egyre rosszabbnak mutatja be.

A kiindulópont: borzasztónak festik a költségvetés helyzetét

A múlt héten a kormányfő drámai hangú Facebook-videóban arról számolt be, hogy az előző kormány által 5 százalékosra tervezett idei államháztartási hiány még úgy is meghaladhatja a 7 százalékot, hogy a Brüsszelben eddig visszatartott európai uniós pénzeket hazahozzák.

Szerdán aztán a Bloomberg jelentése szerint a pénzügyminiszter ennél is rosszabb helyzetről számolt be: a hiány kiigazítás nélkül 7,5 százalék lehet az idén, és 6,1 százalék jövőre. Ez egy háttérbeszélgetésen hangzott el, amelyre lapunkat nem hívták meg, így nem tudtuk megkérdezni, miképp lehetséges ekkora csökkenés, ha mindkét év esetében kiigazítás nélküli szintről van szó.

Az előrejelzések alig néhány órával azután hangzottak el, hogy a minisztérium elképesztő méretű, 424 milliárd forintos júniusi költségvetési többletről számolt be: ekkora havi szufficitet 2010 óta nem láthattunk. Igaz, az egyébként nem szokatlan év eleji költési hullám következtében az első félévi hiány még mindig elérte az egész éves terv 80 százalékát.