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Most ért be az Orbán-kormány csodafegyvere: rég nem kaptak ennyi pénzt a magyarok – néznek az elemzők, hogy mi történt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Számottevő mértékben növekedtek a keresetek éves alapon. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a bruttó átlagkereset csaknem 9, míg a nettó átlagkereset több mint 10 százalékkal emelkedett. Mindeközben a reálkeresetek is mértéke is növekedett.
VG
2026.07.16, 08:47
Frissítve: 2026.07.16, 09:56

Többéves rekordot döntött a reálbérek növekedése . 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 100, a nettó átlagkereset 535 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11,0, a reálkereset pedig 9,0%-kal múlta felül az egy évvel korábbit.

Évek óta nem látott mértékben nőttek a reálbérek
 Évek óta nem látott mértékben nőttek a reálbérek / Fotó: Faruh_art

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 615 600, a nettó kereset mediánértéke 436 200 forintot ért el, 9,5, illetve 11,5%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A bérek alakulásáról részletesen

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 100 forint volt, amely 8,7%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 535 900 forintot ért el, így 11,0%-kal magasabb volt, mint 2025 májusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 718 200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716 100, a költségvetésben 715 100, a nonprofit szektorban 745 700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 9,0%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8%-os növekedése mellett.

Mindeközben a bruttó mediánkereset 615 600 forintot ért el, ami 9,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg a nettó kereset mediánértéke 436 200 forintot tett ki, így 11,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. 

Jelentős növekedés, de nem egyedi 

A 9,0%-os reálbér-emelkedés azt jelenti, hogy a fizetések vásárlóértéke az inflációt jóval meghaladó mértékben nőtt, ami ritka és jelentős jóléti ugrást mutat egyetlen év alatt. A növekedés hátterében három fő gazdasági és politikai tényező áll:

  1. Extrán bővülő adókedvezmények
  2. A nettó bér (11,0%) azért tudott gyorsabban nőni a bruttónál (8,7%), mert az állam célzottan csökkentette a munkavállalók adóterheit.
  3. A családi adókedvezmények megduplázása és az anyáknak nyújtott új mentességek miatt a bruttó fizetésből sokkal nagyobb arányú tiszta készpénz maradt a családok zsebében. 

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