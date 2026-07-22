Román és bolgár termés szorongathatja meg a magyar napraforgópiacot, a repce ára is visszaesett
Növekvő globális termelés és bővülő készletek határozhatják meg az olajnövények piacát a 2026/2027-es gazdasági évben. A kínálat leglátványosabban a napraforgómagnál emelkedhet, de a szója és repce esetében is a korábbinál nagyobb mennyiség kerülhet a piacra. Ez mérsékelheti az árak emelkedési lehetőségét, miközben a termelők jövedelmezőségét Magyarországon az időjárás, a termésátlagok és a betakarításkori árfolyamok egyaránt meghatározzák.
Az AKI Gabona és ipari növények című kiadványa szerint július második hetében az ipari napraforgómag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára átlagosan 202,1 ezer forint volt tonnánként. Ez 2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ugyanakkor 9 százalékkal alacsonyabb volt az előző hetinél.
A két fő napraforgótípus között jelentős árkülönbség alakult ki. A magas olajsavtartalmú, úgynevezett HO-napraforgómagot 222,7 ezer forintért, a nagy olajtartalmú, LO-típust 198,3 ezer forintért vásárolták tonnánként a feldolgozók és a kereskedők. A HO-termény így több mint 24 ezer forintos felárral forgott.
Kétmillió tonnás magyar napraforgótermést várnak
Az Oil World előrejelzése szerint a világ napraforgómag-termése a 2026/2027-es gazdasági évben elérheti a 63,4 millió tonnát, ami mintegy 10 százalékos növekedés lenne. A felhasználás ennél valamivel lassabban, 7 százalékkal, 62,2 millió tonnára emelkedhet. Ennek következtében a zárókészlet 28 százalékkal, 6 millió tonnára bővülhet.
Az Európai Unióban az Expana 10,2 millió tonnás termést vár, 8 százalékkal többet a tavalyinál. A régió kínálatát elsősorban Románia és Bulgária erősítheti: előbbiben 27 százalékkal, 2,3 millió tonnára, utóbbiban 30 százalékkal, 2 millió tonnára nőhet a kibocsátás. Franciaországban 1,6 millió tonnás, 13 százalékos növekedést mutató terméssel számolnak.
Magyarországon az Expana szakértői ugyancsak 2 millió tonna napraforgómagot jeleznek előre. A jelentős román és bolgár kínálat ugyanakkor erős versenyt teremthet a térségben, különösen akkor, ha a várható termés ténylegesen piacra kerül, és a fekete-tengeri szállításokban nem következik be tartós fennakadás.
Olcsóbb lett a repce
A repcemag hazai piacán egyértelműbb az árnyomás. Július második hetében a termelői ár 184 ezer forint volt tonnánként, 8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az értékesített mennyiség ugyanakkor meghaladta a 30 ezer tonnát, ami 73 százalékos éves növekedést jelentett.
A magyarországi repce betakarítása július közepére lényegében befejeződött. Az AKI szerint, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium adatai alapján július 14-ig a mintegy 155 ezer hektáros termőterület 95 százalékáról 389 ezer tonna repcemagot takarítottak be. Az addigi adatok alapján az átlaghozam megközelítette a hektáronkénti 2,6 tonnát.
A világ repce- és canolatermése az Oil World szerint 1 százalékkal, 86,5 millió tonnára nőhet. Az Európai Unióban ugyanakkor a tavalyinál kissé kisebb, 20,4 millió tonnás termést várnak. Franciaország kibocsátása 1 százalékkal, Lengyelországé 11 százalékkal csökkenhet, miközben Németországban 4 százalékos növekedést prognosztizálnak. Romániában rekordközeli, 3 millió tonnás repcetermés kerülhet a tárolókba.
A párizsi árutőzsdén az augusztusi repcekontraktus elszámolóára július 6. és 17. között 513–544 euró között mozgott tonnánként. Július 17-én 544 eurón, az akkori átváltással közel 197,2 ezer forinton jegyezték a terményt.
Megfordultak a magyar külkereskedelmi folyamatok
A magyar olajmagpiac szempontjából figyelmeztető, hogy 2026 első öt hónapjában jelentősen csökkent az export, miközben napraforgómagból megugrott a behozatal. A KSH adatai szerint a repcemag kivitele 220,2 ezerről 175,8 ezer tonnára, vagyis 20 százalékkal esett vissza. A napraforgómag exportja még nagyobb mértékben, 162,4 ezerről 96,1 ezer tonnára, csaknem 41 százalékkal csökkent.
Ezzel párhuzamosan a napraforgómag importja 28,8 ezerről 47,8 ezer tonnára emelkedett, ami 66 százalékos növekedés. A behozatal tehát már elérte a kivitel csaknem felét. A repcemag importja 42 százalékkal, 5,6 ezer tonnára, a szójadaráé 18 százalékkal, 242,6 ezer tonnára mérséklődött. Magyarország továbbra is erősen ráutalt az importált szójafehérjére.
A magyar termelők számára ugyanakkor nemcsak a nemzetközi termés nagysága lesz meghatározó, hanem az is, hogy az aszály miként alakítja a hazai napraforgó hozamát, illetve milyen mennyiségű román és bolgár áru jelenik meg a közép-európai piacon.