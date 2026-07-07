Rendkívüli bejelentés: Kapitány István kirúgta az MVM komplett csúcsvezetését – a vezérigazgató és az elnök se maradhat a Tisza-kormány alatt

A magyar energiapiac szempontjából kulcsfontosságú és rendkívüli bejelentést tett néhány perccel ezelőtt Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter személyügyi döntést hozott a legnagyobb állami energetikai cég, az MVM csúcsvezetésében.

Rendkívüli bejelentés: Kapitány István kirúgta az MVM komplett csúcsvezetését / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Nem ez az első ilyen határozata a héten: hétfőn az egyik legfontosabb állami bank, az EXIM legfőbb vezetőjét rúgta ki. Most pedig az MVM két vezetőjét menesztette.

Van azonban egy fontos különbség: míg az EXIM esetében Kapitány István előre jelezte, hogy átvilágítják a szervezetet, az MVM-nél most bekövetkezett lefejezés a semmiből jött. Legalábbis nincs nyoma annak, hogy a Tisza-kormány előzetesen jelezte volna, mire készül.

Természetesen miután állami cégről van szó, az energetikai kormányzatnak minden joga és kompetenciája adott hozzá, hogy eldöntse, kikkel akar együttdolgozni. Azonban az MVM stabilitása – a magyar energiarendszer meghatározó szereplőjeként – kiemelt érdek Magyarország számára, így nem mindegy, mi történik a vezetésével.

Pláne, hogy a 100 százalékban állami tulajdonú MVM csoport több mint 19 ezer munkatárssal és több mint 10 millió lakossági és vállalati ügyféllel Magyarország második, egyben Közép-Európa hatodik legnagyobb vállalatcsoportja.

Rendkívüli bejelentés: Kapitány István kirúgta az MVM komplett csúcsvezetését

Kapitány István bejelentése szűkszavúra sikerült, de a lényeg benne volt.

A mai napon felmentettem Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét

– tette közzé a közösségi oldalán kedden délután. Mátrai Károly 2023 januárja óta vezette a céget, Czepek Gábor pedig számos pozíciót betöltött a szervezetben.

Volt 2021 és 2022 között az MVM Energetika Zrt. elnök-vezérigazgatója,

illetve 2021 és 2023 között az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának elnöke volt.

Aztán 2022. december 1-jétől az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási, 2024. szeptember 15-étől parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese lett.

De megbízatásai mellett az MVM Energetika Zrt. igazgatóságának elnöki pozícióját betöltötte. Innen küldte el most Kapitány István.

Az MVM csúcsvezetésének leszedése ugyanakkor számos kérdést kinyit. Legelőször is azt, hogy kik veszik át az irányítást a cégnél. Erre egyelőre nem tért ki a miniszter, se arra, hogy az utódlást, milyen formában tervezik lebonyolítani.