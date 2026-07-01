Évekre eldőlt, ki felügyeli az állami cégeket – elosztották, rendelet sorolja fel

Új miniszteri rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról. A szabályozás egységes keretbe foglalja, hogy az egyes minisztériumok, központi költségvetési szervek és állami szervezetek mely társaságok esetében képviselik a magyar államot tulajdonosként, egyúttal hatályon kívül helyezi a korábbi, 2022-ben elfogadott GFM-rendeletet.

Új miniszteri rendelet jelent meg/Fotó: PanuShot / Shutterstock

Mi szerepel a miniszteri rendeletben?

A rendelet első látásra technikai jellegűnek tűnik, valójában azonban az állami vállalatirányítás egyik alapdokumentuma. Nem az állami tulajdonosi kör változik, hanem az, hogy mely kormányzati szereplő gyakorolja a tulajdonosi jogokat az egyes társaságoknál, vagyis ki dönthet például a tulajdonosi határozatokról, a vezetői kinevezésekről vagy a stratégiai kérdésekről.

A rendelet egyik figyelemre méltó eleme, hogy a tulajdonosi joggyakorlási idő jelentős részét 2030. december 31-ig rögzíti. Ez arra utal, hogy a kormány hosszabb időtávra kívánja stabilizálni az állami tulajdonosi joggyakorlás rendszerét és nem évente módosítja annak szerkezetét.

Az egyik leglátványosabb változás, hogy a sportirányításhoz kapcsolódó állami társaságok a Belügyminisztérium felügyelete alatt szerepelnek. Ide tartozik a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt., valamint az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. is, ami leképezi a sportigazgatás kormányzati átszervezését.

Az agrártárca portfóliója továbbra is rendkívül sokszínű. A minisztérium nemcsak az Agrármarketing Centrum és az Agrárközgazdasági Intézet felett gyakorolja a tulajdonosi jogokat, hanem hozzá tartozik a Magyar Bormarketing Ügynökség, illetve a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. is. Ez jól mutatja, hogy az agrárpolitika mellett a borágazat és a lóversenyzés stratégiai irányítása is egy kézben marad.

Az új rendeletben már külön tulajdonosi joggyakorlóként szerepel az Egészségügyi Minisztérium, amelyhez egészségipari és kutatási társaságok kerültek, például a BrainVision Center Nonprofit Kft. vagy az ESZKF Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.